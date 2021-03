L’Inde est dans la deuxième phase de la campagne de vaccination contre le COVID-19, et alors que le pays reprend progressivement une vie et un travail normaux, le COVID-19 continue d’affecter de nombreuses personnes à travers le pays. Alors que le gouvernement indien continue de gérer l’une des plus grandes campagnes de vaccination au monde, le géant de la technologie Google fait sa part pour éliminer la désinformation et la désinformation autour du vaccin. Dans un article de blog, le géant basé à Mountain View, en Californie, a présenté les mesures qu’il a prises pour fournir des informations fiables et opportunes aux personnes qui posent des questions sur les vaccins.

Google a déclaré qu’il avait travaillé avec le ministère de la Santé et du Bien-être familial (MoHFW) et la Fondation Bill & Melinda Gates pour amplifier le récit scientifique autour de la campagne de vaccination. Google a déclaré qu’il travaillait en étroite collaboration avec l’équipe de réponse rapide aux risques du MoFHW qui suit la désinformation à l’aide d’outils de médias sociaux à travers les régions et les langues, et la contrecarre avec des messages scientifiques sur les vaccins et la réponse à la pandémie en général.

Google, dans son article de blog, a détaillé les panneaux de connaissances qui apparaissent dans la recherche Google pour les requêtes liées au vaccin COVID. Ces panels fournissent des informations consolidées telles que des détails sur les deux vaccins, l’efficacité, la sécurité, la distribution, les effets secondaires, etc. Les panneaux sont disponibles en anglais, ainsi qu’en huit langues indiennes, notamment le tamoul, le télougou, le malayalam, le kannada, le marathi, le gujarati, le bengali et l’hindi. Ces informations proviennent du MoHFW et fournissent des réponses aux questions fréquemment posées, affichent des statistiques en temps réel sur les vaccinations effectuées et fournissent des liens vers le site Web du MoHFW pour obtenir des ressources locales supplémentaires.

Google a déclaré qu’il aidait également le ministère de la Santé à optimiser son site Web pour les téléspectateurs mobiles en améliorant les temps de chargement des pages du site Web, permettant aux utilisateurs de trouver rapidement des informations.

Sur YouTube, Google a lancé des panneaux d’information qui apparaissent lorsque des requêtes liées au COVID sont recherchées et ont également une bannière sur la page d’accueil de YouTube, qui redirigent tous les deux vers des ressources clés sur les vaccins sur le site Web de MoHFW.

Google a également déclaré qu’il travaillait avec diverses organisations, notamment MoHFW et la Fondation Bill & Melinda Gates, pour afficher avec précision des informations sur les centres de vaccination sur la recherche Google, Maps et Google Assistant, et prévoit de le déployer dans les semaines à venir.

Google fournit également des rapports Google Trend sur les requêtes de vaccins COVID-19 qui reflètent l’intérêt porté à la vaccination de mois en mois dans toutes les régions.