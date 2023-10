Le mois dernier, Sony a augmenté les prix du PlayStation Plus jusqu’à 35 %. Dans une interview que l’entreprise a récemment accordée à Barron’s via Réinitialiser l’èrel’entreprise a tenté de justifier cette augmentation de prix.

La hausse des prix affecte les plans d’abonnement de 12 mois de Sony pour les niveaux Essential, Extra et Premium, les faisant augmenter de 20 à 40 $ (10 £ à 20 £ / 12 € à 32 €), en fonction du niveau sélectionné.

Comme prévu, cette hausse de prix a déçu certains utilisateurs. Eric Lempel, vice-président senior et responsable du marketing mondial chez Sony Interactive Entertainment, a défendu la hausse des prix en déclarant : « Nous voulons rendre PlayStation Plus génial. Avec notre redémarrage l’année dernière et l’introduction du système de niveaux, de nombreux consommateurs ont reconnu que la PlayStation 5 a beaucoup de valeur”.

Il a également attribué cette augmentation aux conditions économiques, ajoutant : « Comme pratiquement tout le reste dans le monde, nous devons examiner nos prix et nous adapter aux conditions du marché. »

Lempel s’est assuré de rappeler aux consommateurs qu’ils ne sont pas injustes avec la hausse des prix. Il a ajouté : « Je suis heureux de dire que, contrairement à beaucoup d’autres services d’abonnement, nous n’avons pas touché au prix PlayStation Plus pour 85 % du monde depuis de nombreuses années. C’était donc la première fois que nous faisions quelque chose là-bas.

Microsoft a également augmenté les prix de son service d’abonnement rival, Game Pass, en juillet, a également été un sujet de discussion lors de l’entretien avec Barron’s.

La hausse des prix de Microsoft a cependant été relativement moindre. Le prix mensuel d’un abonnement console Game Pass est passé de 9,99 $ à 10,99 $ (7,99 £ à 8,99 £ / 9,99 € à 10,99 €), et le prix Xbox Game Pass Ultimate est passé de 14,99 $ par mois à 16,99 $ (10,99 £ à 12,99 £ / €). 12,99 à 14,99 €).

Lempel a déclaré à propos de la hausse des prix de son concurrent : « Cela dépend de ce que vous allez obtenir dans le service en termes de type de jeu et de qualité des jeux. Je ne peux pas commenter ce que fait la concurrence. Mais avec nous, nous pensons offrir un excellent catalogue de jeux, ainsi que d’autres fonctionnalités et services avec PlayStation Plus.