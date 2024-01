Voici ce que dit la commande McDonald’s de Jason Kelce à son sujet

Alors que nous sommes encore sous le choc de la nouvelle douce-amère de la retraite de Jason Kelce, la (désormais ancienne) star de la NFL fait le buzz pour une autre raison : sa commande McDonald’s.

Le centre des Eagles de Philadelphie a été photographié alors qu’il visitait son Micky D’s local plus tôt cette semaine, où il a offert à un employé du service au volant un maillot personnalisé et a commandé son petit-déjeuner incontournable.

Le journaliste sportif et ancien joueur de la NFL, Ross Tucker, a répondu au message viral en écrivant : “Garantissez qu’il a commandé un Sausage McMuffin avec un œuf parce que c’est le meilleur sandwich de tous les temps. 🤤.” Kelce lui-même n’a pas tardé à confirmer la théorie de Tucker : “Vous le savez, putain. 2 œufs de saucisses et du fromage et un grand café. À chaque fois !”

Mais voici le problème : ce n’était pas qu’une simple supposition. Quelque chose à propos de Kelce crie “Sausage McMuffin with Egg”. C’est une icône américaine (comme le Sausage McMuffin), il est construit (comme le Sausage McMuffin) et il est tellement fiable (oui, vous l’avez deviné, comme le Sausage McMuffin).

“Le café était une évidence pour les trois filles”, a ajouté Tucker.

Même si la commande McDonald’s de Kelce semble totalement conforme à la marque de la star, la raison de sa dernière visite est encore plus alors. Lire : c’est un vrai chéri. Selon un média local, Kelce a apporté le maillot – qui était signé “À Danielle. Allez les oiseaux ! Merci!” – à l’employée de McDonald’s, Danielle Bonham, qui l’a déjà servi (la saucisse McGriddle avec œuf, sans aucun doute).

“Je l’ai remercié pour tout ce qu’il fait pour la communauté. Il s’est retourné et m’a remercié d’avoir toujours été gentil”, a écrit Bonham sur Facebook. “Il a dit que vous étiez l’une des meilleures personnes qui travaillent pour cette entreprise. J’ai presque pleuré.”

“Je suis éternellement reconnaissante et très chanceuse d’avoir croisé sa route autant de fois que moi, et je ne lui souhaite que le meilleur”, a-t-elle ajouté dans le message. Est-ce que tu pleures encore ?? Parce que nous sommes.

Kelce est devenu un incontournable à Philadelphie. Après que la nouvelle de sa retraite ait fait la une des journaux, les habitants ont parlé du héros de leur ville natale.

“Il a son empreinte partout dans cette ville. Le magasin de fleurs ici, le Wawa, le Kettle sur le boulevard, je veux dire, il est partout à la foire de St. Dennis avec ses enfants”, a déclaré le propriétaire de l’entreprise Carl Henderson. “J’ai vu beaucoup d’athlètes aller et venir, mais Jason est un mec spécial.”

“Il ouvrira les portes aux personnes âgées, il approchera les enfants et leur offrira un autographe, il ne se retient pas, c’est le genre de personne que l’on peut espérer en termes de client”, a ajouté le propriétaire de Havertown Grille. .