Lorsque Apple a déployé la mise à jour iOS 14.3 pour l’iPhone, la mise à jour iPadOS 14.3 pour l’iPad et la mise à jour macOS Bug Sur 11.1 pour les Mac la semaine dernière, les exigences de confidentialité pour les développeurs qui répertorient les applications sur l’App Store d’Apple ont été réinitialisées. L’idée est de faire en sorte que les utilisateurs sachent plus simplement, avant le téléchargement d’une application, quelles sont les données dont l’application aura besoin pour le suivi, quelles données seront liées à vous et ce qui ne le sera pas. Ces libellés sont obligatoires pour chaque application, et la seule marge de manœuvre dont disposent les développeurs est qu’ils peuvent avoir ces libellés en ligne avec la prochaine mise à jour de l’application qu’ils publient sur l’App Store. Apple a une liste de contrôle que les développeurs doivent suivre lorsqu’ils remplissent les étiquettes de confidentialité de leurs applications, y compris les données qui peuvent être collectées et utilisées pour des tâches en dehors de la simple utilisation de l’application – tout cela doit faire partie de la divulgation aux utilisateurs, avant ils téléchargent ou mettent à jour une application.

Les étiquettes de confidentialité de l’App Store comporteront trois sections: les données utilisées pour vous suivre, les données qui vous sont liées et les données qui ne vous sont pas liées. Sous chaque section se trouveront des puces énumérant les détails exacts des données collectées, y compris les coordonnées, les données de santé et de forme physique, les informations financières, les données d’utilisation, l’historique de navigation, les données de localisation, les identifiants personnels et l’historique de recherche. Avec ces informations disponibles en un coup d’œil, un utilisateur peut potentiellement prendre une décision plus éclairée quant à savoir s’il souhaite télécharger une application spécifique sur iPhone, iPad ou Mac, sans tomber dans le trou noir de collecte de données et de confidentialité qui est devenu la norme au fil des ans .

Une rapide navigation dans les listes sur l’App Store d’Apple en ce moment fait de ce qui est définitivement un mélange en matière de conformité, une lecture plutôt triste, en termes de conformité. Une simple vérification de certaines des applications populaires pour voir ce qu’elles font révèle que certaines des plus grandes entreprises de technologie ne divulguent pas encore d’informations aux utilisateurs.

Google et ses applications incroyablement populaires à l’heure actuelle ne sont pas conformes aux nouvelles étiquettes de confidentialité. Gmail, Google Pay, YouTube, Photos, le navigateur Web Chrome, Google Maps et la recherche Google renvoient simplement «Aucun détail fourni» dans la section Confidentialité des applications de la fiche App Store de ces applications. Amazon est un autre développeur qui n’a pas fourni les données d’étiquette de confidentialité pour l’application d’achat Amazon ou l’application de streaming Prime Video, par exemple, au moment de la rédaction de cet article.

Les applications populaires telles que Truecaller ont la liste complète des données disponibles dans le cadre des étiquettes de confidentialité – données utilisées pour vous suivre, données liées à vous et données non liées à vous. La plate-forme d’achat Flipkart et la populaire application de paiement numérique PhonePe ont également les étiquettes de confidentialité en direct sur leurs listes d’applications sur l’App Store. La plate-forme de paiement populaire et la banque de paiement Paytm disposent également des étiquettes de confidentialité complètes que les utilisateurs peuvent vérifier. Facebook et les applications appartenant à Facebook, y compris l’application Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp et WhatsApp for Business divulguent également les détails de confidentialité dans le cadre des étiquettes de confidentialité sur l’App Store. Microsoft a également mis à jour les applications et les détails de confidentialité de leurs applications, notamment Microsoft Office, Microsoft Teams et le navigateur Web Microsoft Edge.