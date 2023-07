Voici ce que cela signifie pour les entreprises

De nouvelles lois chinoises sur l’espionnage et les relations extérieures sont entrées en vigueur le 1er juillet.

Au contraire, a-t-il dit, « le climat actuel des relations internationales et les pressions politiques concurrentes pourraient inciter certaines entreprises à réévaluer leur analyse coûts-avantages en acceptant les risques de faire des affaires en Chine ».

Ajoutant aux inquiétudes de ceux qui envisagent de faire des affaires en Chine, les nouvelles plus tôt cette année de trois raids sur des sociétés de conseil internationales avec peu d’explications publiques.

la sécurité nationale est une priorité croissante pour le pays. Deux nouvelles lois, l’une sur l’espionnage et l’autre sur les relations extérieures, sont entrées en vigueur le 1er juillet. Elles contiennent des phrases fourre-tout telles que « secrets d’État » qui sont sujettes à interprétation par les autorités locales et centrales.

BEIJING – Pour les entreprises étrangères en Chine, la géopolitique a plus d’influence que les nouvelles lois chinoises, selon les analystes.

En ce qui concerne les industries, a-t-il souligné, la technologie de pointe et ses liens avec l’armée préoccupent les États-Unis et la Chine, tandis que d’autres secteurs présentent moins de risques.

« Et lorsqu’il n’y a pas de réelle opportunité pour les deux gouvernements de parler de la raison de cette action ou au niveau gouvernemental d’essayer de mieux comprendre ce qui a motivé ce type d’actions, cela devient alors préjudiciable aux entreprises américaines lorsque ce genre de l’opportunité n’existe pas », a déclaré House.

« L’environnement actuel se prête à davantage d’occasions où un régulateur ou un membre du gouvernement chinois peut choisir de prendre des mesures non transparentes. Cela crée un risque pour les entreprises américaines », a déclaré Michael House, associé chez Perkins Coie et basé sur de bureaux à Pékin et Washington, DC

La loi appelle également « tous les niveaux » du gouvernement en Chine à éduquer et à gérer les précautions de sécurité connexes, selon la traduction.

La nouvelle loi sur l’espionnage élargit la définition des « actes d’espionnage » pour inclure « chercher à s’aligner sur une organisation d’espionnage » et tenter d’obtenir illégalement des données liées à la sécurité nationale, selon un rapport de langue anglaise traduction sur le droit chinois Traduire un site Web fondé par Daum.

L’approche chinoise [to national security] est plus défensive et domestique alors que les accords américains sont très globaux.

Les entreprises font également l’objet d’une surveillance accrue du côté américain. Une délégation du comité de la Chambre a discuté des affaires chinoises lors de sa réunion avec des dirigeants de sociétés américaines de technologie et de médias de premier plan en Californie en avril.

Blinken et la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen ont toutes deux rencontré des entreprises américaines en Chine lors de leurs visites cette année.

« C’est l’une des déconnexions que nous entendons habituellement, tant que vous ne faites rien d’illégal, vous n’avez rien à craindre », a déclaré Hart. « Mais nous ne savons pas ce que ces entreprises ont fait qui était considéré comme illégal. Nous continuons d’appeler à plus de transparence. »

Le terme sécurité nationale a été de plus en plus cité par les gouvernements américain et chinois dans les nouvelles restrictions imposées aux entreprises au cours des dernières années.

Pour les entreprises en Chine, la plus grande préoccupation est que tout, de la nourriture à l’énergie, reçoive un angle de sécurité, a déclaré Jens Eskelund, président de la Chambre de commerce de l’UE en Chine, lors d’un briefing à la mi-juin.

« Je pense que cela crée une incertitude quant aux frontières exactes entre ce qui relève de la sécurité et quelque chose que nous pouvons exploiter comme des entreprises normales. »

Les différences culturelles et linguistiques jouent également un rôle.

« L’approche chinoise [to national security] est plus défensif et national alors que les accords américains sont très mondiaux », a déclaré Alex Liang, associé chez Anjie & Broad à Pékin.

« Par exemple, la Chine se concentre généralement sur la question de savoir si des informations sensibles sont divulguées à travers la frontière, tandis que les États-Unis se concentrent normalement sur la question de savoir si leurs alliés fournissent des technologies à leurs rivalités et à certains pays cibles », a-t-il déclaré.