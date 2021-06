Voici ce qu’Arjun Kapoor a à dire sur ses retrouvailles avec Ranveer Singh à l’écran

Les fans ont toujours adoré l’association à l’écran d’Arjun Kapoor avec Ranveer Singh. Les deux se sont complimentés pour leur rôle dans le post de « Gunday », qui était l’un des duos de garçons les plus discutés du jeu vidéo. Depuis lors, les fans attendent que les deux créent à nouveau de la magie.

Dans une interview avec India.com, Arjun a déclaré qu’il comprenait que le public souhaitait le voir avec Ranveer ensemble et qu’ils étaient exactement comme leurs fans les supposent dans la vraie vie. Il a mentionné qu’ils sont constamment en contact et qu’ils sont toujours aussi « idiots ».

Ajoutant qu’ils aimeraient se réunir bientôt, Arjun a déclaré: « Nous adorerions tous les deux (faire un film ensemble). Nous sommes constamment en contact et nous nous comportons aussi idiots que d’habitude. Gunday était en avance sur son temps en termes de deux garçons réunis dans un bel artiste commercial. Il est inévitable que Ranveer et moi revenions bientôt. Le moment est venu pour ce genre de films d’ensemble, je crois. »

Lorsqu’on leur a demandé si un film leur avait été proposé ensemble après le succès de Gunday, Arjun a dit que beaucoup de gens leur ont parlé de faire un film mais que rien n’a pu être finalisé. « Pas directement. Comme si nous nous rencontrions lors d’événements et que les gens viennent nous voir et nous disent que nous voulons faire un film avec vous ensemble. Il y a beaucoup de discussions autour de notre couple mais on ne nous a pas encore proposé de film concret », a-t-il déclaré

Arjun a été apprécié pour son travail incroyable dans le récent « Sandeep Aur Pinky Faraar ».

Il attend maintenant son prochain film ‘Ek Villain Returns‘ avec John Abraham, Disha Patani et Tara Sutaria. Le film est réalisé par Mohit Suri. Ranveer, quant à lui, attend la sortie de son film ’83 qui a été retardé en raison de la pandémie. Il est dirigé par Kabir Khan. Ranveer a également ‘Cirkus’ avec Rohit Shetty dans son chaton.