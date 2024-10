Voici à quoi sert ce petit aileron de requin sur le dessus de votre voiture

Comprendre tous les composants de base d’une voiture peut s’avérer un peu intimidant au début, mais une fois que vous les avez compris, vous comprenez à quel point la conduite est simple. Les volants font tourner la voiture, les manettes de vitesse – comme les manettes de vitesse les plus cool des voitures classiques – changent de vitesse, etc. ne sont pas des concepts difficiles à comprendre. Cela est dû en grande partie au fait que la cause et l’effet de ces boutons, commutateurs et cadrans sont clairs. Cependant, certains éléments du véhicule ne sont pas aussi clairement définis en termes de fonction. Par exemple, cette petite structure en forme d’aileron de requin que l’on trouve à l’arrière du toit de certaines voitures.

Publicité

Il s’avère que ces ailerons de toit ne se limitent pas à la simple esthétique. Ils servent en fait d’alternative à la longue antenne radio à l’ancienne qui était autrefois courante sur les véhicules de tourisme.. Dans le même temps, ils font bien plus que simplement capter les signaux radio, mais offrent aux conducteurs divers équipements datant de l’ère d’Internet. Ils peuvent capter les signaux des téléphones portables pour une communication mains libres et activer les fonctions Internet nécessaires dans la voiture, comme celles pour la navigation et la diffusion de musique. Sans oublier qu’ils offrent un son assez doux et clair au téléphone. Dans le cas de Mazda, l’entreprise le considère comme un élément clé de sa philosophie de conception KODO, qui rend ses voitures plus dynamiques et plus élégantes.

Publicité

Si vous préférez l’apparence d’une antenne en forme d’aileron de requin à un récepteur de toit de voiture plus traditionnel, il s’avère que son installation n’est pas vraiment compliquée. Celui-ci, ainsi que d’autres gadgets technologiques, peuvent grandement contribuer à donner à votre vieille voiture un aspect neuf.