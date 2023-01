Voici à quoi s’attendre des nominations aux Oscars de mardi

Il y a eu, certes, quelques distractions notables lors de la cérémonie de l’année dernière, alors vous l’avez peut-être manquée : les anciennes règles des Oscars ont disparu.

Un film, diffusé par Apple TV +, a remporté le premier prix d’Hollywood sans un sou au box-office. Mais cette année, rebondissement ! – il n’y a pas un seul titre en streaming dans la chasse aux grands prix des Oscars. Lorsque les nominations seront annoncées mardi, le pop-corn sera au menu. « Top Gun : Maverick », « Avatar : The Way of Water » et « Elvis » semblent tous assurés de la meilleure image.

Mais après une année de cinéma en dents de scie où chaque déclaration sur l’avenir des films de cinéma était plausible à des moments différents – Le public est de retour ! Non, ils ne sont pas! — le film Hollywood qui couronnera le meilleur de 2022 n’est peut-être, finalement, ni un titre en streaming ni un carton au box-office.

Les nominations récentes des meilleures guildes de l’industrie suggèrent fortement qu’il n’y a que trois films avec une prise de vue réaliste à la meilleure image. La science-fiction indépendante “Everything Everywhere All at Once”, la comédie noire irlandaise “The Banshees of Inisherin” et les mémoires romancées de Steven Spielberg “The Fabelmans” étaient les seuls films nominés pour les premiers prix de la Screen Actors Guild, la Producers Guild et la Guilde des réalisateurs. Autant certains aimeraient voir “Top Gun: Maverick” bourdonner la tour des Oscars, frapper avec la guilde des acteurs a presque toujours été un glas pour les meilleures chances d’image.

Mais le chemin est encore long jusqu’à la 95e cérémonie des Oscars le 12 mars. Voici un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsque les nominations seront annoncées mardi matin.

QUELS SONT LES FAVORIS ?

Le soutien le plus fort semble être pour “The Banshees of Inisherin” de Martin McDonagh et “Everything Everywhere All at Once” de Daniel Kwan et Daniel Scheinert. En plus des hochements de tête pour la réalisation, la scénarisation et la meilleure image, les deux films pourraient marquer jusqu’à quatre nominations d’acteurs mardi. La star de “Everything Everywhere All at Once”, Michelle Yeoh, est la favorite dans la formidable catégorie de la meilleure actrice, tandis que sa co-star, Ke Huy Quan, l’ancienne enfant star, semble s’enfuir avec le meilleur acteur de soutien. La star de “Banshees” Colin Farrell est probablement la compétition la plus rude pour Brendan Fraser (“The Whale”) et Austin Butler (“Elvis”) dans le meilleur acteur, tandis que Brendan Gleeson, Kerry Condon et Barry Keoghan peuvent tous marquer des hochements de tête.

QU’EST-CE QUE “LES FABELMANS” ?

C’était la réponse non “Jeopardy!” concurrent pourrait proposer dans un épisode récent, un moment châtiant dans une course par ailleurs très célèbre pour le drame de passage à l’âge adulte de Spielberg, lauréat d’un Golden Globe. “The Fabelmans” a été un favori depuis sa première primée au Festival international du film de Toronto, mais il y a quelques fissures dans sa campagne au-delà des indices de jeux télévisés sans réponse. Michelle Williams a étonnamment raté une nomination au SAG, mais attendez-vous à ce que l’académie (qui a déjà nommé Williams quatre fois) y remédie. Plus difficile est que, contrairement à “Everything Everywhere All at Once” ou “The Banshees of Inisherin”, “The Fabelmans” (14,4 millions de dollars sur le marché intérieur) a sous-performé au box-office. Ironiquement, le cinéaste qui a aidé à créer le blockbuster moderne devra gagner malgré la légère bouffée de déception théâtrale. Spielberg, cependant, semble se diriger vers sa neuvième nomination au meilleur réalisateur et très probablement sa troisième victoire dans la catégorie.

MAIS QU’EN EST-IL DE CES BLOCKBUSTERS ?

Avec 1,5 milliard de dollars de ventes de billets, «Top Gun: Maverick» a contribué à ramener les cinéphiles – en particulier les cinéphiles plus âgés et plus hésitants – au cinéma après plus de deux ans de pandémie. On s’attendait à ce qu’il soit récompensé par un clin d’œil à la meilleure photo, ainsi que de nombreuses nominations dans les catégories techniques. Placer six caméras IMAX dans le cockpit d’un avion de chasse, comme l’a réussi le directeur de la photographie Claudio Miranda, est le genre d’exploit cinématographique difficile à ignorer. «Avatar: The Way of Water» de James Cameron (approchant les 2 milliards de dollars) sera également de la partie dans plusieurs des mêmes catégories. Et pour la première fois, un film Marvel est sur le point de décrocher une nomination d’acteur : Angela Bassett, pour « Black Panther : Wakanda Forever ». Elle gagnera probablement aussi.

Certains diraient que les Oscars pourraient utiliser de tels succès au box-office. Les notes ont tendance à être plus élevées les années où les films largement regardés se disputent la meilleure image. Ces dernières années, les producteurs des Oscars ont vainement tenté d’ajouter des prix pour le “meilleur film populaire” et les gagnants votés sur Twitter, et la plupart du temps, ils n’ont reçu que des moqueries pour leurs efforts. Dans le même temps, des films plus modestes – «CODA», «Nomadland», «Parasite», «The Shape of Water», «Moonlight» – ont généralement triomphé.

QU’EST-CE QUI COMPREND LA MEILLEURE PHOTO ?

Dix films seront nominés pour la meilleure image, et sept de ces créneaux semblent être des serrures: “The Banshees of Inisherin”, “Everything Everywhere All at Once”, “The Fabelmans”, “Top Gun: Maverick”, “Tár”, ” Avatar : la voie de l’eau » et « Elvis ». Je m’attendrais à voir “The Whale” de Darren Aronofsky et, peut-être, “Women Talking” de Sarah Polley, qui a marqué un clin d’œil au meilleur ensemble de SAG. Cela laisserait des films comme «Triangle of Sadness», «All Quiet on the Western Front» et «Glass Onion: A Knives Out Mystery» à la recherche de la dernière place.

QU’EST-CE QUE LA CAMPAGNE “GRASSROOTS” POUR ANDREA RISEBOROUGH ?

Avec Yeoh, Blanchett, Williams, Viola Davis (“The Woman King”), Ana de Armas (“Blonde”) et Danielle Deadwyler (“Till”), la catégorie des meilleures actrices est déjà ultra compétitive. Mais une campagne de dernière minute soutenue par des célébrités a poussé Andrea Riseborough vers l’avant pour sa performance en tant que mère alcoolique de l’ouest du Texas dans la sortie peu vue d’octobre, “To Leslie”. Riseborough n’était pas considérée comme faisant partie de la liste des prix, mais elle a décroché une nomination aux Independent Spirit Awards. Au lieu de cela, il y a eu une foule de vedettes, dont Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Charlize Theron et Jennifer Aniston dont la promotion de Riseborough l’a soudainement mise sur la carte des Oscars.

QUE RECHERCHER D’AUTRE ?

Jamie Lee Curtis (“Everything Everywhere All at Once”) pourrait décrocher sa première nomination aux Oscars. Tout comme Adam Sandler (“Hustle”), qui a été nominé par SAG pour son drame de basket-ball Netflix. Le film international préféré n’est peut-être pas la sensation indienne « RRR » (qui n’a pas été sélectionné par l’Inde mais est en compétition dans d’autres catégories, y compris la meilleure chanson). L’entrée allemande “All Quiet on the Western Front”, qui sort de sa solide performance dans les nominations aux BAFTA et agressivement poussée par Netflix, pourrait être le film étranger qui accumule plusieurs nominations mardi.

QUI NE SERA PAS MAIS AURA DU ÊTRE NOMINÉ ?

La politique de l’académie selon laquelle les films internationaux sont soumis par les gouvernements de leurs pays d’origine a eu un effet dissuasif sur les cinéastes travaillant au sein de régimes oppressifs. Le fameux « Pas d’ours » de Jafar Panahi ne sera absent que parce que l’Iran, qui a emprisonné Panahi plus tôt cette année, a choisi, comme on pouvait s’y attendre, de ne pas le soumettre. “Aftersun” de Charlotte Wells, mon choix pour le meilleur film de l’année, peut trouver un amour d’académie bien mérité pour Paul Mescal, mais pourrait sûrement rivaliser dans de nombreuses catégories, surtout s’ils ont donné des Oscars pour “Best Needle Drop”. J’aurais peut-être aussi voté pour Tilda Swinton dans « The Eternal Daughter », Keke Palmer pour « Nope », « Kimi » de Steven Soderbergh pour le meilleur film et « Weird : The Al Yankovic Story » pour le meilleur scénario. De plus, comment ne pas décerner des récompenses à Daniel Craig pour l’une des performances les plus drôles de l’année dans “Glass Onion: A Knives Out Mystery” ? Il le mérite, ne serait-ce que pour les maillots de bain.

— Jake Coyle, l’Associated Press

Films et télévision