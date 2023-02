Voici à quoi s’attendre aux Grammys 2023

L’excitation a atteint son paroxysme pour les Grammys 2023 de demain maintenant que les nominations ont été lancées et que les apparitions des artistes ont été confirmées. Plus récemment, Jay Z a été confirmé comme interprète pour la plus grande soirée musicale qui se déroule dimanche à 20h.

Variété rapporte que Hov montera sur scène avec DJ Khaled pour une performance live all-star de la chanson nominée “God Did” qui comprend également Lil Wayne, Rick Ross, John Legend et Fridayy.

“God Did” est en lice pour trois prix, dont celui de la chanson de l’année.

En plus de Jay sur scène, des rumeurs courent RAMPANT selon lesquelles Beyoncé sera également présente.

Mais ce n’est pas tout, voici ce que vous pouvez attendre des 65e Grammys annuels.

Trevor Noah animera, Mary J. Blige, Bad Bunny et plus encore

Trevor Noah est de retour pour la troisième fois en tant qu’hôte des Grammys. L’ancien comédien de The Daily Show a animé pendant 3 années consécutives, et bien qu’il se sente plus à l’aise, il a admis qu’il y a encore de la nervosité qui se profile.

“Les nerfs viennent parce que vous vous tenez devant non seulement certains des meilleurs, mais certains des plus grands artistes du monde”, Noah a exprimé à l’AP, “Les nerfs font partie de ce que je fais.”

Ces gros frappeurs auxquels Noah fait référence peuvent inclure Beyoncé, qui est l’un des 2 artistes les plus nominés aux Grammy Awards de tous les temps. La chanteuse “Break My Soul” est actuellement à égalité avec son mari, Jay Z, avec 88 nominations au total en carrière et si elle remporte quatre victoires le 5 février, deviendra-t-elle l’artiste la plus décorée de l’histoire de la Recording Academy. Heureusement, les chances sont en sa faveur donc dimanche sera un GRAND jour pour le BeyHive !

Les artistes confirmés incluent Mary J. Blige, Bad Bunny et Lizzo et il y aura un hommage au hip-hop pour le 50e anniversaire, organisé par LL Cool J et mettant en vedette des dizaines de stars du hip-hop.

Une autre légende du jeu a annoncé avec enthousiasme une performance spéciale en hommage. Questlove co-organisera l’hommage aux Grammys Hip Hop 50 2023, honorant le 50e anniversaire du genre. Bien que la liste des artistes n’ait pas encore été révélée, Questlove a laissé entendre dans son annonce qu’elle verra “certains des plus grands noms du genre se réunir pour célébrer l’histoire du hip-hop – son passé, son présent, son avenir”.

Prédictions des Grammy 2023

Les quatre grandes catégories comprennent le disque de l’année, l’album de l’année, la chanson de l’année et le meilleur nouvel artiste. Récemment, l’Académie a changé le nombre de nominés dans chaque catégorie à un maximum de 10 nominés. Cette année, nous avons des prédictions assez solides pour chacune des quatre grandes catégories.

Disque de l’année

Dans l’ordre du moins au plus susceptible de gagner :

“Ne me fermez pas” d’ABBA

“Bonjour magnifique” de Mary J. Blige

Brandi Carlile avec “Toi et moi sur le rocher” de Lucius

« Break My Soul » de Beyoncé

“Femme” de Doja Cat

“The Heart Part 5” de Kendrick Lamar

“Easy on Me” d’Adele

“Mauvaise habitude” de Steve Lacy

“A propos de putain de temps” de Lizzo

“Comme c’était” de Harry Styles

Selon Billboard, “As It Was” a dominé le Hot 100 pendant 15 semaines, établissant un nouveau record pour le la plus longue course au n ° 1 par un artiste britannique. Qu’il suffise de dire que le top des charts viraux de Harry Styles est le favori du record de l’année.

Album de l’année

La reine Bey devrait remporter l’album de l’année alors qu’elle a à elle seule changé la culture sans laisser tomber un morceau de visuels ni annoncer une tournée (jusqu’à mercredi).

ABBA Voyage, de Blige Bonjour magnifique (Deluxe), Coldplay’s Musique des sphères chez Carlile En ces jours silencieux, Chez Lamar M. Morale et les grands pas, de Lizzo Spécial celle d’Adèle 30, Bad Bunny’s Un Verano Sin Ti, de Beyoncé Renaissance, Modes’ La maison d’Harry

Chanson de l’année

Les experts pensent qu’un certain Britannique remportera la chanson de l’année.

« abcdefu » (Gayle) “God Did” (DJ Khaled avec Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy) “Brise mon âme” (Beyoncé), “Juste comme ça” (Bonnie Raitt), “Le cœur, partie 5” (Lamar) “À propos de putain de temps” (Lizzo), “Tous trop bien (version 10 minutes) (le court métrage)” (Taylor Swift), “Comme c’était” (Styles), “Mauvaise habitude” (Lacy), “Facile avec moi” (Adèle)

Alors que “About Damn Time” et “Bad Habit” sont de redoutables prétendants, “Easy on Me” s’est classé n ° 14 sur le Panneau d’affichage liste des critiques des 100 meilleures chansons de 2021. La chanson, qui est sortie depuis une minute, a donné aux fans un aperçu ouvert et post-divorce de sa vie dans la trentaine.

Meilleur nouvel artiste

En ce qui concerne le meilleur nouvel artiste, les experts pensent qu’un rappeur représentant le comté de Clayton l’emportera.

DOMi & JD Beck, Tobe Nwigwé Omar Apollon, Samara Joie, Molly Tuttle, Jambe mouillée Anita, Muni Long, Latte Måneskin

“Big Energy” de Latto a été le single le plus populaire de l’un de ces nominés, atteignant le n ° 3 du Hot 100 en avril et le n ° 7 du Hot 100 de fin d’année. La latto de 24 ans serait la troisième femme rappeur de l’histoire à gagner dans cette catégorie, après seulement Lauryn Hill et Megan Thee Stallion.

Qui espérez-vous voir remporter un Grammy cette année ?