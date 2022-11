Voici à quoi ressemblera votre portion gouvernementale du comté de DeKalb sur votre facture de taxes foncières 2022 – Shaw Local

SYCOMORE – Certains résidents du comté de DeKalb pourraient s’attendre à voir une légère diminution du montant qu’ils paieront au gouvernement du comté de DeKalb sur leurs factures de taxes foncières de 2022, après un vote du conseil du comté de DeKalb cette semaine.

Comme de nombreux autres organismes fiscaux de la région, le prélèvement fiscal du comté de DeKalb cette année a représenté une augmentation des recettes fiscales attendues perçues pour les organes directeurs, mais sans augmentation des coûts pour les propriétaires de la région.

Le prélèvement fiscal approuvé par le conseil du comté pour 2022 devrait collecter 25,7 millions de dollars, selon les documents du comté. C’est environ 647 210 $ de plus que ce qui a été prélevé au cours de l’exercice 2021-2022. Cette semaine, les responsables du comté ont attribué la différence à une augmentation de la valeur des propriétés principalement due à de nouvelles constructions dans la région, alors que plusieurs développements de DeKalb figurent sur les listes d’imposition.

“Les nouveaux dollars qui arrivent proviennent tous de nouvelles constructions, et cela signifie que nous maintenons la ligne sur les contribuables existants”, a déclaré mercredi l’administrateur du comté, Brian Gregory, au conseil d’administration. « En fait, ça va légèrement diminuer la moyenne. La maison qui est évaluée en moyenne, avec un multiplicateur moyen, devrait voir une légère baisse – les maisons et les entreprises.

Le conseil du comté de DeKalb a voté la mise en place d’un prélèvement fiscal de 0,96 %, en baisse par rapport au taux de collecte de 1,03 % de l’année dernière.

Le prélèvement verra une augmentation de l’évaluation évaluée égalisée moyenne pour les contribuables existants de 6,34 %, mais diminuera le taux d’imposition du comté de la même marge. Cela signifie que si la valeur de la propriété d’une personne a augmenté de moins de 6,34 % d’une année sur l’autre, elle verra une diminution de la partie du comté de DeKalb de sa facture d’impôt foncier.

En vertu de la taxe approuvée, un propriétaire du comté de DeKalb dont la propriété est évaluée à 212 680 $ paierait environ 684 $ sur sa partie du comté de DeKalb de sa facture d’impôt foncier de 2022. Cela se compare à une facture de 687 $ de l’année dernière, selon le Budget de l’exercice 2023 du comté de DeKalb.

Tim Bagby, membre du conseil d’administration du comté, un républicain représentant le district 3, a déclaré que si le contribuable moyen peut s’attendre à une facture d’impôt foncier du comté similaire à celle qu’il a payée l’année dernière, ceux dont la valeur de la propriété a augmenté d’un pourcentage plus élevé que le reste du comté peuvent encore être taxés davantage.

“Les personnes dont les évaluations ont augmenté de manière significative – comme la mienne et de nombreuses personnes de ma subdivision – verront une augmentation”, a déclaré Bagby. « Et pour les personnes dont les évaluations se sont avérées inférieures à la moyenne par rapport à leurs voisins, elles pourraient voir une baisse d’impôt beaucoup plus importante. “Mais je veux souligner cette moyenne afin que les gens ne se retournent pas et suggèrent que d’une manière ou d’une autre, vous savez, nous avons dit une contrevérité ou quelque chose comme ça.”

Selon documents du comté, l’évaluation foncière égalisée du comté de DeKalb – le montant auquel les propriétés du comté sont évaluées – est estimée à 2 667 104 731 $, soit une augmentation de 9,53 % par rapport à l’année dernière. Ce total comprend 66,4 millions de dollars en nouvelles constructions, 11,2 millions de dollars en terres qui ont été reclassées de l’agriculture pour les développements industriels.

Le pool total de biens imposables, selon les documents, est de 77,6 millions de dollars.

Le prélèvement du comté de DeKalb – l’outil économique par lequel les organes directeurs collectent les revenus des impôts fonciers – représente environ 10% de ce que les contribuables du comté paieront sur leurs factures foncières, dues l’année prochaine. Les districts scolaires représentent environ 64% des factures d’impôt foncier, en comparaison, selon les documents.

Gregory a déclaré que le comté aurait pu mettre en œuvre une augmentation des prélèvements fiscaux de 5% en raison de la hausse des indices des prix à la consommation, mais a choisi de ne pas le faire.

L’augmentation de la valeur de la propriété signifie que les organes directeurs peuvent collecter plus d’argent sans augmenter les prélèvements, s’ils le souhaitent – ​​un modèle que les responsables de la ville de DeKalb ont également mis en évidence récemment.

“Mais au lieu de cela, nous avons maintenu la ligne ou légèrement baissé notre part des impôts pour nos résidents”, a déclaré Gregory.