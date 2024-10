Voici à quoi ressemblera le Xiaomi Smart Band 9 Pro avec un écran rectangulaire

Xiaomi a annoncé le Smart Band 9 en août 2024 et se prépare désormais à lancer sa version améliorée, le Xiaomi Smart Band 9 Pro, sur le marché mondial. Grâce à YTECHB, nous je sais déjà l’apparence et quelques détails du nouveau produit.

L’appareil aura un design rectangulaire, comme le Smart Band 8 Pro. Le gadget aura un écran légèrement incurvé. De plus, le nouveau modèle aura un corps mat, un nouveau fermoir de bracelet et trois couleurs : noir, argent et rose.

Malheureusement, il n’existe pas encore de spécifications détaillées pour le Xiaomi Smart Band 9 Pro, mais il est fort probable que l’appareil soit similaire au Smart Band 8 Pro. Autrement dit, il disposera de divers capteurs pour suivre les indicateurs de santé, d’un écran AMOLED avec affichage permanent, NFC, GPS et d’une autonomie d’environ 7 jours.