Voici à quoi ressemblera le retour au bureau cet automne

En mars 2020, Des dizaines de millions des Américains sont passés au travail à domicile pour éviter l’exposition à Covid-19. En avril 2020, 70% des Américains « toujours ou parfois » travaillaient à distance, selon Gallup. Aujourd’hui, cette part est plus proche de 56 %, même si 61% disent qu’ils préfèrent travailler à domicile. À présent, entreprises partout dans le monde prévoient de ramener plus de travailleurs au bureau. Un sondage mené auprès de 350 chefs d’entreprise par la société de recrutement LaSalle Network a révélé que 70 % prévoient avoir des employés de retour au bureau dans une certaine mesure d’ici l’automne de cette année. Au fil du temps, de nombreux travailleurs se sont adaptés au travail à domicile pendant une pandémie mondiale. Et si les vaccinations s’avèrent efficaces, beaucoup devront maintenant apprendre à travailler à partir du Bureau pendant une pandémie mondiale. CNBC Make It s’est entretenu avec des experts sur ce à quoi ressemblera le retour au travail.

Travail hybride

Des entreprises de premier plan comme Microsoft, Apple et Google disent qu’ils utiliseront à l’avenir un modèle de travail hybride, dans lequel les travailleurs passeront du temps à travailler à la fois au bureau et à domicile. Et les chefs d’entreprise ne semblent pas penser que ce changement est temporaire. Dans le sondage LaSalle, 77 % des répondants ont déclaré qu’ils croyaient que leur main-d’œuvre utiliserait un modèle hybride jusqu’à l’année prochaine. Brian Welle, vice-président de l’analyse des personnes chez Google, a été l’un des leaders qui ont participé à cet appel. Il dit que si les sondages internes suggèrent que la productivité a baissé au tout début de la pandémie, la productivité des Googleurs a rebondi assez rapidement aux niveaux d’avant la pandémie. Désormais, les employés de Google semblent divisés sur l’endroit où ils font leur meilleur travail. « En ce qui concerne la productivité au travail : où puis-je réfléchir au mieux ? Où puis-je faire mon meilleur codage ? Où puis-je faire mon meilleur travail ? » Vous avez des gens qui disent de chez eux, des gens qui disent du bureau et presque un pourcentage égal qui disent que cela n’a pas d’importance », explique Welle. « Ne serait-il pas agréable et simple de catégoriser les gens dans l’un ou l’autre ? Et ce n’est pas comme ça. En partie à cause de cette scission, Google a choisi d’adopter une option hybride. « Là où nous nous sommes retrouvés en tant qu’entreprise, offre autant de flexibilité que possible pour permettre aux employés de Google de s’optimiser eux-mêmes, tout en donnant aux équipes ce dont elles ont besoin », dit-il. « Cela ressemble à une option par défaut, dont nous pensons que la plupart des employés vont profiter, qui vient au bureau trois jours par semaine et travaille à partir d’un autre endroit deux jours par semaine. » Le travail hybride, dit-il, « vous permet de faire toutes les choses que nous aimons du travail à domicile, tout en profitant de ce moment de connexion et de la capacité de faire un travail innovant en personne au bureau. »

Les nouveaux espaces de travail « Campfire » de Google permettent aux travailleurs de se rencontrer à la fois à distance et en personne. Photo avec l’aimable autorisation de Google

Embouteillages

Amy Webb, fondatrice de la Institut Futur Aujourd’hui dit que parce que tant d’entreprises adoptent une structure de travail hybride, la semaine de travail au bureau passera en grande partie du mardi au jeudi. Webb est une futurologue quantitative, ce qui signifie qu’elle utilise des données pour créer des modèles afin de trouver les tendances émergentes, puis utilise ces informations pour trouver des résultats plausibles. Elle dit que les données actuelles suggèrent que tant d’organisations adopteront cette semaine de travail raccourcie que les modèles de trafic changeront. « Du mardi au jeudi, ça va être un enfer pour quiconque essaie de se déplacer avec une voiture », dit-elle. « Et qu’est-ce que cela signifie? Eh bien, c’est un signal pour les villes locales et les administrations routières qui pourraient actuellement ajuster à quoi ressemblent ces modèles de circulation, mais nous savons qu’ils ne le font pas. Il va donc y avoir des embouteillages d’une manière qui nous n’avons tout simplement pas vu auparavant et n’avons pas prévu. « Plus de trafic entraînera des temps de trajet plus longs pour les travailleurs et enlèvera du temps personnel auquel les travailleurs à distance se sont habitués, ce qui pourrait conduire à une main-d’œuvre plus frustrée et fatiguée. Ces changements dans les déplacements des gens auront également un impact sur les entreprises à proximité, ajoute-t-elle. « Il est possible que les gens mangent et boivent à des heures différentes de ce qu’ils avaient l’habitude d’avoir », dit Webb. « Cela a un effet assez important sur les restaurants locaux, les gymnases, les centres de santé et des choses comme ça. »

Maladresse et conflit

Webb dit que les 24 prochains mois seront une sorte de phase « désorientante ». Une sorte de puberté alors que nous essayons maladroitement de retourner au bureau, masquer l’acné et tout. Une raison : beaucoup d’entre nous sont va devoir réapprendre à socialiser et à s’entendre les uns avec les autres. De plus, Webb dit que le climat politique et culturel chargé de l’année dernière ne disparaîtra pas simplement lorsque nous retournerons au bureau. Et alors que nous travaillons tous encore à renforcer nos compétences interpersonnelles, cela pourrait malheureusement conduire à des conflits de bureau. « N’oublions pas non plus que nous sortons d’un sérieux compte l’un avec l’autre », dit-elle. « Par exemple, c’est le mois de la fierté, ce qui est génial ! Des tonnes de gens sortent de belles manières et expriment leur fierté avec leurs alliés. Mais en même temps, nous avons tout un tas d’autres personnes qui se battent activement devant les tribunaux contre les libertés existantes et les réglementations. Nous sortons également du meurtre de George Floyd – cela n’a pas été résolu. » Elle poursuit: « Nous avons beaucoup de tensions sous-jacentes qui n’ont rien à voir avec la pandémie, avec lesquelles nous devrons tous faire face une fois que nous serons de retour en présence les uns des autres. »

Contrôle des employés