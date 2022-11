Voici à quoi ressemble un voyage dans l’Outback Way australien

Un poêle et un refroidisseur à énergie solaire se trouvent sur l’Outback Way, près de la frontière du Queensland et du Territoire du Nord, en Australie. (Michael Robinson Chavez/The Washington Post)

Commentez cette histoire Commentaire

Quoi de mieux pour célébrer le 39e anniversaire de mon partenaire de reportage qu’un festin de deux repas micro-ondables “de la taille d’un pub” dans un relais routier australien isolé à environ 150 miles de nulle part? Couverts de poussière, nous étions arrivés au Tjukayirla Roadhouse – prononcé “Chook a-year-la” – et revendiqué par ses propriétaires comme l’arrêt le plus éloigné du continent. Cela semblait une description exacte. Tout était calme, à l’exception d’une brise du désert alors que nous commencions le dîner d’anniversaire de poulet à la Kiev, de bangers et de purée. Un dingo parcourait le domaine pendant que nous mangions.

Ainsi va la vie sur le tronçon le plus solitaire de l’Outback Way de 1 700 milles, la route exténuante, souvent non pavée, qui traverse l’intérieur aride du pays.

Chameaux sauvages, accidents mortels : l’Australie peut-elle apprivoiser sa lointaine Outback Way ?

J’ai fait équipe avec Michael Miller, chef du bureau de The Post à Sydney, pour documenter ce que signifierait enfin l’asphaltage de l’intégralité de la route pour les personnes qui y vivent. Tout comme les étendues interminables d’autoroutes dans l’Ouest américain, l’Outback Way semble durer éternellement, se dirigeant vers un horizon que vous ne pourrez jamais atteindre. Certains sites Web de voyage la décrivent comme la «route 66 de l’Australie».

Il a une réputation notoire : Conducteurs bloqués dans une chaleur brutale avec pas assez d’eau. La “poussière de taureau” cache des roches qui peuvent déchirer un pneu en lambeaux. Risques d’accident sous la forme de kangourous et de chameaux sauvages. Les Australiens sont des passionnés de tout-terrain, et leurs “utes”, abréviation locale pour un véhicule utilitaire ou à quatre roues motrices, sont tout droit sortis d’un film Mad Max. Ils sont remplis de fournitures – des lumières tout-terrain, des cruches de cinq gallons d’eau et beaucoup de nourriture lyophilisée, des liquides supplémentaires pour le moteur, des câbles de remorquage, des treuils, plusieurs crics, des tentes de camping pop-up et bien sûr des “swags”. ”

Tous ceux que nous avons rencontrés le long de l’Outback Way avaient l’un de ces rouleaux de lit australiens traditionnels, généralement en toile, avec un matelas à l’intérieur. Ils sont indispensables pour une nuit où la route vous a surpris avec des pneus crevés, un moteur en surchauffe ou un relais routier beaucoup plus éloigné que prévu. Michael et moi avions fait une planification détaillée, mais nous avons appris trop tard sur les swags.

Les road tripers qui traversent l’Outback ne plaisantent pas. Nous avons rencontré un monsieur qui vit dans l’Outback depuis des années et qui, au milieu du désert, peut retirer un pneu de sa jante et en mettre un nouveau. Il l’a fait pour un gars qui avait crevé un pneu entre la frontière du Territoire du Nord et Warburton, et pendant que nous parlions avec lui, il s’est moqué de quiconque risquait de conduire sans au moins deux pneus de rechange.

Je jetai nerveusement un coup d’œil à notre seule et unique pièce de rechange. Au moins, il était de taille normale. Mais avions-nous fait en sorte que notre cric comprenne toutes ses pièces et fonctionne correctement ?

Michael avait loué une Mitsubishi Pajero à quatre roues motrices à Alice Springs pour notre voyage de deux semaines. Une berline ordinaire n’a pas le dégagement inférieur pour certaines portions de la route, et les kilomètres de surface ondulée peuvent secouer un véhicule au point où les vis commencent à tomber. (Les chauffeurs avertis portent un tournevis.) J’avais pris l’avion pour Mount Isa, une ville minière du Queensland, pour rencontrer Michael et nous diriger vers Winton, le point le plus à l’est de la route et le début de notre voyage.

Nous avons parcouru la longueur de la route d’est en ouest, puis nous avons fait demi-tour et sommes revenus à mi-chemin pour retourner là où nous devions déposer notre location. Nous avions délibérément choisi le pic de la saison sèche ; pendant l’été de l’hémisphère sud, les pluies peuvent rendre une grande partie de la route impraticable. Nous avons parlé à des gens de certaines communautés autochtones le long des parties non pavées de la route, qui ont dit qu’ils sont souvent coincés pendant des semaines lorsque ces pluies transforment la surface de terre rougeâtre de la route en une boue épaisse et impitoyable.

L’une des règles concernant la conduite dans l’Outback est la même que j’entends souvent en Amérique latine : ne conduisez jamais la nuit. Les ranchs de bétail Down Under – ils sont connus sous le nom de stations – sont énormes, s’étendant souvent sur plus d’un million d’acres. Beaucoup ne sont pas clôturés et le bétail est connu pour se rassembler sur les routes, surtout après la tombée de la nuit.

Avec ces kangourous et ces chameaux, les animaux représentent un réel danger. Nous avons croisé des dizaines de carcasses abandonnées sur le bord de la route. Nous avons également dépassé les carcasses de dizaines de voitures, dont beaucoup présentaient des dommages majeurs à l’avant suggérant une collision avec une sorte de bête.

La plupart des voyageurs sont prêts à camper n’importe où. Nous ne pouvions gérer qu’une seule nuit. Nous avions fait le plein d’eau et Michael avait acheté de la nourriture de camping riche en calories. Nous avons couvert nos paris sur les quelques endroits qui proposent des hébergements en cours de route. Comme la plupart des régions isolées du monde, vous payez cher pour ce que vous obtenez. Les relais routiers, avec des noms comme Warburton (avec un panneau Méfiez-vous des serpents), Tobermorey, Warakurna et Curtin Springs, généralement ont des unités modulaires converties en chambres d’hôtel avec salles de bain partagées.

La disponibilité est délicate. Beaucoup de gens réservent longtemps à l’avance car il y a si peu d’options. Un tronçon de 150 miles de l’Outback Way peut n’avoir qu’un seul relais routier ou motel. Et soyez à l’heure pour le dîner. Les repas sont servis selon un horaire strict, et si vous arrivez en retard, pas de nourriture !

Nous avons fait des rencontres particulièrement mémorables. Dans le Queensland, c’était avec les mouches. Des millions de mouches, comme si un escadron avait été chargé de nous bombarder. Les habitants disent que vous vous y habituez. Nous n’avons pris aucun risque et avons porté des chapeaux en filet pour garder nos visages à l’abri des mouches. Cela signifiait que personne ne nous confondait avec les habitants.

Une constante le long de la route est la poussière. Ça s’installe partout. Sa qualité varie au fur et à mesure que vous vous déplacez vers l’ouest, et au moment où vous entrez dans les régions du Territoire du Nord et de l’Australie occidentale, elle ressemble à une fine poudre rouge. Garder mes caméras propres était un défi. J’ai passé de nombreuses soirées à essuyer les boîtiers et les lentilles avec un chiffon doux.

Beaucoup d’agriculteurs que nous avons rencontrés se réjouissaient des pluies abondantes tombées pendant la saison estivale, un soulagement compte tenu des dernières années de sécheresse. Ce qui a suivi a peut-être été notre plus grande surprise. Nous nous attendions à voir un paysage désertique désolé et aride sur toute la distance. Au lieu de cela, tout au long du voyage, nous avons eu droit à des fleurs sauvages en fleurs, des herbes hautes et vibrantes et des points d’eau pleins.