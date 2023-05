Voici à quoi ressemble un burger cultivé en laboratoire

Nous avons commencé avec un burger végétal d’Impossible Foods. Fondée en 2011, l’entreprise fabrique des substituts de viande à partir de plantes. L’ingrédient spécial est la protéine hème, qui est produite par des microbes génétiquement modifiés et saupoudrée pour cette saveur charnue. J’ai pris une petite bouchée du burger Impossible, et si vous me demandez, le goût était une assez bonne approximation de la vraie chose, même si la texture était un peu plus lâche et plus douce que le bœuf. (Si vous êtes basé aux États-Unis, vous avez peut-être déjà essayé celui-ci vous-même. En Europe, l’hème n’a toujours pas été approuvé par les régulateurs, donc les produits Impossible ne l’incluent pas là-bas.)

Le suivant sur le dossier était le burger de bœuf. Soit dit en passant, aucun de ces curseurs n’avait de sauces ou de garnitures, et Krieger dit qu’ils étaient assaisonnés de la même manière, pour une comparaison équitable. Je n’ai vraiment rien à dire sur celui-ci – c’était juste un simple burger. Alors même que je mâchais, j’avais les yeux rivés sur le dernier élément de mon menu dégustation de la journée : la version cultivée en laboratoire.

L’avenir de la viande ?

Les hamburgers Wagyu d’Ohayo Valley commencent par une petite biopsie musculaire prélevée sur une jeune vache. Les cellules de cet échantillon, principalement des cellules musculaires et des fibroblastes (qui peuvent se transformer en cellules graisseuses à mesure qu’une vache grandit), peuvent ensuite être cultivées en laboratoire, se développant et se divisant encore et encore. Avoir un mélange de cellules musculaires, de fibroblastes et de cellules graisseuses matures dans le produit final est essentiel pour la saveur, dit Krieger.

Une fois que les cellules ont suffisamment proliféré, elles sont lavées à l’eau salée pour éliminer le bouillon dans lequel elles se sont développées et conservées au réfrigérateur pendant la nuit. Ensuite, ils peuvent entrer dans un hamburger dès le lendemain. La plupart des travaux d’Ohayo se déroulent toujours à une petite échelle de laboratoire, a déclaré Krieger, donc au total, il a fallu environ trois semaines pour développer toutes les cellules de mon curseur, ainsi que quatre autres que l’équipe prévoyait de servir lors d’un événement plus tard dans la journée.

Le hamburger dans mon assiette n’était en fait composé que d’environ 20 % de matière cultivée en laboratoire, Krieger a expliqué. Le plan de l’entreprise est de mélanger ses cellules avec une base de viande végétale (elle ne me dirait pas grand-chose sur cette base, juste que ce n’est pas la recette d’Ohayo). Les plantes peuvent aider à fournir la structure pour les viandes alternatives, dit Krieger. Un autre avantage majeur de cette technique de mélange est financier : les composants développés en laboratoire sont chers, donc le mélange dans les usines peut aider à réduire les coûts.. Mon collègue Niall Firth a écrit sur ce processus de mélange de viande de laboratoire et de viande végétale (et vallée d’Ohayo) en 2020.

Le le premier burger de laboratoire au monde, servi lors d’une conférence en 2013, a coûté environ 330 000 $ à fabriquer. Le domaine a parcouru un long chemin depuis, Singapour devenant le premier pays à autoriser les ventes commerciales de viande cultivée en laboratoire en 2020. Et en novembre 2022, une entreprise aux États-Unis a franchi l’un des derniers obstacles de la Food and Drug Administration.