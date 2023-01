Voici à quoi ressemble Raha Kapoor, la fille d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor

Raha Kapoor, la fille d’Alia Bhatt et de Ranbir Kapoor, n’est rien de moins qu’une bénédiction pour eux. Les parents obsédés et excités ont changé à 360 degrés et se livrent toujours à une conversation sur la façon dont Raha ressemble à lui ou à elle. Alia prétend que sa fille lui ressemble plus, tandis que le père ravi dit qu’elle a tous les gènes Kapoor et que c’est un combat typique entre tous les nouveaux parents de la ville. Un initié révèle que Raha est une enfant très calme et peu exigeante. Habituellement, les enfants ne dorment pas la nuit, mais Raha est différente, et elle dort bien la nuit et laisse même sa mère bien dormir.

Tout en parlant de l’apparence de Raha, ceux qui l’ont vue affirment qu’elle est un bon mélange de Ranbir et d’Alia et qu’il n’est que deux mois et trop tôt pour prédire à qui elle ressemble. Mais cela dit, ses deux parents forment le meilleur couple de la ville des guirlandes et cela ne la dérangerait pas d’avoir l’un ou l’autre de leurs looks. Droit?

Alia est maintenant en train de se préparer au fitness et dans les deux mois suivant son accouchement, elle a laissé ses fans stupéfaits par sa transformation. Alia est le grand moment qui fixe des objectifs de fitness majeurs pour toutes les mamans. Alia commencera bientôt à tourner pour Brahmastra 2 avec son mari Ranbir Kapoor. Ranbir est en ce moment occupé à préparer sa prochaine sortie Animal dirigé par Sandeep Vanga, tandis que les fans ont hâte de voir la star dans un avatar jamais vu. Pour en revenir à Alia et Ranbir, Brahmastra 2 est actuellement leur film le plus attendu, et les fans ne peuvent contenir leur enthousiasme de voir le chapitre Dev se dérouler dans les salles.