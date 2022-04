Voici à quoi ressemble l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur la chaîne de télévision la plus populaire du Kremlin

Au début de cette année, si vous allumiez la chaîne russe Channel One, vous pourriez trouver une version russe de Sesame Street, des émissions de téléréalité russes et des telenovelas brésiliennes, ou même des émissions importées des États-Unis, comme Boardwalk Empire.

Aujourd’hui, la chaîne diffuse une couverture globale de ce que les radiodiffuseurs appellent « l’opération militaire spéciale » de la Russie en Ukraine.

Alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a commencé le 24 février, a suscité une énorme attention dans le monde entier, les mises à jour de Channel One ont offert une vision flatteuse de l’actualité qui est souvent en contradiction avec les reportages sur le terrain.

Les médias russes couvrent sans relâche la guerre, mais uniquement de manière aseptisée et déformée, conformément aux positions officielles du Kremlin. Regarder Channel One, la station publique la plus populaire du pays, c’est comme regarder une autre réalité.

Le 25 mars, la télévision russe a cité le nombre officiel du Kremlin de soldats russes morts à 1 351, avec 3 825 blessés. Autour du même moment, L’OTAN a mis le numéro des morts militaires russes en Ukraine entre 7 000 et 15 000.

Au lieu de cercueils et de funérailles, Channel One montre une rangée de huit soldats en blouse d’hôpital à Moscou recevant des médailles pour leur bravoure. La plupart ont des membres manquants sous le genou.

Channel One diffuse un segment disant que des satanistes travaillant pour un entrepreneur militaire privé composé d’anciens soldats des forces spéciales américaines opèrent en Ukraine et vénèrent le diable. Le texte rampant au bas de l’écran montre que le ministère russe de la Défense affirme que des avions tactiques ont détruit 83 cibles militaires en Ukraine.

Des vidéos sur les plateformes de médias sociaux de Twitter à Telegram montrent des pistes d’atterrissage d’aéroport remplies de véhicules militaires russes en feu. Des clips de chars et d’hélicoptères réduits en miettes dans les rues ukrainiennes et les champs des agriculteurs sont partout. L’agence de renseignement ukrainienne publie ce qu’elle prétend être des appels téléphoniques sur écoute des forces russes parlant à des proches du nombre de soldats morts autour d’eux.

Rien de tout cela n’est mentionné dans les grands médias russes.

Un moment de réalité, avant un déluge de conspirations à part entière

La seule interruption dans la programmation soigneusement planifiée de Channel One a été lorsque la rédactrice en chef de la télévision d’État et productrice de segments Maria Ovsyannikova interrompu une émission en direct à la mi-mars pour dénoncer la guerre et interpeller la station pour diffusion de propagande. Ovsyannikova a brandi une affiche manuscrite avec les mots « ils vous mentent ici » écrits en russe et a réussi à rester à l’écran pendant environ 5 secondes, tandis que l’hôte Ekaterina Andreeva a continué à lire à partir d’un téléprompteur avec seulement un léger ajustement dans sa livraison.

Andreeva, une figure incontournable des émissions russes depuis 1997 qui a lu les informations sur l’émission du soir de Channel One depuis que Poutine a pris le contrôle du Kremlin en 2000, a publié un flux en direct sur ses comptes personnels de médias sociaux un jour plus tard pour défendre Channel One.

« Je ne serai jamais d’accord avec ce que cette femme a écrit sur la façon dont nous mentons. Nous vérifions chaque fait. Nos correspondants sont dans tous les points chauds, et le matériel vidéo confirme tout ce qui se passe là-bas », a déclaré Andreeva dans un clip vidéo publié sur Télégramme.

Le lendemain, Channel One a diffusé et couvert à plusieurs reprises le discours du président Vladimir Poutine à la nation, dans lequel il affirmait sans fondement que l’Ukraine commettait un génocide contre les Russes et voulait fabriquer des armes nucléaires. Poutine a déclaré aux téléspectateurs que l’Ukraine avait des laboratoires de guerre biologique déterminés à propager des maladies mortelles, un morceau de propagande qui a également circulé parmi les mouvements d’extrême droite et de complot QAnon aux États-Unis.

Entre la diffusion constante des informations sur les opérations militaires spéciales et les discours cinglants de Poutine, Channel One a diffusé une émission intitulée « Bol’shaya Igra » – « Le grand jeu ». Un législateur russe anime l’émission, avec jusqu’à une demi-douzaine de panélistes qui se tiennent autour d’une carte vidéo montrant l’invasion de l’Ukraine.

Chaque panéliste offre son expertise et son analyse, souvent d’une voix de plus en plus forte et colérique. Parfois, ils tapent une main sur la table pour mettre l’accent. Ils dénoncent les traîtres, préparent des menaces et affirment que les États-Unis et l’Ukraine entraînent des oiseaux migrateurs pour infecter les Russes avec des armes biologiques qui feront perdre aux victimes leur identité slave et développeront une aversion pour les plats traditionnels.

C’est ce que la télévision d’État en Russie diffuse 24 heures sur 24, tous les jours, et cela ne montre aucun signe d’arrêt.