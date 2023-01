Voici à quoi ressemble l’épidémie de Covid à Shanghai

Shanghai est en proie à la vague massive de Covid en Chine, entraînant une augmentation des hospitalisations et des salons funéraires bondés.

Les responsables locaux de la santé ont déclaré la semaine dernière que jusqu’à 70% des 26 millions d’habitants de la ville avaient été infectés, et ils se sont dits convaincus que son épidémie avait atteint son maximum.

Mais de nombreux hôpitaux de la ville sont encore surpeuplés, en particulier de personnes âgées. Les salons funéraires ont été inondés de personnes en deuil.

Les infections ont grimpé en flèche à travers la Chine à la fin de l’année dernière, et le gouvernement a brusquement levé ses restrictions strictes, mais finalement futiles, de Covid début décembre. Shanghai a subi l’un des verrouillages les plus exténuants de Chine au printemps dernier, les habitants étant confinés chez eux pendant plus de deux mois.