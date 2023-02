Voici à quoi ressemble le vivo Y100

Le vivo Y100 a fait son apparition dans la rumeur ces derniers temps. Il a déjà été repéré sur la console Google Play et dans une liste GeekBench, ainsi qu’un teaser officiel vivo. Maintenant, nous voyons à quoi ressemble le téléphone sur certaines photos en direct.









photos en direct vivo Y100

Selon les rumeurs précédentes, le vivo Y100 sera disponible en deux couleurs – Rose Gold et Blue. Nous voyons clairement ce dernier ici. Cependant, il convient de noter que les sources affirment que les deux options de couleur pourront en fait changer de couleur d’une manière ou d’une autre. Nous pouvons également voir le système à triple caméra du téléphone à l’arrière. Malheureusement, nous n’avons toujours aucune information sur ce que sont exactement les caméras, bien que “OIS” puisse être vu écrit sur l’îlot de la caméra, donc au moins cela est clair.

En parlant de cela, les informations matérielles pour le Y100 sont rares. À notre connaissance, il fonctionnera sur un chipset MediaTek Dimensity 900 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Selon les rumeurs, le mid-ranger coûterait environ 27 000 INR, soit 330 $/300 €.

