Voici à quoi ressemble le système grec de Penn State, 7 ans après le « mouvement de réforme révolutionnaire »

Il y a près de sept ans, la mort par bizutage d’un étudiant de Penn State a incité les responsables de l’université à sévir contre le système grec pour résoudre les problèmes de bizutage et de consommation excessive d’alcool qui tourmentaient depuis longtemps le système.

L’ancien président de l’université, Eric Barron, a déclaré dans une lettre en 2018 que si les étudiants continuaient à enfreindre les règles de l’université, il y aurait « la fin de la vie grecque à Penn State ».

L’université a mis en place des règles strictes.

La fraternité à laquelle Piazza tentait de rejoindre à sa mort a été définitivement suspendue à Penn State. Au cours de la première année d’application du nouveau règlement, sept fraternités supplémentaires ont été suspendues ou ont perdu leur reconnaissance universitaire. Deux « tableaux de bord » ont été mis en place : l’un pour suivre les violations des règles par les fraternités et sororités de Penn State, et l’autre pour créer un tableau de bord national utilisant les données des universités participantes.

La réponse de l’université, notamment la création du Centre Timothy J. Piazza pour la recherche et la réforme sur la fraternité et la sororité, a attiré l’attention des universités et des militants de tout le pays.

Il s’agissait d’un « mouvement de réforme révolutionnaire », a déclaré Hank Nuwer, défenseur de la lutte contre le bizutage, qui a lancé une base de données sur les décès dus au bizutage en 1975.

“Je veux dire, je ne peux pas penser à un autre projet aussi important”, a déclaré Nuwer.

Les résultats ont jusqu’à présent été mitigés.

Le nombre de violations des règles universitaires est passé de 70 en 2018 à 41 en 2021. Mais il a de nouveau augmenté en 2022, à 62. Les statistiques pour 2023 ne sont pas encore disponibles.

La Penn State University a suspendu trois fraternités au cours des quatre derniers mois pour violation de bizutage et de consommation d’alcool.

Les suspensions indiquent que l’université continue de tenir les fraternités responsables de leurs actes répréhensibles, mais elles prouvent également que les fraternités continuent de violer les règles interdisant le bizutage et la consommation d’alcool par les mineurs.

Les partisans de la lutte contre le bizutage pensaient que Barron ne bluffait pas lorsqu’il menaçait de supprimer le système grec. Mais Barron a pris sa retraite en mai 2022 et le nouveau président n’a fait aucun commentaire sur les violations persistantes.

Une note rédigée par la direction de l’université en 2022 a soulevé des questions sur l’engagement de l’université à continuer de surveiller les maisons grecques.

« Il est temps de recalibrer les relations impliquées afin que le pendule s’oriente vers l’autonomie des chapitres et s’éloigne du contrôle et de l’intervention de l’Université », indique la note.

Il a également déclaré que ces politiques « n’ont jamais été conçues pour être permanentes ».

La porte-parole de Penn State, Lisa Powers, a déclaré que le mémo était simplement utilisé à des fins de discussion et qu’aucun changement n’avait été apporté aux attentes de l’université à l’égard de la communauté des fraternités et des sororités.

Jim Piazza a déclaré que lui et son épouse, Evelyn, avaient rencontré le président Neeli Bendapudi l’année dernière. Elle leur a assuré que Penn State ne « ferait marche arrière » sur aucune mesure convenue « ou en dehors de cela ».

Né d’une tragédie

Piazza, 19 ans, est tombée dans un escalier le 2 février au cours d’une soirée d’initiation à l’alcool. Il est décédé au centre médical Hershey le matin après avoir été retrouvé, des suites de blessures subies pendant la nuit.

Les conséquences de sa mort furent légion.

Cela comprenait un accord écrit avec les parents de Piazza promettant certaines mesures de sécurité qui devaient être prises à l’avenir.

De nouvelles politiques ont été mises en œuvre, y compris la possibilité de déclarer le système sec – c’est-à-dire d’interdire tout alcool – si les étudiants continuaient à consommer de l’alcool et à boire excessivement avant d’avoir l’âge légal.

Le Conseil interfraternité a appliqué de nouvelles directives, telles que la définition d’exigences minimales concernant les heures de service communautaire de la fraternité et la participation aux programmes de responsabilité civique.

Le Bureau de conformité de la fraternité et de la sororité a été créé pour améliorer la sécurité par l’éducation et l’évaluation.

Le gouverneur Tom Wolf (D-PA) a signé la loi Timothy J. Piazza en 2018, créant des niveaux de bizutage en tant que crime pouvant conduire à des accusations criminelles en Pennsylvanie.

Avec davantage d’encouragements à signaler ces dernières années, Penn State a vu augmenter les rapports d’inconduite, a déclaré Danny Shaha, vice-président adjoint aux affaires étudiantes.

Les violations du code de conduite des étudiants comprennent les violations des normes et procédures communautaires qui maintiennent et protègent un environnement « propice à l’apprentissage et qui soutient « les objectifs éducatifs de Penn State ».

Il espère que l’augmentation du nombre signifiera qu’un plus grand nombre de personnes signaleront des comportements répréhensibles plutôt qu’un nombre accru de violations commises.

L’idée était de mieux informer les étudiants et les parents sur les différentes maisons grecques et d’inciter les membres des organisations grecques à faire de leur mieux, puisque ces facteurs seraient rendus publics.

«J’espère qu’ils tiendront [the students] responsables, car ils ont eu l’occasion de faire une grande différence », a déclaré Jim Piazza, le père de Tim.

En plus de suivre les violations à Penn State, l’université a créé un « tableau de bord national » qui pourrait identifier les modèles de violations dans les fraternités à travers le pays. La participation d’autres collèges et universités est volontaire.

L’effort a commencé avec environ 40 autres campus fournissant des données et s’est étendu à près de 100.

Cela ne représente qu’une fraction du nombre total de campus à travers le pays, mais Powers a déclaré que le Piazza Center recrute activement des participants sur plus de 700 campus pour essayer de rendre les données plus complètes. Les données des campus participants restent anonymes, ce qui, selon Powers, encourage la participation à l’étude.

Le National Scorecard partage publiquement ses données sur les universités participantes, mais il s’agit d’un indicateur retardé. Les seules données disponibles datent du printemps 2019, soit cinq ans. Les responsables de l’université affirment qu’il faut du temps pour rassembler toutes les données, mais les défenseurs affirment que les données anciennes sont limitées dans leur utilité.

Le tableau de bord national comprend le nombre de chapitres déclarants par fraternité, la moyenne pondérée cumulative des membres, les heures de service communautaire, les dons philanthropiques et le nombre de chapitres signalant des violations organisationnelles.

Le tableau de bord inclut le pourcentage de chapitres qui ont connu des violations, mais aucune information sur la nature de ces violations ou leur gravité.

Ces données de 2019 ont montré que plus des trois quarts des 48 institutions déclarantes ont signalé au moins une violation au niveau organisationnel dans une ou plusieurs fraternités et sororités.

La plupart des universités signalent qu’une majorité de sections signalent « de faibles niveaux de conduite (violation) », a déclaré Powers.

Les fraternités signalent historiquement des niveaux de violations plus élevés que les sororités.

« Il y a toujours des risques »

Jim Piazza pense que les conditions de vie en Grèce, le bizutage et les violations de l’alcool se sont « améliorés », mais « ce n’est toujours pas là où il devrait être ».

« Il y a toujours des risques et je pense honnêtement que s’ils se retirent, je vais d’abord les attaquer, mais ils risquent une autre situation de mort potentielle. Il faut vraiment du temps pour changer une culture. Ils vont échouer s’ils le font maintenant. Je pense sérieusement qu’il pourrait y avoir d’autres blessures graves, voire un décès », a déclaré Piazza.

Les défenseurs de la lutte contre le bizutage ont des préoccupations similaires.

Hank Nuwer a toujours critiqué Penn State parce que l’université compte une très grande population grecque, mais que « si peu » de personnel la supervise.

Environ 17 % des étudiants de Penn State, soit environ 8 000 personnes, sont impliqués dans la vie grecque.

Nuwer a déclaré qu’il serait sage de faire appel à une personne neutre en matière de conformité qui n’est pas liée à Penn State – plutôt que le bureau de conformité se trouve au sein de Penn State. Cela rend difficile d’être objectif.

“Quand on se rapproche d’eux, il est très difficile d’être le doyen de la discipline”, a déclaré Nuwer.

Nuwer voit également ces problèmes en dehors de la vie grecque, notant leur présence dans l’athlétisme universitaire.

Selon Pietro Sasso, chercheur au Piazza Center, les personnes qui ont tendance à faire du brouillard le font dans plusieurs espaces, ce qui en fait un problème à l’échelle du campus.

L’automne dernier, on nous a rappelé avec force que Penn State n’avait pas encore résolu le problème du bizutage et de la consommation excessive d’alcool. Le 24 octobre, Penn State a annoncé la suspension pour une durée indéterminée du chapitre Psi de la Fraternité Phi Kappa Sigma pour violations de bizutage. La suspension ne sera levée qu’au moins à l’automne 2028.

L’université n’a pas révélé de détails sur le bizutage, notamment sur ce qui a été fait aux étudiants.

Le chapitre Gamma de la fraternité Alpha Gamma Rho a été suspendu le 22 septembre à la suite de deux incidents signalés de consommation d’alcool par des mineurs et de surconsommation d’alcool, selon Powers.

Il s’agissait de la deuxième suspension de la fraternité depuis le printemps 2022. La fraternité a été levée de sa suspension en novembre 2023, à la suite de la résolution d’une enquête. Le tableau de bord du printemps 2023 fait état d’une autre violation pour ce chapitre.

Environ une semaine plus tard, le chapitre Delta Theta de Kappa Alpha Psi Fraternity Inc., une organisation historiquement noire comptant trois membres actifs, a été suspendu jusqu’à l’automne 2027.

Le chapitre a été suspendu provisoirement le 21 avril au cours d’une enquête et s’est avéré avoir été bizuté.

Les organisations suspendues ne peuvent participer à aucune fonction ou activité à Penn State, selon Penn State News, y compris THON, le marathon de danse de 46 heures de Penn State qui a récolté plus de 15 millions de dollars l’année dernière pour soutenir le cancer pédiatrique.

Les récentes suspensions portent à 9 le nombre total de fraternités actuellement suspendues à Penn State.

Les fraternités ont été suspendues pour des violations allant de la consommation d’alcool par des mineurs au bizutage, et les plus proches à avoir l’opportunité d’être à nouveau reconnues par Penn State sont Sigma Chi et Sigma Tau Gamma en août 2024.

Prochaines étapes

Le Centre Timothy J. Piazza pour la recherche et la réforme de la fraternité et de la sororité mène actuellement trois études de recherche pour déterminer à quoi ressemble le « processus total de bizutage » – plutôt que de concentrer uniquement son attention sur le bizutage après coup.

Sasso, chercheur au Piazza Center, a déclaré que le bizutage commence au lycée et que cette exposition initiale augmente la tolérance à l’université.

“Cela commence par de l’intimidation, du harcèlement ou de l’intimidation, puis devient plus sophistiqué à mesure qu’ils vieillissent”, a déclaré Sasso.

La recherche porte sur…