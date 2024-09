Voici à quoi ressemble le nouveau bouton Galaxy AI pour Galaxy Tab S10

Il y a deux semaines, Samsung annonçait que ses accessoires de clavier avaient été repensés pour la prochaine série Galaxy Tab S10. Avec l’essor de Galaxy AI, Samsung a décidé de créer une touche IA dédiée pour les tablettes premium de nouvelle génération. Et la voici.

Les rendus divulgués ci-dessous (via YTECHB) présentent la Galaxy Tab S10 Ultra aux côtés des accessoires optionnels Book Cover Keyboard et Slim Book Cover Keyboard. Les deux claviers partagent la même disposition repensée, à l’exception du pavé tactile manquant sur le Slim Cover.

Ces rendus montrent également qu’au moins le Book Cover Keyboard sera disponible en deux couleurs, noir et blanc.

Nous ne savons pas si la Slim Cover sera également disponible en blanc, mais nous devrions le savoir bientôt. Pour l’instant, revenons à cette toute nouvelle clé AI.

Samsung a apporté quelques modifications aux fonctionnalités et à la présentation

En repensant les accessoires de clavier de la série Galaxy Tab S10, Samsung a dû abandonner l’une des fonctionnalités existantes. En substance, la société a supprimé le langage ‘Lang’ touche trouvée à droite de la barre d’espace et remplacée par le nouveau bouton Galaxy AI.

Ensuite, Samsung a échangé la position de l’IA Galaxy et ‘Alt’ touches afin que cette dernière se trouve désormais à côté de la barre d’espace et que le bouton AI se trouve plus près des touches fléchées.

Tout le reste semble inchangé. Il y a toujours une touche DeX dédiée dans le coin supérieur droit, et rien ne semble sortir de l’ordinaire, ce qui est génial.

Personne à part Samsung ne sait exactement comment fonctionne ce bouton dédié à l’IA Galaxy, mais nous devrions le savoir assez rapidement, car des pages de pré-inscription pour la série Galaxy Tab S10 ont déjà été mises en ligne en Inde et peut-être sur d’autres marchés. La série Galaxy Tab S10 ne comprend que deux modèles, la Tab S10+ et la Tab S10 Ultra.

Il est possible que le bouton dédié à l’IA Galaxy soit doté d’une fonctionnalité par défaut intégrée, mais qu’il permette aux utilisateurs de choisir l’outil d’IA Galaxy à invoquer lorsqu’ils appuient dessus. Quoi qu’il en soit, cela devrait permettre aux utilisateurs de Galaxy Tab d’accéder plus facilement à la suite d’IA de Samsung, en particulier en mode DeX.