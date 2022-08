Voici à quoi ressemblait Justin Fields, l’offensive des Bears de Chicago lors de la victoire de pré-saison contre les Chiefs – Shaw Local

CHICAGO – Au total, le quart-arrière des Bears Justin Fields et l’attaque de la première équipe ont disputé 18 clichés de football lors de la victoire de pré-saison de samedi, 19-14, contre les Chiefs de Kansas City à Soldier Field.

Les résultats de l’infraction ont été mitigés. Fields a récolté quatre premiers essais sur trois possessions, mais n’a marqué aucun point au tableau. L’offensive a joué sans plusieurs contributeurs importants : l’ailier serré Cole Kmet, le porteur de ballon David Montgomery et le vétéran plaqueur Riley Reiff, ainsi que les receveurs de Byron Pringle et Velus Jones Jr.

Fields a terminé sa journée 4 en 7 en passant pour 48 verges sans touché ni interception. Il a couru 10 mètres en une seule course. Les Bears étaient 2 pour 5 au troisième essai lorsque Fields était dans le match, et les deux conversions sont survenues sur des captures en surbrillance des receveurs Darnell Mooney et Tajae Sharpe.

Mooney a attrapé une belle balle profonde de Fields sur un troisième et 4 de leur propre ligne de 31 verges. Mooney a fait une saisie bondissante pour un gain de 26 verges.

“Je viens d’avoir une couverture individuelle avec mon gars”, a déclaré Mooney. «Je devais juste battre mon gars et [Fields] vient de placer le ballon dans un bon endroit. C’était juste moi. J’étais le seul à pouvoir l’attraper.

Mooney a déclaré que son attrapé était survenu exactement sur le même jeu qu’ils avaient couru plus tôt cette semaine lorsque Mooney avait attrapé une main à l’entraînement.

Mooney a estimé que la prise de Sharpe était plus impressionnante que la sienne. Le moment de Sharpe est arrivé à la fin du premier quart, les Bears faisant face à un troisième et un 9 sur leur propre ligne de 8 verges. Il a fait une prise difficile le long de la ligne de touche et a gardé ses pieds dans les limites.

Pour Sharpe, un receveur de 27 ans qui se bat pour une place sur la liste, une prise comme celle-là pourrait être énorme. Les absences prolongées de Pringle et Jones ont permis à Sharpe de prendre plus de représentants avec l’attaque de la première équipe.

“Chaque fois que vous allez là-bas, que vous pouvez sortir sur le terrain, vous voulez y aller et faire des jeux pour votre équipe”, a déclaré Sharpe. “Nous voulons juste continuer à construire.”

Avec Montgomery assis avec une blessure non divulguée, le porteur de ballon Khalil Herbert a géré la plupart des courses pour l’attaque de la première équipe. Herbert a couru 20 verges en sept courses.

Pendant ce temps, l’attaque de la première équipe des Chiefs semblait être en forme à la mi-saison. Le quart-arrière Patrick Mahomes a joué une possession et a mené l’offensive sur 72 verges en 11 jeux pour un touché. Mahomes s’est connecté avec l’ailier rapproché Blake Bell pour un touché de 5 verges. Les Chiefs ont converti deux fois le troisième essai pendant le trajet. La défense des Bears a joué sans l’ailier défensif Robert Quinn et les demis de coin Kyler Gordon et Kindle Vildor.

Les Bears ont rebondi en seconde période et ont profité de deux passes de touché du quart-arrière remplaçant Trevor Siemian pour remporter le match. Le porteur de ballon recrue Trestan Ebner et le receveur de deuxième année Dazz Newsome ont capté des passes de touché.

Mise à jour de Roquan : Le secondeur Roquan Smith ne s’est pas habillé pour le match de samedi, mais il s’est entraîné sur le terrain avant le coup d’envoi. Rien n’a changé avec le statut de Smith. Il continue de s’absenter de l’entraînement en attendant un nouveau contrat.

La convention collective entre la NFL et la NFL Players Association semble donner aux Bears la possibilité d’infliger à Smith une amende pour un match de saison régulière – qui pour lui est d’environ 500 000 $ – pour avoir sauté un match de pré-saison.

L’ABC déclare qu’un joueur dans l’option de cinquième année de son contrat de recrue, comme Smith, peut être condamné à une amende pour “tout reportage tardif ou absence injustifié” au camp d’entraînement et aux matchs de pré-saison. Il ne précise pas si cela s’applique à un joueur qui est présent mais qui refuse de jouer.

Brisker, Sanborn brille : Les recrues Jaquan Brisker et Jack Sanborn ont connu les meilleurs jours défensivement.

Sanborn, un natif du lac de Zurich qui n’a pas été repêché du Wisconsin, a capté une passe du QB de troisième corde des Chiefs Shane Buechele en seconde période. Sanborn a également récupéré un échappé et a totalisé cinq plaqués.

“[Chiefs tight end Jordan Franks] il se trouve qu’il s’est arrêté devant et il a fait une pause décente », a déclaré Sanborn. “J’ai réussi à le boxer et j’ai fini par l’attraper.”

Sanborn a déclaré qu’il n’avait encore répondu à aucun des innombrables SMS qu’il avait reçus de ses amis et de sa famille.

Brisker, un choix de deuxième ronde de Penn State, a réussi quatre plaqués, un plaqué pour perte et une passe défendue. Il a eu un entraînement particulièrement agréable où il a eu une paire de tacles et a presque réussi une passe de Buechele.

Conditions de terrain manquantes : L’herbe de Soldier Field était encore en mauvais état après le concert d’Elton John le week-end dernier.

C’était déjà assez grave que le président de la NFLPA, JC Tretter, ait pesé sur Twitter.

“Nous devons clairement réévaluer ce qui est une surface acceptable pour les joueurs sur laquelle concourir”, a écrit Tretter.

La NFL a déclaré que ce champ répondait aux normes de test minimales. Nous devons clairement réévaluer ce qu’est une surface acceptable sur laquelle les joueurs peuvent concourir. Nous avons besoin de nouvelles mesures de test examinant les performances et la sécurité de chaque champ. La NFL peut et doit faire mieux. pic.twitter.com/Vh1NDgLQBk — JC Tretter (@JCTritter) 13 août 2022

Fields a noté que l’herbe était en meilleur état qu’elle ne l’était mardi, lorsque les Bears ont tenu leur entraînement familial à Soldier Field, mais a déclaré que cela “pourrait certainement être meilleur”.