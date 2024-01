Voici à quoi pourrait ressembler une alternative à Jersey City au coûteux “Pompidou x” à l’intérieur

Le projet Centre Pompidou x Jersey City promet d’être très coûteux – de l’ordre de 16 millions de dollars par an à exploiter. S’il est un jour construit, il pourrait même s’avérer bon. Mais ce ne sera pas un musée de Jersey City. L’institution basée à Paris pourrait faire quelques ouvertures de programmation à la communauté, mais elle sera remplie d’art extérieur. Et Jersey City a besoin d’art extérieur comme la Floride a besoin de soleil extérieur.

D’aussi loin que l’on se souvienne, notre ville regorge de talents. Nous n’avons jamais eu de difficulté à attirer des artistes à Jersey City, mais nous avons souvent eu du mal à mettre en valeur l’excellent travail qu’ils accomplissent. Un véritable musée ne remédierait pas à ce déséquilibre du jour au lendemain, mais il constituerait une intervention significative face à un problème persistant.

Alors aujourd’hui, nous présentons une vision alternative : un véritable musée d’art de Jersey City, doté en personnel et supervisé localement, et rempli, chambre par chambre, d’œuvres d’artistes associés à Jersey City. Pour une fraction du coût du Pompidou, nous pourrions nous transformer en un véritable Centre des Arts, un lieu dédié à l’amplification des voix locales. La conversion réussie de la Maison du Pommier en un musée éloquent dédié à l’histoire locale démontre combien de multitudes nos anciennes propriétés majestueuses peuvent contenir. Notre installation artistique imaginaire n’est pas différente. C’est modeste, abordable, passionnant et ancré dans une communauté créative qui mérite bien plus de reconnaissance qu’elle n’en obtient.

Je ne dis pas simplement que le travail des artistes de Jersey City est suffisamment bon pour rivaliser avec les importations européennes qui nous ont été promises. Je dis qu’on est parfaitement capables d’approvisionner les salles d’un musée sans aucune aide extérieure. Pour prouver mon point de vue, je vais vous présenter une version virtuelle d’un musée d’art de Jersey City – un musée qui, s’il était construit, deviendrait instantanément l’institution artistique la plus dynamique de l’État.

Les sceptiques diront que Jersey City avait autrefois un musée et que son déménagement de la bibliothèque publique vers des fouilles plus grandes ne s’est pas bien passé du tout. L’institution au coin de Monmouth et Montgomery a fermé définitivement ses portes en 2010 ; bien avant cela, le dysfonctionnement et l’indifférence l’avaient déjà relégué aux marges de la vie publique. Si les dirigeants artistiques et les responsables du ministère des Affaires culturelles craignent de répéter une erreur, il est difficile de leur en vouloir.

Mais il y a de bonnes raisons de croire que la suite serait bien meilleure que l’original. Le musée de Jersey City a dépassé le quartier des arts naissant et a ouvert ses portes dans un endroit illogique. Il a été mal géré et sous-promotionné. Jersey City était un endroit très différent au milieu des années 2000 : moins confiant, moins unifié, ébranlé par la perte du Centre des Arts au 111 First Street. Un musée de New Jersey City bénéficierait d’une ville qui, pour le meilleur et pour le pire, a retrouvé son essor. Il bénéficierait également du plein soutien d’une communauté artistique variée et en pleine croissance. Il convient également de rappeler que même si la supervision et la gestion financière de l’ancien musée de Jersey City étaient en désordre, la collection elle-même était excellente – suffisamment solide pour qu’elle soit acquise. en masse par le Musée Zimmerli au Nouveau-Brunswick. Nous avons toujours eu la marchandise. Ce qui nous manque, c’est la vitrine appropriée.

Il ne serait pas nécessaire que ce soit gigantesque. Je visualise une structure à peine plus grande que le musée d’histoire de Jersey City : quelque chose avec deux étages de taille modeste et une cour arrière. C’est peut-être le centre-ville ; c’est peut-être dans les Hauteurs ; c’est peut-être dans le West Side, près de Lincoln Park. Où qu’il soit placé, je voudrais y aller. Je ne serais pas le seul.

Ne veux-tu pas te promener avec moi ? À travers le hall imaginaire, et en montant l’escalier imaginaire, jusqu’au…

DEUXIÈME ÉTAGE, GALERIES CÔTÉ DROIT : ABSTRACTION

En général, les artistes de Jersey City ne se lancent pas dans des gestes purement décoratifs. Même nos envolées imaginaires les plus folles ont tendance à atteindre un point culminant. C’est une force. Cela signifie que notre art abstrait semble rarement démotivé. L’abstraction à Jersey City a tendance à être motivée : par l’émotion, ou par des forces psychiques, ou par des priorités sociopolitiques.

Nos galeries abstraites reflètent cela. Ces deux salles situées au deuxième étage du musée sont des lieux de turbulence et de beauté à la fois. Ils ont les plafonds les plus hauts du musée et une lucarne qui laisse tomber la lumière naturelle sur de grandes toiles : une méditation enfiévrée sur la physique d’un corps en chute libre par Stephen Wünschou le tourbillon centrifuge de couleurs et de formes créé par l’agitation Jim Pustorinoou les éclaboussures électrisantes de Anthony E.Boone. Ici, de grandes œuvres bavardes peuvent être mises en conversation. Une peinture rayonnante à l’encre d’alcool, magnifique comme un vitrail, par Bryant Petit est encadré de chaque côté par un assemblage à page déchirée et taché de violet par Heather Williamsun dessin grandiose et fascinant à la plume et à l’encre de Guillermo Bublikun amalgame de formes et de textures dans du papier bulle réalisé par Tarik Mendès. Juste entre les grandes fenestrations, on retrouve un lumineux Béatrice Mady originale, riche de signification symbolique, une fenêtre ouverte sur un état intérieur.

Mais les plus petites pièces de ces pièces suscitent également beaucoup de discussions. Ici sont accrochées les estampes et les œuvres sur papier : une linotype approfondie et curieuse découpée par Barbara Seddon, juste à côté d’un jeu de pigments pressés de la taille d’une carte postale par Kim Bricker qui se fond dans l’image d’un rivage recouvert de neige. Des pièces abstraites qui sont, sans aucun doute, des commentaires sur la dégradation de l’environnement – celles fabriquées avec des matériaux trouvés et des pigments de Meadowlands par Eileen Ferara, Cheryl Grosset Amanda Thackray – demandez-nous de voir le paysage de Garden State tel qu’il est et tel qu’il pourrait être. Il y a un petit chef-d’œuvre accidentel, assemblé à partir de chutes de peinture, par Jim Fischer, roi du hasard. Et juste à côté de la sortie, une pièce exquise du sorcier Paul Wirhunentièrement constitué de minuscules morceaux de coquille d’œuf brisée, chaque surface incurvée et peinte captant et réfléchissant la lumière du musée.

DEUXIÈME ÉTAGE, GALERIES CÔTÉ GAUCHE : PEINTURE FIGURATIVE

Ici, l’architecte a placé la grande fenêtre à panneaux qui donne sur le paysage post-industriel : le Jersey urbain à l’état brut, avec ses murs et ponts en briques, ses clôtures cycloniques et ses sutures de fer rouillé. Comme le font de nombreuses œuvres réalisées dans le comté d’Hudson, les peintures adjacentes reflètent la gloire et le chaos de la scène, la gravité spécifique de l’environnement bâti et le discours inarticulé de la lumière de Palisade. Une grande peinture horizontale de l’avenue Tonnele par Eunju Kangparsemé d’entrepôt et étouffé par la fumée, cède la place à Tim Dalyle rendu photoréaliste des autoroutes des marais, Deb Sinhala gamme quasi pointilliste de lampadaires dans la pénombre, et une rhapsodie de rouille et de rivets par Allan Gorman.

Les peintures sur le mur d’en face sont de style différent, mais elles atteignent une résonance similaire. Ce sont des œuvres influencées par le design et la palette de couleurs des dessins animés, des bandes dessinées et des messages commerciaux, mais elles restent fermement ancrées dans la tradition de la narration visuelle du Garden State. En succession rapide, nous rencontrons les cabrioles claires de John Tokar et Alexandre « BARC le chien » Lansang du Wonderbunker, le décor austère, ultra-plat et surveillé par caméra du parking de Keith Garcíaune scène de foule dense mais étrangement calme de Kirkland-Brayet au moins une image de route graphique, brutale et à grande vitesse par Amélie Boucliers. Celles-ci conduisent naturellement à des peintures qui racontent des histoires ou font allusion à des récits plus larges : Peter Delman’la représentation effrayante de la réaction violente aux Little Rock Nine, Thomas John Carlsonl’hallucination de l’incendie de l’hôtel de ville, une méditation sur la dynamique du pouvoir d’une famille latino-américaine par Léandro Comrieun équipage au visage barbouillé dans une mer agitée par la tempête Fabricio Suárezun lac-drague de l’histoire américaine discriminatoire corrosive par Danielle Scott.

Le mur du fond de la deuxième salle, plus sombre, est réservé aux portraitistes. Un des Ben bienLes portraits de Pink Armchair, frissonnants d’humanité brutale, sont accrochés à côté d’une bannière en toile de jute, fraîchement sortie du Bardo, d’une figure spectrale bleue invoquée par le médium. Andrea McKenna. Marc Kurdzeil nous conduit dans l’un de ses intérieurs perméables, remplis de chats, de souris et de représentations de l’instabilité domestique, et nous présente la femme insaisissable qui y vit. Lucy Rovetto nous donne un corps dans les limbes ; Katie Niewodowski chatouille nos cils avec les rayons des chakras rayonnants, Kota Onouchipossesseur d’un autre type d’esprit et héritier d’une autre tradition, présente des visages aux couleurs de la Renaissance, capturés à l’huile et s’éloignant dans l’ombre.

PREMIER ÉTAGE, GALERIE CÔTÉ DROIT : CÉRAMIQUES

Au pied de l’escalier, juste à côté du petit bureau d’accueil tenu joyeusement par un MANA Contemporary Future Art Leader, une porte au sommet arrondi nous emmène dans une chambre accueillante. Deux marches plus bas nous mènent à une salle conviviale avec des murs beiges, des planchers de bois franc noir et des vitrines pour la présentation de pièces de choix des céramistes locaux audacieux qui ont récemment fait sentir leur présence dans le comté d’Hudson et au-delà.

Beth DiCara

Doris Caciolo



Winifred McNeil

Shamona Stokes



Beth DiCaraLes visages d’animaux, sauvages mais farouchement compréhensifs, sont suspendus juste au-dessus des lambris. Ils sont mis en dialogue avec les masques de super-héros de Doris Cacioloémaillé de noir brillant et écaille comme un reptile. Julie Terestman joue également des tours avec la couleur et les contours, et son pichet cuit au four est aussi câlin qu’un ours en peluche. Un étalage de Jin-JungLes jouets et jeux en céramique occupent un coin de la pièce, et pour y accéder, il faut traverser un tribunal de têtes minuscules sur d’étroits piédestaux, érigés là par Winifred McNeil. Et en plein centre de la pièce se trouve une exposition de corps en terre cuite sur une petite table : l’œuvre de Shamona Stokesdont les figurines tour à tour tweet et inquiétantes évoquent à parts égales les poupées, la fantaisie des enfants et la Vénus de Willendorf.

PREMIER ÉTAGE, CÔTÉ GAUCHE…