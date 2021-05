Voici à quoi pourrait ressembler le nouveau M1X Mac Mini – plus fin avec de meilleurs ports

Merci aux informations recueillies par les pronostiqueurs populaires Jon Prosser, nous avons peut-être un premier aperçu du prochain Mac mini d’Apple. Ce que vous voyez sont des rendus préliminaires basés sur des rumeurs.

L’ordinateur autonome sera beaucoup plus petit grâce à l’utilisation du chipset Apple Silicon de nouvelle génération – le M1X (titre provisoire, pourrait très bien être le M2 ou quelque chose de tout à fait différent).

En ce qui concerne les ports, le nouveau Mac mini sera bien équipé avec quatre ports USB 4.0 / Thunderbolt 3 de type C, deux ports USB-A, Ethernet, HDMI pleine taille et le connecteur d’alimentation magnétique Apple introduit avec l’iMac alimenté par M1.

Fait intéressant, le prochain Mac mini pourrait perdre sa construction entièrement métallique et présenter un panneau supérieur en plexiglas. Les raisons du changement sont inconnues, mais Prosser souligne que cela pourrait permettre de nouveaux modèles colorés à deux tons, comme les nouveaux iMac.

Apple devrait annoncer le nouveau Mac mini lors de sa conférence WWDC, à partir du 7 juin, aux côtés des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces redessinés. Les trois machines devraient être alimentées par la nouvelle puce d’Apple – M1X / M2 – avec 8 cœurs hautes performances, 2 cœurs d’efficacité et jusqu’à 64 Go de RAM.

Le Mac mini actuel alimenté par M1 remplacera alors le Mac mini Intel obsolète qui est actuellement proposé en tant que périphérique de niveau inférieur de la gamme.

Quoi qu’il en soit, voici toute l’histoire directement de la bouche du cheval.