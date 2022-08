Voici à quoi cela pourrait ressembler

En ce qui concerne la conception des kits, les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis ont historiquement présenté un large éventail de styles. En dehors de la palette de couleurs patriotiques de rouge, blanc et bleu (la plupart du temps, de toute façon), il n’y a pas eu beaucoup de cohérence de conception entre les différentes incarnations des uniformes USMNT et USWNT. Et avec le dernier ensemble apparent qui fuit principalement des critiques négatives, cela nous a amenés à nous demander – quoi est le kit USA idéal ?

Quelle devrait être la couleur principale de la maison ? Les États-Unis sont-ils une équipe blanche ? Rouge? Bleu? Peut-être une couleur symbolique non-drapeau, comme le fameux orange hollandais ?

C’est un haut uni ? Rayures ? Étoiles? Une ceinture ?

Le design général est-il quelque chose qui devrait rester et devenir la marque de fabrique de l’équipe, ou devrait-il changer pour quelque chose de nouveau d’année en année ?

Voyons si nous pouvons répondre à ces questions en revenant sur l’histoire des maillots des équipes nationales et en créant un nouveau look pour les États-Unis.

Iconique ou toujours changeant ?

Cette première question est importante, et elle met en place tout l’exercice. Les États-Unis devraient-ils adopter un thème général permanent pour leur(s) kit(s) ou continuer à essayer de nouveaux designs à chaque sortie comme ils l’ont toujours fait ?

Pour moi, c’est une réponse facile – choisissez un look/thème et respectez-le. À peu près toutes les nations majeures et prospères (et les clubs également) ont un look classique, du moins pour leurs maillots domicile. Bien que les détails puissent changer d’année en année, la couleur, le design et le thème d’ensemble restent cohérents au fil des ans. Pensez-y – l’Angleterre, le Brésil, l’Italie, les Pays-Bas, l’Argentine – en fait, chaque nation qui a déjà remporté une Coupe du monde a un design de kit domicile définitif. En club, c’est pareil. Les rayures rouges et noires de l’AC Milan (et les bleues et noires de leur voisin l’Inter). Manchester United en rouge sur blanc. Le bleu incomparable de Boca Juniors avec la bande jaune sur la poitrine.

Les États-Unis devraient également avoir un look signature pour l’équipe nationale. Et c’est le moment idéal pour une renaissance visuelle : en 2026, les États-Unis sont le principal hôte de la Coupe du monde, et il se trouve que c’est aussi le 250e anniversaire de la signature de la déclaration d’indépendance des États-Unis.

La couleur

Maintenant que nous avons fait ce choix, quelle est la couleur de la toile pour notre conception ? C’est une autre décision massive, car cette couleur principale peut définir l’identité d’une équipe nationale.

C’est un domaine où les États-Unis ont été assez constants. À peu près tous les maillots domicile officiels jamais portés par l’USMNT au fil des ans ont été principalement blancs. Deux de leurs moments emblématiques sont survenus en maillot blanc – la surprise de l’Angleterre en 1950 et le but de dernière minute contre l’Algérie en 2010 qui les a propulsés en phase à élimination directe en Afrique du Sud. De plus, les femmes américaines portaient des kits blancs en 1991, 1999, 2015 et 2019 – les quatre fois où elles sont montées sur le podium et ont soulevé la Coupe du monde. La tendance des équipes nationales (et des clubs) à unifier les conceptions de kits pour leurs équipes masculines et féminines est bonne. Bien que les États-Unis n’aient pas vraiment eu un super kit depuis qu’ils ont commencé à le faire, nous espérons qu’ils continueront à équiper les deux équipes dans le même design à l’avenir.

Donc, historiquement, cela a été le choix par défaut, et le programme a eu du succès. De plus, il se marie bien avec le drapeau américain, qui apparaît principalement blanc à l’œil (quelqu’un de plus intelligent que moi peut faire le calcul exact) lorsque vous regardez les 6 bandes blanches et les 50 étoiles blanches. Cela les différencie également de leurs deux plus grands rivaux régionaux, le Mexique et le Canada, qui portent respectivement du vert et du rouge.

Nous allons donc de l’avant avec un kit maison blanc comme base du style emblématique des États-Unis. Et, par souci de simplicité, disons que l’USSF s’en tient à Nike.

Quelle est la conception?

C’est ici que ça devient amusant. Avec quoi ornez-vous cette chemise blanche, le cas échéant ?

Au cours du siècle et plus que l’équipe nationale américaine a joué, c’est là qu’ils ont été partout. Créoles, fines rayures, ceintures, rayures ondulées, faux jean – vous l’appelez, à peu près tout a été essayé.

Il y a certainement eu quelques designs mémorables – et bruyants – au fil des ans. Les hauts en denim de 1994 susmentionnés ornés d’étoiles, les rayures “Where’s Waldo” de 2012 (un look lancé par “Team America” ​​de 1983, l’équipe nationale de facto jouant dans la NASL) et le look Bomb Pop de 2014. Mais tout cela semblait gadget. En partie à cause de leur flamboyance relative, mais aussi parce qu’aucun d’entre eux n’a collé. Après la Coupe du monde de 1994, le football américain a signé avec Nike et est depuis au gré du géant du sport basé dans l’Oregon, changeant totalement de modèles de maillots tous les deux ans environ.

Il y a eu beaucoup de maillots relativement simples pour les États-Unis au fil des ans. Mais le plus souvent, au lieu d’être un look chic et digne, cela finit carrément ennuyeux. Un élément de design pour ancrer le look de la chemise est définitivement la voie à suivre. Alors que choisissons-nous ?

Pour moi, le meilleur look que les États-Unis aient jamais arboré est la ceinture. Comme mentionné précédemment, deux des plus grands moments que l’équipe masculine ait jamais eus ont été dans une écharpe (1950 et 2010). Les vainqueurs de la coupe du monde féminine de 1991 avaient une ceinture partielle, sous la forme des rayures Adidas sur les épaules qui étaient un modèle populaire à l’époque. C’est un look pointu et distinctif qui est également relativement rare dans le jeu international (seul le Pérou me vient à l’esprit en tant que porteur de ceinture à plein temps).

Donc, en écho aux conceptions américaines historiques mettant en vedette l’élément, faisons une ceinture descendante de gauche à droite. Cela distinguera également le côté du Pérou qui porte une ceinture de droite à gauche.

Dans la même veine, faisons-le principalement bleu. La version domestique 2010 du kit de châssis a rendu l’élément de signature dans un gris clair, le rendant presque invisible (les troisièmes versions bleues et rouges de cette conception étaient visuellement supérieures, de l’avis de cet observateur). Faire de la ceinture une couleur contrastante l’aide certainement à se démarquer, mais encore une fois pour éviter de ressembler au Pérou (et à River Plate), le bleu est le meilleur choix. Ajoutons quelques garnitures en rouge, dans le style des chemises 2010, avec un col et des poignets bleu marine foncé. La FIFA a tendance à préférer que les équipes portent une seule couleur de la tête aux pieds, mais c’est fade, alors nous allons avec des shorts bleus contrastants :

C’est une ceinture relativement basique, qui pourrait sûrement être remplie d’un motif ou d’une texture détaillée, mais nous laisserons cela pour des versions supplémentaires sur toute la ligne. Appelons cela la version classique, le modèle sur lequel seront basées les futures variations.

Maintenant que nous avons la conception générale, finissons-en avec les détails. Parce que Nike ne sortirait pas quelque chose sans aller un peu trop loin, n’est-ce pas ?

Nous avons ajouté le nom et la numérotation standard, avec des étoiles à l’intérieur des chiffres du dos et un drapeau Betsy Ross à l’encolure arrière. Pour ce petit peu En plus, il y a une bande de couleur parchemin sur le col intérieur avec un extrait de la Déclaration d’Indépendance. Qui n’aurait pas vu une campagne publicitaire Nike avant la Coupe du monde 2026 avec “La vie, la liberté et la poursuite (d’un trophée)” comme slogan ?

Avec toutes les cloches et sifflets supplémentaires, nous avons nous-mêmes un design fini :

Les observateurs aux yeux d’aigle remarqueront que nous avons légèrement modifié l’écusson des États-Unis. La mise à jour de la crête de 2016 était décente – elle a perdu le buckyball volant maladroit et a corrigé le cauchemar vexillologique qui était les rayures bleues et le champ rouge d’étoiles sur la crête des années 90 qu’elle a remplacée. Mais le look épuré est un peu aussi simple, comme s’il manquait quelque chose. Nous avons donc rajouté le haut à 3 pointes au bouclier qui était une caractéristique de l’écusson du football américain pendant la majeure partie de son histoire, et modifié la police “USA” pour mieux s’adapter au nouvel espace :

Mais qu’en est-il…

OK OK. Nous ne pouvons pas simplement le laisser avec un maillot domicile, n’est-ce pas ? Avec un nouveau look incontournable pour la maison, les kits extérieur et troisième sont l’endroit où vous pouvez vous amuser un peu et essayer de nouvelles choses à chaque cycle. Mais, pour rester simple, et bien, donner aux gens ce qu’ils veulent, nous avons concocté des variantes de deux des modèles les plus populaires du passé comme les kits d’extérieur et de troisième choix pour le nouvel ensemble :

Pour l’extérieur, nous avons une adaptation du kit Waldo 2012. Les rayures sont un peu plus larges, donc l’espace sur le devant pour le numéro n’est pas nécessaire. Nous avons également perdu la ceinture fanée de l’original. Nous avons choisi une ceinture pour la chemise principale, les ceintures ont fière allure, mais pas ensemble avec des bandes. Et tandis que l’OG Waldo était principalement blanc, celui-ci est principalement rouge, avec un panneau rouge à l’arrière pour le nom et le numéro.

Le troisième kit reprend le design Bomb Pop 2014, mais le rend 50% plus Bomb Pop-y. La bande blanche centrale a un effet zigzag qui, avec les rayures ton sur ton, imitent les crêtes sur le popsicle réel. De plus, les couleurs sont inversées par rapport à la version 2014, avec du bleu en bas, fidèle à la friandise glacée de la vie réelle. Ici, vous pouvez également voir un traitement de logo 4 étoiles pour la version USWNT.

Ainsi, avec cela, nous avons une toute nouvelle garde-robe pour les équipes nationales américaines – remplie de quelque chose de traditionnel pour les générations précédentes, ainsi que d’options fantaisistes qui feront parler les gens et feront tourner les têtes.

Qu’est-ce que tu penses? Avons-nous réussi? Ou avons-nous réussi à faire pire que Nike ?

Quel est votre kit parfait pour les États-Unis ?