Voici à quoi ça ressemble quand ChatGPT écrit un album de Noël

“Le Père Noël est de retour en ville, avec un sac puissant. Il est prêt à lutter contre l’attaque des fascistes.” Ces paroles ne seront probablement pas sur les lèvres de nombreux chanteurs ce Noël, mais en ce qui concerne les chansons sur St. Nick et l’autoritarisme, elles sont plutôt accrocheuses.

Merci, IA.

Pour Automated Christmas Joy, un album de quatre titres, l’auteur-compositeur-interprète indie-punk Evan Greer a exploité la pointe nouveau chatbot IA ChatGPT pour écrire les paroles, puis composé la musique et enregistré les airs résultants. L’outil expérimental d’OpenAI peut répondre aux questions et écrire Essais d’anglais APdes blagues, de la poésie, du code informatique et, clairement, des chansons de Noël — et c’est susciter l’étonnement, l’amusement, la peur et des cascades apparemment sans fin visant à tester à quel point cette intelligence artificielle est vraiment intelligente.

Sarah Tew / Crumpe



“Il y a des moments vraiment amusants où vous pouvez voir l’IA échouer et réussir en même temps”, a déclaré Greer dans une description du projet, citant la ligne “Santa’s mighty sack”.

“C’était aussi assez dystopique et bizarre comment, lorsque je lui ai demandé d’écrire une chanson sur Noël au bar gay, l’IA a clairement renvoyé des résultats informés par la récente vague de violence contre les personnes LGBTQ+.”

“C’est la veille de Noël et nous sommes tous là. Dans notre bar préféré avec nos amis si chers”, dit la chanson. “Nous avons traversé tellement de choses cette année. Mais ce soir, nous allons abandonner nos peurs.”

ChatGPT vous permet de saisir des questions tapées ou des invites en utilisant le langage naturel.

Les invites de Greer incluaient “Écrivez une chanson de Noël dans le style de Blink 182” et “Écrivez une chanson de Noël à Boston”, la plupart des résultats ressemblant beaucoup aux paroles que vous entendez retentir dans les haut-parleurs des grands magasins à cette période de l’année : “Oh, Boston à Noël est un spectacle magnifique. La neige scintille et la lune est si brillante.”

L’expérience intervient alors que l’intelligence artificielle génère des arts visuels toujours plus raffinés, écrit des scénarios de films et dessine de belles séries de bandes dessinées. Mais si l’IA présente des possibilités créatives intrigantes, elle soulève également préoccupations éthiques et de droit d’auteur parmi les artistes et même les avocats. Greer fait partie de ceux qui réfléchissent aux questions complexes soulevées par l’IA. Elle est directrice de l’organisation à but non lucratif Fight for the Future, qui s’efforce de lutter contre les utilisations nocives de l’IA et fait campagne pour une réglementation “pour prévenir la dystopie de l’IA”.

“Je ne suis vraiment pas sûr du type d’impact que cette technologie va avoir sur notre société”, a déclaré Greer. “Ça me fait peur, mais aussi je ne peux pas détourner le regard.”

Tu peux diffuser l’album sur Bandcamp maintenant. Il est également disponible en téléchargement, les bénéfices étant reversés à Fight for the Future.