Voici à quelle vitesse se chargeront les Galaxy S25 et Galaxy S25+

Les Galaxy S25 et Galaxy S25+ de Samsung devraient être dévoilés en janvier, et ils suivent actuellement une marche très lente à travers diverses autorités réglementaires à travers le monde, recevant des certifications.

La certification 3C en Chine a révélé aujourd’hui un fait assez décevant. Ces deux téléphones auront exactement les mêmes niveaux de charge maximum que leurs prédécesseurs.

Ainsi, le Galaxy S25 se chargera jusqu’à 25 W, tandis que le Galaxy S25+ montera jusqu’à 45 W. Et ce, via USB-C, bien sûr. La vitesse de charge sans fil n’est malheureusement pas révélée par la certification 3C, nous devrons donc continuer à attendre que ces détails soient confirmés.

En attendant, nous avons un autre domaine de stagnation pour la gamme de smartphones phares de Samsung – le design du S25 et du S25+ en étant un autre exemple très évident, les deux téléphones étant presque identiques aux Galaxy S24 et S24+. Il est donc clair que les S25 et S25+ se concentreront sur les raffinements et ne viseront en aucune façon à révolutionner le marché.

Via