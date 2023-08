Voici à quelle fréquence vous devriez changer votre matelas et combien cela vous coûtera

Votre qualité de sommeil peut soit vous préparer à la grandeur, soit avoir un impact négatif sur votre humeur, et le confort de votre matelas joue un rôle important. « Un vieux matelas ou un matelas qui ne soutient pas votre position de sommeil peut entraîner davantage de réveils la nuit, des difficultés à vous sentir à l’aise avant de vous coucher et des problèmes de raideur pendant la journée », explique Shelby Harrispsychologue clinicienne et spécialiste du sommeil. Bien que le type de matelas que vous préférez puisse varier d’une personne à l’autre, il est important que vous « investissiez dans un bon matelas qui correspond à vos préférences de sommeil », a déclaré Harris à CNBC Make It. Et même lorsque vous avez trouvé le matelas de vos rêves, vous devez toujours le changer de temps en temps pour garantir un sommeil de la meilleure qualité possible. Voici quand il est peut-être temps de jeter les « vieux fidèles » et quel budget vous devriez prévoir pour un matelas de bonne qualité.

À quelle fréquence faut-il changer de matelas ?

Le moment où vous devez changer de matelas dépend principalement du type de matériau dont est fait le matelas, explique Harris. Voici à quelle fréquence elle recommande de changer votre matelas en fonction de son matériau : Latex: 10 à 15 ans

10 à 15 ans Mousse à mémoire de forme : Les matelas de qualité inférieure doivent être changés après environ cinq ans. Les modèles de meilleure qualité peuvent être remplacés tous les huit à dix ans.

Les matelas de qualité inférieure doivent être changés après environ cinq ans. Les modèles de meilleure qualité peuvent être remplacés tous les huit à dix ans. Ressort intérieur : Cinq à 10 ans

Cinq à 10 ans Hybride: Sept à dix ans Mais il existe d’autres raisons pour lesquelles vous devrez peut-être changer de matelas en dehors du nombre d’années que vous l’avez. « Nos corps changent aussi. [We] prendre du poids, perdre du poids [or] devoir dormir dans une nouvelle position pour diverses raisons [like] douleur, chirurgie, etc. » dit Harris. » Vous voulez voir si votre matelas s’adapte à ces changements. « En plus, S’adapter au partage de votre lit avec un partenaire peut signifier trouver un matelas qui vous convient à tous les deux, ajoute-t-elle. Si vous et votre partenaire n’avez pas des goûts de matelas compatibles, « vous pouvez toujours vous procurer deux matelas jumeaux XL séparés que vous aimez chacun, puis placer un connecteur de matelas entre eux pour essentiellement faire un lit king avec vous deux obtenant ce que vous voulez. un matelas », explique Harris.

Quel budget faut-il prévoir pour un matelas de bonne qualité ?