Voici à quelle fréquence vous devez vous entraîner en force pour perdre du poids

Il ne fait aucun doute que l’ajout l’entraînement en force à votre routine d’entraînement est bénéfique pour perte de poids, mais à quelle fréquence devriez-vous intégrer ces entraînements à votre programme de gym ? Si vous vous posez cette question, ne cherchez pas plus loin ! Même s’il n’y a peut-être jamais de réponse claire ou d’approche universelle aux questions liées au fitness, il existe toujours quelques idées et conseils qui vous aideront à réussir. Ci-dessous, nous examinerons la fréquence à laquelle vous devez vous entraîner en force pour perdre du poids.

Avoir un plan d’entraînement complet comprenant de la musculation et du cardio est un moyen infaillible de augmentez vos efforts de perte de poids. Construisez une routine d’entraînement adaptée à votre emploi du temps et visant les objectifs que vous souhaitez atteindre. Créez de la variété dans vos entraînements pour rester motivé et pousser votre corps chaque fois que vous allez à la salle de sport. (Cela permet de garder la salle de sport fraîche et amusante !) Enfin, n’ayez pas peur de vous mettre au défi. Cherchez à augmenter l’intensité (le poids que vous soulevez) de vos entraînements, ou essayez de réaliser plus de séries et de répétitions lorsque vous répétez un entraînement. N’oubliez pas de suivre vos progrès. C’est incroyablement motivant de revenir sur tous les progrès que vous avez réalisés.

Continuez à lire ci-dessous pour approfondir les avantages de l’entraînement en force pour perdre du poids, découvrez à quelle fréquence vous devriez vous entraîner en force et découvrez les meilleurs conseils pour intégrer l’entraînement en force à votre routine de remise en forme. Lorsque vous avez terminé, assurez-vous de lire ces articles 5 exercices de musculation à domicile pour la graisse du ventre.

En quoi la musculation est-elle bénéfique pour perdre du poids ?

L’entraînement en force change la donne dans votre parcours de perte de poids et offre de nombreux avantages pour vous aider à vous rapprocher de vos objectifs de perte de poids. Participer à une routine régulière de musculation vous aidera à augmenter votre masse musculaire maigre, à améliorer la combustion des calories et votre métabolisme et à améliorer votre composition corporelle globale.

L’un des meilleurs effets de exercices de musculation est le développement de la masse musculaire maigre dans le corps. Lorsque vous avez plus de muscle, votre corps devient plus efficace pour brûler des calories et augmenter votre taux métabolique. Garder une routine de musculation dédiée dans votre plan d’entraînement est une pièce maîtresse du puzzle de la perte de poids.

Les entraînements de force entraînent plusieurs groupes musculaires à la fois, surtout si vous profitez des avantages impressionnants des exercices composés, et entraînent une augmentation significative de la quantité de calories brûlées. De plus, votre corps continue de brûler ces calories après l’entraînement, tout en réparant et reconstruisant les tissus musculaires. L’entraînement en force donne un coup de pouce significatif à votre métabolisme, non seulement pendant les séances, mais également tout au long de la journée, rendant votre corps plus efficace même lorsque vous ne faites pas d’exercice.

La combinaison des effets de l’entraînement en force conduit à une amélioration de la composition corporelle. Même si le chiffre sur l’échelle ne change pas radicalement, l’entraînement en force peut conduire à des améliorations réduire le pourcentage de graisse corporelle et augmenter la masse musculaire maigre.

À quelle fréquence faut-il s’entraîner en force pour perdre du poids ?

La recommandation hebdomadaire pour l’entraînement en force, selon le Académie nationale de médecine du sport, c’est au moins deux jours par semaine avec des exercices qui sollicitent tous les principaux groupes musculaires (au moins une série de huit à 12 répétitions par groupe musculaire). Cette fréquence permet à vos entraînements de contribuer à développer et à maintenir votre masse musculaire, ce qui à son tour soutient votre métabolisme et votre consommation globale de calories, créant ainsi le complément parfait aux entraînements cardio.

Mon meilleur conseil est de faire de l’entraînement en force aussi souvent que votre emploi du temps le permet. Si perdre du poids est votre objectif principal, maintenez vos séances de cardio tout en les complétant par des journées dédiées à la musculation ciblée. Trouvez un équilibre sain qui convient le mieux à votre emploi du temps et correspond à vos objectifs de perte de poids en combinant des entraînements de cardio et de musculation.

Dans l’ensemble, la cohérence donne des résultats. Si vous êtes limité à moins de séances hebdomadaires, visez des entraînements plus longs et plus intenses, en maximisant chaque répétition et chaque série. Alternativement, si des entraînements plus courts et plus fréquents conviennent à votre emploi du temps, assurez-vous que ces séances sont riches en énergie et ciblées. Rester cohérent, que ce soit avec des entraînements moins intenses ou des entraînements plus courts et plus fréquents, alimente la motivation et accélère la progression vers vos objectifs de perte de poids.

Conseils lors de l’entraînement en force pour perdre du poids :

Découvrez ces cinq conseils d’entraînement en force pour composer vos séances d’entraînement et continuer à progresser vers vos objectifs de perte de poids !

1. Soyez cohérent.

La cohérence est un facteur clé pour atteindre vos objectifs de perte de poids. Voici quelques conseils pour rester cohérent :

Trouvez une routine qui vous convient. Si votre emploi du temps ne vous permet que trois séances d’entraînement par semaine, assurez-vous d’être concentré et d’en tirer le meilleur parti.

Progressez lentement mais sûrement. Augmentez progressivement l’intensité de votre entraînement (poids soulevé) ou la durée au fil du temps. Voir ces marqueurs d’amélioration augmentera votre motivation et maintiendra votre confiance !

Fixez-vous des objectifs SMART : simples, mesurables, réalisables, réalistes et opportuns. Fixez-vous des objectifs qui vous mettent au défi tout en restant raisonnable. Des objectifs irréalistes pourraient entraver vos progrès et votre motivation au gymnase.

2. Reposez-vous et récupérez.

Assurez-vous que tous les efforts que vous consacrez à la salle de sport sont gaspillés en dehors de celle-ci. Que faites-vous les 22 à 23 heures restantes de la journée ? Ayez une alimentation équilibrée, restez hydraté, concentrez-vous sur la mobilité et n’ayez pas peur de participer à quelques séances de méditation pour réduire le niveau de stress. De plus, ne dormez pas après une bonne nuit de sommeil ; dormir suffisamment est crucial pour la récupération.

3. Combinez musculation et cardio.

Associer musculation et cardio vous aidera à développer vos muscles et à stimuler votre métabolisme, améliorant ainsi la brûlure calorique et contribuant à la perte de poids. Visez un mélange équilibré pour tirer le meilleur parti de votre programme d’entraînement, mais assurez-vous d’éliminer d’abord les entraînements de force, suivis du cardio.

4. Entraînez-vous d’abord aux exercices composés.

Les exercices composés engagent plusieurs groupes musculaires à la fois, permettant une plus grande augmentation de la force et une perte de poids. Les mouvements tels que les squats, les soulevés de terre, les fentes et les développé couchés sont d’excellentes options à ajouter à votre programme d’entraînement. Commencez vos séances d’entraînement avec un à deux exercices composés suivis d’exercices d’isolement comme des flexions de jambes, des extensions de jambes, des boucles et des extensions de triceps.

5. Suivez vos progrès.

Suivez vos progrès dans la salle de sport en gardant une trace de vos entraînements, des poids utilisés, des mesures et de toute autre information mesurable. Être capable de réfléchir au travail que vous avez accompli vous motive et renforce votre cohérence. C’est très gratifiant de voir le chemin parcouru !

