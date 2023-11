Voici à quel point l’enquête de destitution de la Chambre est intrinsèquement partisane

Les premières semaines du mandat du président de la Chambre, Mike Johnson, sont marquées par une poussée prévisible de républicains « modérés ». en disant ils espèrent bien que l’enquête de destitution lancée par l’ancien président Kevin McCarthy contre le président Joe Biden « ira là où vont les preuves » et s’appuiera sur « un processus ordonné et équitable ». Ces citations proviennent respectivement des représentants Don Bacon et Doug LaMalfa, qui fourniront une couverture inestimable à Johnson alors qu’il s’efforce d’amener les médias à adhérer à son personnage d’avocat constitutionnel très intelligent. Mais un article du Washington Post sur la dynamique de la destitution sous Johnson contenait peut-être le passage le plus accablant possible sur l’approche de Johnson.

Mais lors de la réunion privée de cette semaine avec les modérés, Johnson a semblé être d’accord avec les législateurs républicains qui ont fait valoir que, puisque les résultats des sondages concernant Biden ont été si faibles, il y avait moins d’impératif politique de le destituer, selon Bacon et d’autres personnes présentes à la réunion.

Je suis désolé, mais comment se fait-il qu’une mention passagère dans un article largement axé sur la façon dont Johnson « a adopté un ton plus réservé, tant en public qu’en privé, exhortant les membres à mener une enquête approfondie et équitable sans résultat prédéterminé » ? Si le « ton plus réservé » de Johnson repose sur le sentiment qu’il n’est plus politiquement important de destituer Biden, cela ne signifie pas qu’il donne la priorité à être « minutieux et juste » ; c’est le signe qu’il part d’un point de départ entièrement partisan !

Avant de devenir orateur et de décider que sa pièce avait l’air d’un homme sérieux, il a fait en sorte que les médias ignorent que son travail en matière de droit constitutionnel était anti-avortement et anti-LGBTQ+ l’extrémisme, Johnson a promu les allégations sans fondement du président de la surveillance de la Chambre, James Comer, contre Biden. “Les choses auxquelles les preuves nous conduisent, les allégations qui sont très graves et qui ont été faites dans l’accumulation de preuves qui s’accumulent pour montrer sont les causes qui sont énumérées là même dans la Constitution”, il a dit fin septembre. « Nous n’avons donc pas le choix. Pourquoi les démocrates l’ignorent-ils uniquement à des fins politiques partisanes ? » Également à la fin du mois de septembre, il s’est levé à la Chambre et injurié contre les médias pour avoir observé à juste titre que l’enquête de destitution « pourrait être la plus faible de l’histoire » et qu’elle était « l’enquête de destitution la plus prévisible de l’histoire américaine ». Cela continue. « Une chose reste claire : la liste des allégations crédibles selon lesquelles Joe Biden se serait impliqué dans des stratagèmes de corruption continue de s’allonger. » il a tweeté début octobre. « La Constitution cite spécifiquement la corruption comme motif de destitution. Nous ne pouvons pas avoir un président acheté et payé par des adversaires étrangers.»

Bien sûr, Johnson a fait semblant de suivre les preuves de temps en temps, mais il a régulièrement présenté les allégations les plus folles de Comer contre Biden comme étant la vérité, et a présenté la destitution comme le résultat logique et nécessaire, la responsabilité constitutionnelle de la Chambre pour une telle corruption. Et maintenant, les reportages montrent que si, en tant que président, il recule un peu, ce n’est pas seulement parce qu’il a décidé qu’il était important de ressembler à un homme d’État, mais aussi parce qu’il estime que la destitution est actuellement moins importante d’un point de vue partisan, sur la base du vote.

Voilà qui est Mike Johnson. Les médias doivent réellement y prêter attention, plutôt que de rapporter des informations aussi massivement accablantes comme s’il s’agissait d’un scénario idiot qui ne mérite pas de commentaires approfondis.

