Voici 8 façons simples d’économiser de l’argent en passant au vert

d3sign | instant | Getty Images

La Terre se réchauffe et les effets – sécheresses, ouragans, incendies de forêt, pour n'en nommer que quelques-uns – deviennent de plus en plus fréquents et graves. Pourtant, les consommateurs peuvent faire quelque chose contre le changement climatique — de manière simple qui permet également d'économiser de l'argent. « C'est un tas de petites choses qui s'additionnent », a déclaré Theresa Eberhardt, chef de projet à l'Environmental Defence Fund dont le travail se concentre sur les chaînes d'approvisionnement vertes.

Le taux d’imposition le plus élevé de Biden sur les gains en capital serait parmi les plus élevés au monde L’année dernière, à égalité pour la planète la plus chaude jamais enregistrée, selon à la Nasa. Les sept années les plus chaudes ont toutes eu lieu depuis 2014, selon à l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère. C’est en grande partie le résultat des gaz à effet de serre qui piègent la chaleur, comme le dioxyde de carbone, que les humains (au niveau des entreprises et des ménages) pompent dans l’atmosphère. Cela peut se produire en brûlant de l’essence en conduisant, ou en brûlant du pétrole ou du gaz naturel pour chauffer une maison et produire de l’électricité, par exemple. Les États-Unis ont les émissions de gaz à effet de serre par habitant les plus élevées de tous les pays, selon au Center for Climate and Energy Solutions.

Yuhan Liao | instant | Getty Images

« La prochaine génération, et les générations, nous devons vraiment réduire nos émissions », selon Gregory Keoleian, directeur du Center for Sustainable Systems de l’Université du Michigan. « Nous sommes dans une crise climatique. Nous avons une petite fenêtre pour agir. » UNE calculateur de carbone peut aider les consommateurs à identifier les principaux contributeurs à leur « empreinte carbone ».

1 560 $ par année

Le Center for Sustainable Systems a analysé deux maisons unifamiliales de taille moyenne – une maison typique et une autre de conception comparable et écoénergétique – à Ann Arbor, Michigan. La maison éconergétique a réduit les émissions de carbone de plus de 60 %, tout en économisant 38 000 $ en électricité et 40 000 $ en gaz naturel sur le cycle de vie de 50 ans de la maison. Cela se traduit par une économie annuelle combinée de 1 560 $.

Le problème de base que nous avons est souvent notre défaut [choice] n’est pas le meilleur, et pas nécessairement le moins cher. C’est juste la valeur par défaut. Katharine Hayhoe scientifique en chef à la Conservation de la nature

Les chiffres varieront pour les ménages en fonction de facteurs tels que les coûts des services publics régionaux et du gaz. (Ils n’incluent pas de mesures distinctes de réduction des émissions de carbone et d’économie d’argent concernant l’alimentation et le transport, par exemple, a déclaré Keoleian.) Et tandis que les ménages sont responsable pour seulement 20 % des émissions annuelles, les consommateurs qui ont un mode de vie plus respectueux de l’environnement peuvent également influencer positivement la réaction des entreprises et des politiciens, ont déclaré les experts. Voici huit façons simples pour les particuliers de passer au vert et de remplir leur portefeuille.

1. Utilisez des ampoules LED

Les ampoules LED consomment au moins 75 % moins d’énergie que les ampoules à incandescence standard et durent 25 fois plus longtemps, selon au ministère américain de l’Énergie. Les ménages peuvent économiser 75 $ sur les coûts d’énergie par an en remplaçant seulement cinq de leurs ampoules les plus fréquemment utilisées par des LED certifiées Energy Star, selon à la Fédération des consommateurs d’Amérique. (LED signifie « diode électroluminescente ».) D’ici 2027, une utilisation généralisée pourrait économiser plus de 30 milliards de dollars cumulés aux prix actuels de l’électricité, a déclaré le ministère de l’Énergie.

making_ultimate | instant | Getty Images

Selon Keoleian, remplacer une ampoule immédiatement – ​​au lieu d’attendre qu’une ampoule à incandescence s’éteigne – procure le plus grand avantage financier et environnemental. Selon une estimation de Katharine Hayhoe, scientifique en chef à Nature Conservancy, remplacer toutes les ampoules d’un foyer équivaudrait à retirer environ 5,3 à 6,4 millions de voitures de la route. « Le problème de base que nous avons est souvent notre défaut [choice] n’est pas le meilleur, et pas nécessairement le moins cher », a déclaré Hayhoe. « C’est juste la valeur par défaut. » (Comme note pratique : choisissez des LED entre 2700 et 3000 kelvins pour correspondre à la douce lumière jaune-blanche des vieilles ampoules ; les ampoules de 4000K à 6500K auront une lumière plus froide ou bleuâtre, selon la Fédération des consommateurs.)

2. Débranchez les appareils

L’énergie consommée par les appareils électroniques en mode veille représente 5 à 10 % de la consommation d’énergie des ménages, soit jusqu’à 100 $ de plus par an, en moyenne, selon le Center for Sustainable Systems. Le Centre recommande de débrancher les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés ou de les brancher sur une multiprise et d’éteindre la multiprise.

3. Changer le thermostat

Les ménages peuvent réduire leurs factures de chauffage et de climatisation en réinitialisant leurs thermostats lorsqu’ils dorment ou sont loin de chez eux. UNE thermostat programmable le fait automatiquement selon un programme prédéfini. Voici le concept : réglez la température plus basse par temps froid et plus élevée par temps chaud, ce qui consomme moins d’énergie. Cela peut être plus facile maintenant que les Américains qui travaillaient à domicile pendant la pandémie de Covid se rendent plus fréquemment au bureau.

Les ménages peuvent économiser jusqu’à 10 % par an en tournant le thermostat de 7 °F à 10 °F par rapport à son réglage normal pendant huit heures par jour, selon au service de l’énergie. Les économies peuvent totaliser environ 90 $ par an, selon Mel Hall-Crawford, directeur des programmes énergétiques à la Consumer Federation of America.

4. Utilisez de l’eau froide

Faire fonctionner un lave-vaisselle et une machine à laver avec de l’eau froide au lieu de l’eau chaude ou tiède pourrait économiser sur les factures d’énergie, selon les experts en environnement. « Chauffer l’eau est l’une des choses les plus chères que nous faisons », selon John Hocevar, directeur de campagne océans pour Greenpeace USA. Par exemple, laver les vêtements à l’eau froide une fois par semaine peut réduire les émissions d’un ménage de plus de 70 livres par an, selon au Centre des systèmes durables.

C’est l’équivalent des émissions de la conduite d’une voiture de tourisme moyenne sur 80 miles, selon à l’Agence de protection de l’environnement. Les ménages peuvent également envisager d’utiliser un séchoir au lieu d’une machine à sécher, ont déclaré les experts. Le séchage est responsable de 71 % de l’électricité nécessaire pour laver et sécher une brassée de vêtements, selon un estimation du Consortium pour le développement durable. Les particuliers peuvent également s’assurer qu’un lave-vaisselle est plein avant de le faire fonctionner, et même régler une minuterie dans la douche pour éviter une utilisation excessive d’eau chaude, ont déclaré les experts.

5. Réduisez le plastique

Remplacer le plastique à usage unique par des alternatives réutilisables est devenu plus facile que jamais pour les ménages, a déclaré Eberhardt de l’Environmental Defense Fund. Les consommateurs peuvent remplacer les sacs Ziploc par des sacs en silicone; Enveloppement Saran à la cire d’abeille; bouteilles d’eau en plastique avec des bouteilles réutilisables ou un filtre à eau ; et des pailles en plastique pour les pailles portables et réutilisables, ont déclaré les experts. (Il en va de même pour les articles non plastiques à usage unique comme les essuie-tout, qui sont emballés dans du plastique et peuvent être remplacés par des torchons ou des éponges.) « Vous réduisez vraiment vos coûts d’épicerie hebdomadaires et c’est mieux pour la planète », a déclaré Eberhardt.

Rehman Assad | instant | Getty Images

Plus de 95% des emballages en plastique sont fabriqués à partir de combustibles fossiles, a déclaré Hocevar. Et la plupart ne sont pas recyclables – un fait souvent mal compris à propos du plastique que les Américains jettent dans des poubelles bleues, a-t-il déclaré. Même le plastique qui peut être recyclé n’est souvent recyclé qu’une seule fois. Il est ensuite brûlé ou mis en décharge, ce qui contribue tous deux à la libération de gaz qui réchauffent la planète, a-t-il déclaré. L’achat d’articles non périssables en vrac est également généralement moins cher et réduit les emballages en plastique, a ajouté Hocevar.

6. Ajustez votre alimentation

La nourriture que mangent les Américains peut varier considérablement en termes d’empreinte carbone. En règle générale, une alimentation plus végétale et une réduction de la consommation de viande rouge peuvent être moins chères, plus respectueuses de l’environnement et plus saines, ce qui pourrait aider à réduire les factures médicales à long terme, selon les experts. « Le régime est très personnel et culturel », a déclaré Keoleian. « Mais les gens doivent savoir qu’ils peuvent économiser de l’argent et vraiment réduire leurs émissions de carbone. » Par exemple, le bœuf a environ sept fois les émissions de poisson (élevage) et 10 fois celles de poulet selon certaines sources. La différence est encore plus marquée par rapport aux aliments et aux protéines à base de plantes – le bœuf a une empreinte carbone 230 fois supérieure à celle des noix ou des légumes-racines, par exemple.

Paulo Hoeper | instant | Getty Images

Ces émissions peuvent provenir de sources telles que la production alimentaire, le transport et l’emballage. Les vaches, par exemple, génèrent beaucoup de méthane, un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le carbone. Les familles peuvent envisager des « lundis sans viande », par exemple, pour réduire leur consommation de viande rouge, a déclaré Eberhardt. Environ 1 Américain sur 4 a déclaré avoir mangé moins de viande (bœuf, porc ou poulet) au cours de l’année écoulée, selon un sondage Gallup du début de 2020. L’environnement était leur deuxième raison de le faire, derrière la santé. Les groupes commerciaux représentant les agriculteurs et les producteurs de bœuf – l’American Association of Meat Processors, l’American Farm Bureau Federation, la National Cattlemen’s Beef Association et le North American Meat Institute – n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de CNBC sur cet article. Jerry Bohn, un éleveur du Kansas et président de la National Cattlemen’s Beef Association, a récemment repoussé la notion de diminution de la consommation de viande rouge pour les Américains. « Les agriculteurs et les éleveurs américains sont les meilleurs au monde lorsqu’il s’agit de produire du bœuf de haute qualité sûr, sain et durable pour les familles américaines, et le faire avec la plus petite empreinte possible et nous nous engageons à continuer sur cette voie d’amélioration, » il mentionné en avril. Les familles devraient également essayer de réduire la quantité de nourriture qu’elles jettent, a déclaré Eberhardt. Environ 30 à 40 % des aliments produits aux États-Unis ne sont pas consommés, ces déchets étant en grande partie destinés au consommateur – qui produit ensuite des gaz à effet de serre en se décomposant, a déclaré Eberhardt. Sa famille crée un plan de repas de base au début de chaque semaine pour éviter d’acheter de la nourriture en excès.

7. Achetez des électroménagers efficaces

Les consommateurs devraient remplacer les vieux appareils électroménagers par des options écoénergétiques pour aider à réduire leur facture d’électricité. Ceux-ci peuvent être n’importe quoi, des réfrigérateurs aux lave-vaisselle, aux micro-ondes et aux climatiseurs. (Les machines efficaces porteront une étiquette Energy Star.) Cela pourrait être une décision à plus long terme pour les consommateurs, mais ce n’est pas obligatoire. « Beaucoup de gens pensent que vous voulez prolonger la durée de vie [of the old appliance] pour économiser de l’argent », a déclaré Keoleian. « En fait, vous faites mal à votre portefeuille en faisant cela parce qu’ils sont tellement inefficaces. » Les réfrigérateurs sont parmi les plus grands consommateurs d’énergie des appareils ménagers, selon au Centre des systèmes durables. (En 2015, les émissions domestiques moyennes dues à la réfrigération équivalaient à environ 820 miles de conduite.) Mais changer d’autres appareils peut aussi avoir une grande différence. Si toutes les sécheuses vendues aux États-Unis étaient certifiées Energy Star, les Américains pourraient économiser plus de 1,5 milliard de dollars par an en coûts de services publics et éviter des émissions similaires à environ 2 millions de véhicules, selon à Energy Star.

8. Changez votre façon de vous déplacer