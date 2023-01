Voici 8 choses que les riches font différemment qui les rendent « ultra riches »

Mais j’aurais aimé savoir plus tôt comment les gens ultra riches pensent de l’argent. J’ai noué des relations avec de nombreux millionnaires au cours de ma carrière d’investisseur et j’ai passé des années à observer leurs habitudes.

Il m’a fallu 20 ans d’essais et d’erreurs avant d’atteindre une valeur nette de plusieurs millions de dollars. Maintenant, à 64 ans, Je tire des revenus des 18 entreprises que j’ai créées et des 12 000 appartements que je possède.

Mais à mesure que les personnes les plus riches construisent leur valeur nette, elles se lancent souvent dans leurs propres projets, puis se diversifient à mesure qu’elles commencent à gagner plus.

Dans certains cas, si vous essayez de créer une entreprise, l’endettement peut vous aider à gagner de l’argent en vous donnant accès à des actifs générateurs de revenus le plus tôt possible.

Au fur et à mesure que j’ai construit ma valeur nette, je n’ai pas accumulé de dettes sur des achats non essentiels comme des vêtements de marque ou des maisons de luxe.

Vous pouvez tirer un revenu passif de la propriété de ces propriétés, et il est souvent plus facile de les vendre qu’une résidence principale. Lorsque vous vendez une résidence principale, vous devez trouver un acheteur qui peut s’imaginer y vivre. Lorsque vous vendez un bien locatif rentable, vous n’avez qu’à trouver un acheteur qui souhaite réaliser un profit.

Les riches sont prêts à dépenser plus à chaque achat afin d’obtenir un meilleur prix unitaire et de gagner du temps sur la répétition d’activités inutiles.

Je n’ai jamais eu quelqu’un investir en moi qui ne me connaisse pas. Et la plupart des biens immobiliers que je possède aujourd’hui ont été achetés auprès de vendeurs qui m’ont choisi parmi d’autres acheteurs qualifiés parce que nous avions des relations existantes et qu’ils avaient confiance en ma capacité à conclure.

Plus quelqu’un apprend à vous connaître, plus il vous fera confiance et croira en vos talents et compétences. Cela conduit à de meilleures opportunités, à une prise de décision plus rapide et à des marges plus élevées.

Investissez donc du temps et des ressources pour établir et maintenir les bonnes connexions.