Voici 7 choses qui pourraient changer après les élections de mi-mandat aux États-Unis

Les élections de mi-mandat sont traitées comme le brocoli bouilli du calendrier électoral américain. Ils suscitent moins d’enthousiasme et participation plus faible que le pièce de résistance des élections présidentielles.

Ce qui est dommage.

Parce que les élections de mi-mandat sont importantes : elles élisent un tiers du Sénat américain, l’ensemble de la Chambre des représentants et des milliers de bureaux d’État et locaux.

Leurs effets peuvent durer des années.

Mardi, les républicains devraient regagner un peu de pouvoir : les prévisionnistes électoraux les considèrent comme des favoris écrasants pour reconquérir le Chambre des députés et, de plus en plus, comme léger favoris à reconquérir la Sénat aussi.

Voici sept effets potentiels de cette élection.

Le plan de retour de Trump

Une bonne nuit pour les républicains pourrait accélérer le retour de Donald Trump en politique.

L’ancien président a laissé entendre qu’il avait l’intention de se représenter. Maintenant, certains médias américains rapport il veut utiliser les mi-mandats comme tremplin : si les républicains réussissent, il s’en attribuera le mérite, annoncera une élection présidentielle vers le 14 novembre et commencera à organiser des rassemblements électoraux.

Trump fait allusion à un retour politique :

TRUMP : “Afin de rendre notre pays prospère, sûr et glorieux, je le referai très, très, très probablement. D’accord ? Très, très, très probablement.”pic.twitter.com/TuGGPNHQXV —@ Breaking911

Pouvoir de façonner les tribunaux

Tu le sais Avortement décision de la Cour suprême des États-Unis ? Si les élections de mi-mandat de 2014 s’étaient déroulées différemment, certaines parties de Roe v. Wade auraient peut-être survécu.

La raison : le Sénat confirme les juges . Lorsque les républicains ont pris le pouvoir au Sénat en 2014, il y avait aussi un président démocrate ; confirmations judiciaires ralenties à un filet historique ; Barack Obama a même eu un Cour suprême choix ignoré.

Les conséquences à long terme du contrôle des tribunaux ont été soulignées de manière dramatique cette année avec des décisions de droite sur l’avortement, le contrôle des armes et changement climatique . Prochain, action positive et contrôle des élections sont au dossier.

Les démocrates se sont précipités pour inverser le virage à droite des tribunaux américains, le président Joe Biden nommant maintenant des juges à un rythme historiquement rapide y compris un juge de la Cour suprême.

Pour l’instant. Un Sénat dirigé par le républicain Mitch McConnell retrouverait un droit de veto sur les juges et ralentirait considérablement ces nominations.

Des manifestants pour le droit à l’avortement devant la Cour suprême l’été dernier. Roe v. Wade n’aurait peut-être pas été renversé comme il l’a été, dans son intégralité, si ce n’était du résultat des élections américaines de mi-mandat de 2014. (Evelyn Hockstein/Reuters)

Agenda démocratique : au point mort ?

Certains projets de loi sont adoptés dans un Washington divisé. Cela peut arriver sur des questions où il y a un consensus national, une crise ou une menace extérieure.

Les partis se sont récemment entendus sur des projets de loi bipartites visant à en concurrence avec la Chine et d’aider l’Ukraine contre la Russie .

Mais si les républicains gagnent l’une ou l’autre chambre, tout devient plus difficile pour Biden. Même passer un avenir Ukraine projet de loi semble moins sûr, au milieu vocal l’opposition de certains républicains.

Qu’en est-il de la législation Les démocrates ont fait campagne — leurs projets plus partisans, plus progressistes ? Il existe de nombreux synonymes en anglais pour le mot “ morte ” et ils s’appliquent tous ici.

Le dossier montrera que les démocrates de l’ère Biden ont obtenu gagne sur les infrastructures, le financement de l’énergie propre, la baisse des prix des médicaments, les réformes mineures des armes à feu et la recherche technologique.

Et c’est là que les choses risquent de caler. Le travail inachevé des démocrates comprend la réforme de l’immigration, la réforme électorale, le congé parental, le pré-K universel, l’expansion des soins de santé publics et le statut d’État pour Washington, DC et Porto Rico.

En matière d’immigration, il est concevable, en théorie, qu’une crise frontalière ou décision du tribunal pourrait forcer une sorte de projet de loi limité.

Mais les chances contre une réforme importante de l’immigration comme en 1986 sont monumentaux. Nous vivons une époque plus partisane, plus polarisée, et les attitudes envers l’immigration sont au cœur de la fracture.

Tout projet de loi réussi devrait refléter les priorités du Parti républicain : par exemple, le sénateur Joe Manchin parle de des réductions de dépenses pour alléger la dette nationale. C’est exactement ce que Bill Clinton a fait avec un Congrès républicain, en adoptant le Loi sur l’équilibre budgétaire de 1997 .

Un volet inachevé de l’agenda des démocrates : la réforme de l’immigration. Il en reste des millions dans un statut juridique précaire. (Jonathan Ernst/Reuters)

Les anciens projets de loi attaqués

En fait, nous pourrions voir des démocrates jouer la défense simplement pour protéger des projets de loi qu’ils ont déjà adoptés.

Les républicains ont déclaré que le premier projet de loi qu’ils présenteraient s’ils prenaient le pouvoir consisterait à définancer l’IRS : ils vouloir à dépouiller fonds Les démocrates ont confié à l’agence fiscale le soin de combler les pénuries de personnel, de remplacer les anciens équipements et de poursuivre l’évasion fiscale des revenus plus élevés.

Ils sont en essayant revenir en arrière tarification des médicaments sur ordonnance contrôles et de réduire les dépenses récentes en énergie verte. Certains veulent même supprimer le financement du FBI pour son enquête sur Trump.

La plupart d’entre eux sont des longshots, c’est un euphémisme.

Mais quoi qu’il arrive mardi, vous aurez toujours besoin de la signature d’un président pour adopter un projet de loi, et vous aurez toujours besoin d’une majorité de près des deux tiers pour la plupart des types de projets de loi au Sénat.

Mais les républicains auraient un certain poids. Une arme puissante est à leur disposition. Cependant, son utilisation peut être dangereuse.

Le chef républicain veut annuler le financement de l’IRS :

MCCARTHY: Notre tout premier projet de loi abrogera les 87 000 nouveaux agents de l’IRS de Biden. “Notre travail est de travailler pour vous, pas de vous poursuivre.” pic.twitter.com/c4SWOBVWeG —@RNCResearch

Drame du plafond de la dette

Les États-Unis sont l’un des seuls pays développés avec un soi-disant limite d’endettement : un plafond sur le montant de la dette pouvant être remboursée.

Il a été prolongé par le Congrès des dizaines de fois comme les États-Unis continue d’accumuler de nouvelles dettes en collectant moins de recettes fiscales qu’il n’en dépense.

Cela s’est transformé en un drame prolongé la dernière fois que les républicains ont contrôlé le Congrès et que les démocrates ont eu la Maison Blanche.

Les républicains ont exigé des concessions politiques en échange du remboursement d’une dette supplémentaire. Quel Biden, vice-président à l’époque, par rapport au terrorisme — une menace de faire exploser toute l’économie.

Les projections sur ce qui se passerait si les États-Unis faisaient défaut sur leur dette vont de très mauvais à catastrophique (une baisse de près de 4 % du PIB, six millions d’emplois perdus, une baisse de près de 33 % des stocks).

Et c’est reparti : Républicains dire ils forceront une confrontation de la dette pour obtenir des mesures dans les domaines prioritaires.

Trump les encourage. L’ancien président, qui, lorsqu’il était au pouvoir, critiquait plafond de la dette comme inutile, adore ça maintenant, exhortant les républicains pour l’utiliser et disant McConnell devrait être mis en accusation (Les sénateurs ne peuvent pas être destitués) s’il se plie sur la question.

Les démocrates sont considérant une préemption intervention . Certains veulent utiliser la soi-disant session du canard boiteux, avant que le nouveau Congrès n’entre en fonction en janvier, pour désarmer la menace en augmentant tôt le plafond de la dette ou en ajustant les règles.

Ce serait une lutte longue et compliquée pour y parvenir dans les prochaines semaines et rien ne garantit que les démocrates réussiraient à désamorcer cette bombe fiscale.

Préparez-vous à une confrontation au Congrès, avec la menace d’un défaut de paiement de la dette américaine utilisée comme levier. Vu ici : l’horloge nationale de la dette à New York en 2017. (Shannon Stapleton/Reuters)

Qui dirige la démocratie américaine

Il y a négationnistes électoraux ou théoriciens du complot courir pour devenir directeur général des élections dans presque tous les États swing.

À de rares exceptions près, comme les républicains les plus traditionnels de l’Ohio et de la Géorgie, les candidats républicains ont tenté d’aider Trump à annuler les élections de 2020.

Les règles électorales diffèrent à travers le pays, mais les personnes élues au poste de secrétaire d’État établissent les règles, donnent des conseils aux agents électoraux et confirment le vainqueur dans leur État.

Nous découvrirons la semaine prochaine combien de ces personnes se retrouveront avec le pouvoir sur le vote en 2024.

L’homme de droite, Hunter Biden, vu ici lors de l’investiture présidentielle de son père en 2021, sera la cible n ° 1 de plusieurs enquêtes du Congrès que les républicains prévoient s’ils remportent le Congrès. (Andrew Harnik/Reuters)

Les mots-I : Enquête. Mise en accusation

Vous vous souvenez de Benghazi ? Les démocrates le font certainement. UN barrage d’enquêtes du Congrès ont mené à la découverte qu’Hillary Clinton utilisé son propre serveur privé pour les e-mails professionnels. Il a hanté sa campagne présidentielle, jusqu’à son derniers jours .

Attendez-vous à des enquêtes du Congrès sur les relations commerciales de la famille Biden si les républicains remportent le Congrès.

Les républicains disent qu’ils vont exiger immédiatement dossiers financiers pour une enquête sur les relations avec l’étranger du fils du président, Hunter; ils demanderont ce que le président savait et s’il en a jamais bénéficié financièrement.

Les républicains ont également publié un Document de 1 050 pages alléguant la politisation du FBI; ils disent que le bureau a transformé un aveugle à illégal pratiques commerciales. Ils ont également l’intention d’enquêter sur le FBI – sur son enquête sur Trump.

Ensuite, il y a la destitution. Les députés d’arrière-ban républicains les plus bruyants veulent y aller; ils ont déjà introduit plus d’une douzaine de résolutions d’impeachment contre Biden et d’autres membres du cabinet.

Les dirigeants républicains minimisent la question de la destitution : le prochain orateur probable s’ils gagnent la Chambre, Kevin McCarthy, a clairement indiqué qu’il préférait ne pas le faire.

“Je ne le vois pas devant moi en ce moment”, McCarthy Raconté Nouvelles de Punchbowl. “Je pense que le pays n’aime pas du tout la destitution utilisée à des fins politiques.”

Nous verrons si cette position tient.

Ce que nous ne verrons pas avant un certain temps, c’est comment les élections de mi-mandat affectent la prochaine élection présidentielle. Les enquêtes ont blessé Hillary Clinton.