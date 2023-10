Voici 6 nouvelles fonctionnalités intéressantes à venir sur les Pixel Buds Pro

Dans le département audio de la gamme de matériel Pixel de Google, nous avons les Pixel Buds Pro qui profitent également de certains des plaisirs Made by Google d’aujourd’hui. Nous recevons deux nouvelles couleurs pour pimenter votre style ainsi qu’un tas de nouvelles fonctionnalités. Amateurs d’audio, vous n’avez pas été oubliés.

Éliminons la partie la plus facile : les Pixel Buds Pro sont disponibles dans deux jolies nouvelles couleurs. Porcelaine et Baie sont là pour correspondre à ceux du Pixel 8 Pro Porcelaine et Baie, ce qui signifie que nous avons Buds Pro dans une teinte blanc cassé/crème et bleu. Qui n’aime pas les nouveaux choix de couleurs ?

En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, certaines d’entre elles ont déjà été divulguées il y a un jour, mais nous en avons les détails officiels. Voici toutes les nouveautés qui arriveront bientôt sur les Pixel Buds Pro, y compris la paire que vous possédez déjà.

Bluetooth très large bande : Google a ajouté quelque chose appelé prise en charge Bluetooth Super Wideband à ses Buds Pro, ce qui signifie qu’il y a le double de la bande passante pour les voix afin de vous donner un son plus complet et plus clair.

Bluetooth très large bande : Google a ajouté quelque chose appelé prise en charge Bluetooth Super Wideband à ses Buds Pro, ce qui signifie qu'il y a le double de la bande passante pour les voix afin de vous donner un son plus complet et plus clair.

Effacer l'appel : Ils ont ajouté la fonctionnalité Clear Calling des téléphones Pixel pour réduire le bruit autour de la personne à qui vous parlez et améliorer sa voix.

Statistiques d'écoute : Les Pixel Buds Pro suivront désormais le volume de votre musique pour essayer de vous indiquer quand il est temps de la baisser un peu et de protéger vos oreilles.

Détection des conversations : En activant la nouvelle détection de conversation, Google indique que l'IA détectera le moment où vous parlez, puis mettra votre musique en pause tout en passant également en mode transparence. Cela pourrait être génial dans un conversation, bien sûr. Une fois la conversation terminée, les écouteurs devraient réactiver la musique et reprendre la suppression active du bruit.

Mode de jeu : Un nouveau mode de jeu à faible latence s'activera désormais automatiquement lorsque vous commencerez à jouer sur votre téléphone connecté, réduisant ainsi la latence audio de moitié.

Application Chromebook Pixel Buds: Et enfin, Google ajoute une nouvelle application Pixel Buds aux Chromebooks pour vous permettre d'ajuster les paramètres des écouteurs lorsque vous n'êtes pas connecté à votre téléphone.

Les nouvelles couleurs des Pixel Buds Pro devraient être disponibles aujourd’hui ainsi que les précommandes de la série Pixel 8 et de la Pixel Watch 2.

