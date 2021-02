Moins de glucides et plus de protéines – cela a dû être un mantra souvent répété pour tous ceux qui fréquentent les gymnases ou les nutritionnistes! Eh bien, c’est en effet un excellent conseil à suivre, car fournir à votre corps une portion saine de protéines en combinaison avec les bons ingrédients alimentaires est un excellent moyen de rester en forme et actif. Votre corps a besoin de 0,7 à 8 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel.

Vous devez intégrer un régime riche en protéines dans votre plan de repas. Voici quelques-uns de ses avantages pour prendre note d’un régime riche en protéines –

Il est bénéfique pour:

Construction et renforcement musculaire,

Renforcer l’immunité

Réduire la pression artérielle

Garder la faim à distance

Améliorer la santé des os

Stimuler le métabolisme

Aide à la perte de poids

Ainsi, vous voyez qu’un régime riche en protéines est fortement recommandé non seulement parce qu’il vous garde rassasié et rassasié pendant de longues périodes, mais il aide également à perdre de la graisse de manière saine.

Obtenez une bonne dose de protéines grâce à ces recettes riches en protéines:

Nid d’œufs de courgettes faible en glucides

Ayez cette recette incroyable avec des jeunes tomates, de l’huile d’olive, un peu de vinaigre balsamique, du paprika, du basilic frais, de l’aneth frais, du poivre moulu, du sel de mer et profitez d’un regain de protéines.

Soupe épicée aux carottes et lentilles rouges

Riche en fibres en plus d’être un repas riche en protéines, cette recette végétarienne est délicieuse, super polyvalente et une puissance nutritionnelle.

Lentilles et galettes d’amarante

Ayez cette amarante sans gluten qui est une riche source de protéines au contenu de votre cœur; lorsqu’il est combiné avec des lentilles, il augmente l’apport en protéines de votre corps.

Bol de fromage cottage fouetté California

Ce repas crémeux, doux, onctueux et délicieux avec des avocats, des amandes crues fournira à votre corps environ 20 grammes de protéines; avec des vitamines, du fer et du calcium.

Crevettes à l’ail et quinoa

Cette recette appétissante et délicieuse débordant de la richesse en protéines maigres serait une inclusion fantastique dans votre régime alimentaire riche en protéines. Les deux ingrédients sont d’excellentes sources de protéines et de fibres. Vous pouvez également remplacer les crevettes par du saumon ou du poulet selon vos préférences, car les deux sont très riches en protéines.

Tofu collant au sésame et brocoli

C’est un excellent ajout à votre plan de repas en raison de sa préparation savoureuse, tendre, mais croustillante et sans huile. Avec le tofus bouilli servi avec du sésame et du broccoli riches et nutritifs, vous pouvez obtenir un repas savoureux et aux noix avec du riz en accompagnement.