Les gens utilisent l’argile pour une variété d’utilisations depuis des temps immémoriaux. De l’usage domestique aux soins de la peau ou aux usages médicinaux ou thérapeutiques, un certain nombre d’options d’argile sont disponibles. Quand on dit argile, la plupart des gens pensent à la boue, cependant, l’argile cosmétique est bien plus que cela. Il peut provenir de cendres volcaniques altérées ou même de matière végétale décomposée. Ils abritent tous les avantages de leurs matières premières avec des minéraux comme le calcium, le magnésium, le potassium, le fer et la silice.

Il peut absorber les impuretés des pores ou aider à minimiser leur taille. Il peut aider à traiter les affections cutanées comme l’acné ou les allergies ou même les coups de soleil sévères. L’argile aide également à équilibrer la production d’huile dans les pores de la peau. Il existe une grande variété d’argiles, chacune adaptée à un usage particulier. Voici quelques argiles populaires et leurs avantages.

1.Multani Mitti

Aussi connue sous le nom de Fuller’s Earth, c’est la recette de chaque grand-mère indienne pour une peau parfaite. Il agit comme un absorbeur d’huile. Il peut également être utilisé comme agent de blanchiment doux. Ne convient pas aux personnes à la peau très sèche mais peut être utilisé de temps en temps par tous.

2. Argile bentonite

L’argile préférée de tout blogueur beauté est une substance très poreuse. Il peut réduire le gonflement car il absorbe l’eau. Aide à éliminer les impuretés de la peau et à la resserrer.

3. Argile verte française

Cette argile de mer a une teinte verdâtre en raison de la matière végétale décomposée et de l’oxyde de fer. Il absorbe parfaitement les toxines et les impuretés de la peau et stimule la circulation sanguine.

4. Argile de kaolin

Il vient dans une variété de couleurs comme le blanc, le jaune, le rose, etc. Le blanc est bon pour la peau sensible tandis que le jaune est bon pour l’exfoliation. Le rouge peut être utilisé pour absorber les impuretés. Le rose est simplement un mélange de blanc et de rouge et a ses avantages combinés.

5. Argile Rhassoul

Originaire du Maroc, le composé peut être utilisé sur le visage et les cheveux. Aide à absorber les impuretés, il est également bon pour éliminer les points noirs. Pour les cheveux, il aide à augmenter le volume et la brillance.