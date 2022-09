Voici 5 façons dont la prochaine hausse des taux de la Réserve fédérale pourrait vous affecter

Cette semaine, la Réserve fédérale augmentera probablement ses taux de trois quarts de point de pourcentage supplémentaires pour la troisième fois consécutive dans le but de calmer le coût de la vie élevé. La banque centrale américaine a déjà relevé ses taux d’intérêt à quatre reprises cette année, pour un total de 2,25 points de pourcentage. Les responsables de la Fed ont “déclaré l’inflation comme” l’ennemi public n ° 1 “”, a déclaré Mark Hamrick, analyste économique principal chez Bankrate.com. “Ils veulent amener leur taux de référence en territoire restrictif et le maintenir plus longtemps en attendant ce que le président Jerome Powell a déclaré comme étant” une preuve convaincante que l’inflation diminue “”, a-t-il déclaré. “Nous restons loin de cette destination.” En savoir plus sur les finances personnelles :

5 façons d’économiser dans un contexte d’inflation record des prix alimentaires

De plus en plus d’Américains utilisent les services “acheter maintenant, payer plus tard”

Ces étapes peuvent vous aider à lutter contre les dettes de carte de crédit stressantes Le taux des fonds fédéraux, qui est fixé par la banque centrale, est le taux d’intérêt auquel les banques s’empruntent et se prêtent au jour le jour. Bien que ce ne soit pas le taux que les consommateurs paient, les décisions de la Fed affectent toujours les taux qu’ils voient tous les jours sur des choses telles que les prêts étudiants privés et les cartes de crédit. La prochaine hausse des taux correspondra à une hausse du taux préférentiel et entraînera immédiatement une hausse des coûts de financement pour de nombreux types de prêts à la consommation. “Chaque fois que les consommateurs empruntent, ils dépendent des taux d’intérêt”, a déclaré Tomas Philipson, professeur d’études sur les politiques publiques à l’Université de Chicago et ancien président par intérim du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche, que ce soit pour “le logement, les voitures ou les appareils électroménagers”. .”

Ce qu’une hausse des taux pourrait signifier pour vous

Voici une ventilation de certaines des principales façons dont une augmentation des taux pourrait avoir un impact sur vous, en termes d’impact sur votre carte de crédit, votre prêt automobile, votre hypothèque, votre dette étudiante et vos dépôts d’épargne. 1. Cartes de crédit

D3sign | moment | Getty Images

Depuis la plupart les cartes de crédit ont un taux variable, il y a un lien direct avec l’indice de référence de la Fed. À mesure que le taux des fonds fédéraux augmente, le taux préférentiel fait de même, et les taux des cartes de crédit suivent. Les taux annuels en pourcentage sont actuellement proches de 18 %, en moyenne, ce qui est un record absolu, selon Ted Rossman, analyste principal du secteur chez CreditCards.com. De plus, près de la moitié des titulaires de cartes de crédit ont des dettes de carte de crédit d’un mois à l’autre, selon un Rapport Bankrate.com. “Il est facile d’entrer dans la dette de carte de crédit et difficile de s’en sortir”, a déclaré Rossman. “La forte inflation et la hausse des taux d’intérêt rendent la tâche encore plus difficile.” Si la Fed annonce une hausse de 75 points de base comme prévu, les consommateurs endettés par carte de crédit dépenseront une somme supplémentaire 5,3 milliards de dollars sur les intérêts cette année seulement, selon une nouvelle analyse de WalletHub. 2. Hypothèques Les prêts hypothécaires à taux variable et les marges de crédit sur valeur domiciliaire sont également indexés sur le taux préférentiel, mais les taux hypothécaires sur 15 et 30 ans sont fixes et liés aux rendements du Trésor et à l’économie. Pourtant, quiconque achète une nouvelle maison a perdu un pouvoir d’achat considérable, en partie à cause de l’inflation et des mesures politiques de la Fed. Parallèlement au vœu de la banque centrale de rester ferme sur l’inflation, le taux d’intérêt moyen sur l’hypothèque à taux fixe de 30 ans a atteint 6 % pour la première fois depuis la Grande Récession, soit le double de ce qu’il était il y a un an, selon les dernières données. de l’Association des banquiers hypothécaires. En conséquence, la demande de prêts hypothécaires des acheteurs de maisons a chuté de près d’un tiers depuis l’année dernière et moins d’emprunteurs pourraient bénéficier d’un refinancement. Étant donné que la prochaine hausse des taux est en grande partie intégrée aux taux hypothécaires, les acheteurs de maison vont maintenant payer environ 30 600 $ de plus en intérêts, en supposant un taux fixe de 30 ans sur un prêt immobilier moyen de 409 100 $, selon L’analyse de WalletHub. 3. Prêts automobiles

Westend61 | Westend61 | Getty Images

Même si les prêts automobiles sont fixes, les paiements augmentent parce que le prix de toutes les voitures augmente avec les taux d’intérêt sur les nouveaux prêts, donc si vous envisagez d’acheter une voiture, vous débourserez davantage dans les mois à venir. La prochaine décision de la Fed pourrait faire grimper le taux d’intérêt moyen sur un nouveau prêt automobile au-delà de 6%, bien que les consommateurs ayant des cotes de crédit plus élevées puissent être en mesure d’obtenir de meilleures conditions de prêt. “Les achats d’automobiles sont des articles coûteux où les taux d’intérêt sont importants”, a déclaré Ivan Drury, directeur des connaissances d’Edmunds. “Ils peuvent faire ou défaire un accord, et la hausse rapide des taux d’intérêt pourrait facilement pousser de nombreux consommateurs au-delà de leur zone de confort pour les paiements mensuels.” Payer un taux annuel en pourcentage de 6 % au lieu de 5 % coûterait aux consommateurs 1 348 $ de plus en intérêts sur la durée d’un prêt automobile de 40 000 $ sur 72 mois, selon les données d’Edmunds. 4. Prêts étudiants Le taux d’intérêt sur les prêts étudiants fédéraux contractés pour l’année universitaire 2022-2023 est déjà passé à 4,99 %, contre 3,73 % l’an dernier et 2,75 % en 2020-2021. Il ne bougera pas avant l’été prochain : le Congrès fixe le taux des prêts étudiants fédéraux chaque mois de mai pour l’année universitaire à venir sur la base du taux du Trésor sur 10 ans. Ce nouveau taux entre en vigueur en juillet. Les prêts étudiants privés peuvent avoir un taux fixe ou un taux variable lié aux taux Libor, préférentiel ou des bons du Trésor – et cela signifie que, à mesure que la Fed augmente les taux, ces emprunteurs paieront également plus d’intérêts. Combien plus, cependant, variera avec la référence. Actuellement, les taux fixes moyens des prêts étudiants privés peuvent varier de 3,22 % à 13,95 % et de 1,29 % à 12,99 % pour les taux variables, selon Bankrate. Comme pour les prêts automobiles, ils varient également considérablement en fonction de votre pointage de crédit. Bien sûr, toute personne ayant une dette d’études existante devrait vérifier si elle est éligible à l’exonération fédérale des prêts étudiants. 5. Comptes d’épargne

Tanja Ivanova | moment | Getty Images