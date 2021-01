Ce n’est un secret pour personne qu’avoir des os solides est l’une des clés cruciales d’une vie saine. Avec l’âge, les os deviennent faibles, ont tendance à perdre de la densité; il est donc impératif que vous vous concentriez davantage sur leur renforcement pour éviter les risques de fractures, blessures, éclats; très facilement. Quelle que soit la tranche d’âge à laquelle vous appartenez, vous pouvez toujours assurer un système squelettique solide et solide en gardant un œil attentif sur vos habitudes alimentaires, en évitant de trop manger de la malbouffe, de fumer fréquemment; bref, en adhérant à un mode de vie sain et discipliné.

Adhérez à ces cinq façons d’améliorer naturellement la santé de vos os:

Augmentez votre apport en calcium et faites de l’exercice

Avoir des aliments riches en calcium est un must pour la santé des os. Vous pouvez prévenir les os cassants et fragiles sujets aux fractures et aux maladies en incluant du fromage, du gombo, du yogourt, des sardines, des amandes, des pois, des haricots.

En dehors de ces aliments, faites de l’exercice, car cela aide à garder vos os agiles, à réduire l’inflammation, à augmenter la densité osseuse, à améliorer la taille des os.

Augmenter l’apport en vitamine D, K

Parler de calcium sans vitamine D semble incomplet et inapproprié. Sans ce dernier, le corps ne peut pas absorber le calcium. Donnez à votre corps la bonne quantité d’exposition au soleil, soit tôt le matin jusqu’à 8 heures, soit vers 4 heures du soir. Ce sont les meilleurs moments pour prendre un bain de soleil et augmenter votre apport en vitamine D provenant de la nature. Une autre façon est bien sûr d’avoir des aliments riches en vitamine E tels que le saumon, les champignons, le lait de soja, les oranges, l’avoine, le lait de vache, les œufs, etc.

De même, ayez des aliments riches en vitamine K tels que les germes, le brocoli, le chou-fleur, les choux, les céréales; pour obtenir une bonne santé osseuse, protéger la densité minérale osseuse et améliorer la santé globale.

Améliorez votre apport en protéines

Saviez-vous que les protéines sont connues pour réduire les risques de fractures car elles augmentent la densité osseuse? Il aide également à réduire d’autres affections osseuses. Ayez des barres ou des shakes protéinés ou toutes sortes d’aliments riches en protéines pour créer une qualité osseuse fantastique.

Obtenez plus de légumes à feuilles vertes dans votre alimentation, évitez le sucre, la caféine excessive

Mangez beaucoup de légumes verts. Les épinards, le chou frisé et les légumes sont riches en minéraux et en nutriments; ainsi les consommer améliorerait inévitablement la santé de vos os car ils nourriront votre système squelettique de l’intérieur. En outre, des changements majeurs de style de vie tels que surveiller votre consommation de sucre, de caféine et d’alcool; être conscient de votre poids est un bonus pour vos os. Votre charpente squelettique vous remerciera d’avoir suivi un style de vie aussi discipliné et magnifique en vous donnant des os sains.

Augmentez votre consommation de magnésium et de zinc grâce aux aliments

Les os peuvent devenir fragiles non seulement en raison d’une carence en calcium. Les os ont également besoin de magnésium et de zinc pour rester solides et solides. En effet, c’est le magnésium qui joue un rôle crucial dans la conversion de la vitamine D en états actifs pour faciliter l’absorption du calcium par l’organisme.

Et le zinc est également essentiel pour le développement des cellules de construction osseuse. Vous avez besoin d’un apport en zinc au corps pour éviter la dégradation excessive des os.

Les graines de lin, les huîtres, les crevettes, la citrouille, les légumineuses, l’avocat, le tofu, les noix, le chocolat noir, les aliments à grains entiers, le quinoa, les noix de cajou sont d’excellentes sources de magnésium et de zinc.