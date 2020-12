Travailler à domicile peut sembler très lucratif au début. Pas de longs trajets, de travail en pyjama, le confort de votre maison peut être attrayant, mais une fois que vous commencez à travailler à domicile, vous pouvez vous rendre compte que c’est aussi stressant, sinon plus, que d’aller travailler loin de chez vous.

L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée peut être compliqué lorsqu’il n’y a pas de distinction entre le travail et la vie personnelle si tout se passe dans la même pièce, 24h / 24 et 7j / 7. De nombreuses personnes ont signalé une détérioration de leur santé mentale et du stress professionnel après que la pandémie ait entraîné le travail à domicile dans presque tous les secteurs.

Les célibataires sont débordés de corvées, mariés et les familles avec enfants ont du mal à se débrouiller sans interruption du cycle constant de travail. Bien que la vie de chacun soit différente et que ses professions puissent différer, il y a certaines choses que chacun peut faire pour rendre l’équilibre travail-vie personnelle plus harmonieux lorsqu’il travaille à domicile.

Diminue la pression

C’est bien de vouloir la perfection dans tous les aspects de nos vies, mais ce n’est tout simplement pas réaliste. Surtout lorsque vous travaillez à domicile. Il peut y avoir moins de fournitures que votre bureau comme les imprimantes, les machines, etc.

Se déconnecter

Lorsque le travail se faisait dans les bureaux, le temps en ligne était un loisir. Maintenant, tout est en ligne. Une bonne façon de séparer le travail de la vie est de se déconnecter pendant un certain temps lorsque le travail se termine. Promenez-vous dans le jardin, lisez un livre ou parlez au téléphone au lieu d’envoyer des SMS. Réduisez cette exposition à la lumière bleue qui est connue pour causer du stress.

Transition entre le travail et la maison

Votre trajet en voiture ou en métro était un bon moyen de mettre une certaine distance entre votre travail et votre domicile. Maintenant que c’est fini, vous devez créer vos propres transitions. Faites une promenade après le travail, même pendant cinq minutes. Mettez une certaine distance entre les heures de travail et les heures à domicile.

Horloge

«Rentrez chez vous» au bon moment et terminez le travail à une heure appropriée. Ce n’est pas parce que c’est un travail à domicile que vous devez continuer à travailler jusqu’à minuit. Vous devriez toujours avoir l’état d’esprit de «retour à la maison» lorsque vous terminez le bureau à votre heure normale de départ.

Zones séparées

Créez un bureau. Même si vous vivez dans un studio, faites de ce bureau votre bureau où vous vous rendez uniquement pendant les heures de bureau. N’apportez pas le «bureau» au lit ou au canapé. Laissez-les rester votre «maison».