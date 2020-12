Si jamais vous google avantages du vinaigre de cidre de pomme (ACV), vous seriez inondé de blogs et de sites Web qui chantent ses louanges. Cependant, ils peuvent être trop mauvais et une quantité inappropriée de vinaigre de cidre de pomme peut entraîner des effets néfastes sur la santé.

Comme son nom l’indique, l’ACV est un tonique fabriqué en convertissant le sucre de la pomme en alcool. La levure est utilisée pour faciliter la réaction et des micro-organismes comme les bactéries sont également utilisés pour traiter les fermentations.

Le vinaigre résultant est riche en acide acétique. Il peut aider dans de nombreuses situations de santé et est largement utilisé pour les soins de la peau et le bien-être général. Il peut favoriser la perte de poids, aider à abaisser le taux de sucre dans le sang et aider à réguler le taux de cholestérol. L’ACV peut sembler presque une panacée magique car il est si omniprésent dans les remèdes traditionnels ainsi que dans les études scientifiques. Cependant, une consommation excessive ou parfois même des quantités modérées peuvent avoir des effets néfastes sur l’organisme.

Problèmes de peau

Bien que de nombreux amateurs de beauté ne jurent que par tous les avantages que l’ACV a en matière de soins de la peau, il peut en fait endommager la peau de certains utilisateurs. L’application directe sur la peau peut entraîner une sensation de brûlure ou pire.

Gastroparésie

Le vinaigre de cidre de pomme peut aider à contrôler la glycémie en réduisant la vitesse à laquelle les aliments quittent l’estomac et pénètrent dans le tube digestif inférieur. Cela peut provoquer une gastroparésie. La condition est souvent trouvée chez les patients diabétiques de type 1.

Perte de sang et de potassium osseux

Selon certaines études, une forte consommation d’ACV peut entraîner une réduction des taux de potassium dans le corps. Le potassium est nécessaire pour réguler les mouvements musculaires et le rythme cardiaque.

Problèmes digestifs

Comme il réduit l’appétit (pourquoi il est considéré comme bénéfique pour la perte de poids), il peut réduire votre consommation de nourriture. Cela peut entraîner des problèmes de digestion et nuire au corps.

Problèmes dentaires

Comme il est acide, il n’est pas surprenant qu’une consommation régulière d’ACV puisse rendre l’émail rugueux et entraîner une sensibilité des dents. Le même problème est également courant avec les boissons gazeuses acides.