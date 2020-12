Vous pouvez sentir son arôme à un kilomètre de distance, reconnaître la couleur pâle mais séduisante qu’il ajoute aux aliments et l’aimer lorsque son goût moelleux mais riche devient apparent dans un plat. Le safran est tellement apprécié pour sa contribution à l’alimentation que nous avons souvent tendance à oublier à quel point il occupe une place importante dans la médecine traditionnelle et maintenant aussi dans la médecine moderne.

Selon une étude publiée dans la revue Antioxydants en 2013 mentionne, le safran a été utilisé pour traiter de nombreux types de maladies depuis les temps anciens. Non seulement cette épice, dérivée de la fleur de Crocus sativus, est riche en antioxydants, mais elle est également connue pour réguler les fonctions métaboliques de l’organisme. Le seul inconvénient imaginable du safran est son prix, car il détient le titre de l’épice la plus chère au monde.

Malgré ce prix élevé, le safran a de nombreux avantages à conférer. Voici quelques exemples que vous pourriez obtenir en ajoutant une pincée ou deux de safran à votre vie.

1. Améliore la qualité de la peau: Il y a une raison pour laquelle les savons, ubtans et hydratants modernes annoncent si fièrement la présence du safran dans leurs étiquettes. Riche en antioxydants, le safran est connu pour favoriser une peau claire et lui apporter un éclat naturel. Le safran a également un effet apaisant sur la peau et est recommandé pour les poussées d’acné.

2. Améliore l’ambiance: Des études montrent que le safran contient des composés phytochimiques et phénoliques qui aident à réguler les niveaux de sérotonine et à améliorer votre humeur. Certaines études montrent que les brins de safran, ainsi que les pétales de la fleur de safran, fonctionnent comme des antidépresseurs efficaces mais naturels.

3. Améliore la fonction sexuelle: Des études indiquent que le safran peut aider à améliorer la fonction érectile, la libido et la satisfaction sexuelle globale, en particulier chez les personnes qui prennent des antidépresseurs. Le safran est l’un des rares aphrodisiaques naturels soutenus par la science, bien qu’il soit traditionnellement consommé avec du lait d’amande chaud pour ses propriétés aphrodisiaques.

4. Peut éloigner le cancer: Le safran regorge d’antioxydants et des études montrent qu’il agit activement contre les dommages des radicaux libres. Des niveaux élevés de radicaux libres dans le corps posent un facteur de risque pour la plupart des cancers, donc l’inclusion du safran peut aider à réduire ce risque. Cependant, les études doivent encore prouver de manière concluante ce lien entre une consommation accrue de safran et un risque réduit de cancer.

5. Peut aider à perdre du poids: Certaines études ont montré que le safran joue un rôle dans le métabolisme et peut même réduire l’appétit. Réduire votre appétit est particulièrement pratique lorsque vous suivez un régime amaigrissant. Ajouter du safran à votre alimentation ou prendre des suppléments d’extrait de safran peut donc vous aider à perdre du poids.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Safran.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.