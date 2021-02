Alors que les avocats ont un goût de terre doux, un peu comme les légumes crus, ils ont une texture riche et crémeuse et contiennent des vitamines, des minéraux et d’autres micronutriments essentiels. Le fruit est principalement consommé cru avec du sel, du poivre et un peu de jus de citron. Il est également utilisé pour faire des cornichons, des trempettes comme le guacamole, utilisé avec des milkshakes et des glaces entre autres. Les avocats offrent de nombreux avantages pour la santé à ses consommateurs. Mentionnés ci-dessous sont cinq de ces avantages de ce fruit en forme de poire.

1. Bonté des vitamines

Les avocats sont riches en vitamines A (rétinol), C (acide ascorbique), E (d-alpha-tocophérol), K1 (Phytonadione), B6 ​​(pyridoxine) et B9 (folate). Ces micronutriments moléculaires offrent plusieurs avantages pour la santé. Ils aident conjointement à maintenir l’élasticité de la peau en protégeant le collagène, à retenir l’eau dans la peau, à réparer les tissus corporels, à maintenir la santé des os et à améliorer notre immunité. Ces vitamines agissent également comme antioxydants et protègent notre cerveau, nos yeux, notre cœur et nos vaisseaux sanguins. Ils améliorent la sensibilité à l’insuline chez les patients diabétiques de sexe masculin, protègent notre ADN et préviennent certains cancers.

2. Perte de poids

La prise de poids est due à un apport calorique excessif. Les avocats ont une grande quantité de fibres alimentaires qui ralentissent le processus digestif et maintiennent une personne rassasiée plus longtemps, réduisant la faim et donc, l’apport calorique excessif. Les avocats sont riches en acides gras monosaturés ou AGMI, qui empêchent la prise de poids, selon des études. L’avocat Hass, en particulier, a aidé à perdre du poids.

3. Avantages pour la pression artérielle et la santé cardiaque

Les avocats contiennent une grande quantité d’acide oléique, ce qui peut réduire considérablement la pression artérielle, selon les études. Étant donné que l’hypertension artérielle peut provoquer des crises cardiaques, la consommation d’avocat peut réduire les risques associés aux maladies cardiovasculaires (MCV).

4. Contrôle du sucre et du cholestérol

Les avocats sont bons pour les patients diabétiques car ils sont faibles en sucre. La teneur élevée en fibres des avocats ralentit l’absorption du sucre dans la circulation sanguine et empêche un pic de glycémie.

Les avocats sont utiles pour les patients souffrant d’un taux de cholestérol élevé. Le fruit contient de l’acide oléique, un acide gras monosaturé qui peut aider à réduire le LDL ou «mauvais» cholestérol.

5. Propriétés anticancéreuses

Les avocats sont prometteurs dans le traitement et la prévention ou la réduction du cancer. Des études ont montré que les composés phytochimiques présents dans le fruit arrêtent la croissance des cellules cancéreuses.