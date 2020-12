La glycémie est un sujet de grande préoccupation pour les personnes atteintes de diabète. Ces patients ne peuvent pas produire suffisamment d’insuline pour maintenir l’équilibre du taux de sucre. En conséquence, le glucose peut s’accumuler dans le sang.

Bien que des médicaments et de l’insuline supplémentaire puissent être utilisés par le patient, on peut également s’assurer que leur taux de sucre est contrôlé à l’aide d’un régime alimentaire et d’un mode de vie. Les aliments qui sont absorbés lentement par le corps sont considérés comme la meilleure option pour réguler le taux de sucre car ils ne provoquent pas de pics et de baisses de sucre dans le sang.

Outre les personnes atteintes de diabète, il est toujours judicieux d’avoir une alimentation saine afin de réduire les risques de maladie future.

Voici cinq aliments qui aident à contrôler la glycémie:

Brocoli et autres légumes crucifères

Lorsque le brocoli est mâché, il libère un composé connu sous le nom de Sulforaphane. C’est un composé à base de soufre avec des propriétés de réduction de la glycémie. Il a également été démontré que le légume favorise la sensibilité à l’insuline et réduit la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2. De plus, les légumes crucifères peuvent également réduire le risque de développer un diabète.

Des graines

Il a été démontré que les graines comme les graines de lin et les graines de citrouille ont des effets positifs sur la régulation de la glycémie. Ils sont riches en antioxydants, en fibres et en graisses saines, qui contribuent tous à une bonne digestion et à une libération rapide du sucre dans le sang.

Ail

De nombreux remèdes indiens et même la médecine occidentale considèrent l’ail comme une panacée pour le diabète. Il est connu pour augmenter la sensibilité à l’insuline et également réguler la sécrétion d’insuline. Il est préférable de le prendre cru, mais peut également être utilisé cuit dans les repas et les salades.

Légumineuses

Les lentilles, les haricots, les pois chiches et autres sont connus pour avoir un contrôle glycémique positif. Il est préférable de les consommer sous forme de daal indien et non dans des recettes avec du sucre ajouté, dit un rapport.

L’avoine

L’indice glycémique (IG) est une mesure de la façon dont un certain aliment affecte la glycémie. Abaissez l’IG, améliorez la nourriture pour le sucre et le contrôle du diabète. L’avoine a un score IG de 55 ou moins, ce qui en fait un choix presque parfait pour ceux qui cherchent à contrôler leur glycémie. Évitez simplement les flocons d’avoine sucrés ou prêts à manger, car ils contiennent des additifs qui peuvent avoir un impact négatif sur votre santé.