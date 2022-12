Voici 4 recrues des Chicago Bears avec plus à prouver lors des 4 derniers matchs – Shaw Local

Les Bears ont encore quatre matchs à jouer dans la saison 2022. Dans un mois, la conversation tournera vers la libre agence et le repêchage.

Ces quatre matchs restants sont la dernière occasion pour les joueurs de laisser une impression durable sur l’entraîneur Matt Eberflus et le directeur général Ryan Poles.

Vous trouverez ci-dessous quatre recrues à surveiller de près au cours des quatre derniers matchs. Toutes les recrues ont plus à prouver, mais certaines ont eu plus d’opportunités que d’autres. Il y a une assez bonne taille d’échantillon sur la sécurité Jaquan Brisker, le demi de coin Kyler Gordon et le plaqueur gauche Braxton Jones. Ces trois-là ont montré qu’ils feront probablement partie des plans des Bears à l’avenir.

Mais qu’en est-il des autres recrues ?

1. Le secondeur Jack Sanborn

Jack Sanborn est sur le point d’ajouter son nom à ceux mentionnés ci-dessus qui ont un travail solide, mais il doit peut-être le montrer pendant quelques matchs de plus avant que ce ne soit une chose sûre.

Le secondeur recrue non repêché a connu une pré-saison impressionnante, mais a ensuite passé la moitié de la saison à jouer exclusivement dans des équipes spéciales. Lorsque les Bears ont échangé Roquan Smith, Sanborn a pris la place de secondeur partant pour la défense.

Depuis son entrée dans l’alignement, Sanborn a enregistré des tacles à deux chiffres dans trois de ses cinq départs. Il a deux sacs et cinq plaqués pour la perte. Il a récupéré un échappé et a eu une interception qui a été effacée à cause d’un appel de pénalité douteux.

Sanborn doit continuer à montrer la même chose et montrer qu’il peut bien jouer dans la couverture des passes.

2. Récepteur large Velus Jones Jr.

Il y a eu beaucoup de négativité autour du choix de troisième ronde des Bears jusqu’à présent cette saison. Velus Jones Jr. a eu deux échappés paralysants lors de retours de dégagement en octobre et s’est retrouvé en bonne santé à deux reprises en novembre.

Mais avec Darnell Mooney absent pour la saison, Jones a l’occasion de montrer ce qu’il peut faire. Il a vu sa plus grande part de snap offensivement la semaine dernière contre Green Bay. Il était sur le terrain pour 23% des jeux offensifs. C’est une évolution positive pour un joueur qui a vu ce nombre tomber à 12% il y a deux semaines.

Après avoir renvoyé quatre coups de pied dimanche, Jones a tranquillement poussé sa moyenne à 26,9 verges par retour de coup de pied sur 11 retours. Il n’a pas assez de retours pour se qualifier pour le classement de la ligue, mais cette moyenne – s’il la maintient – ​​serait la meilleure de la NFL.

Recherchez-le pour qu’il continue de renvoyer des coups de pied et que le coordinateur offensif Luke Getsy trouve d’autres moyens de l’impliquer dans l’attaque.

3. Ailier défensif Dominique Robinson

Le choix de repêchage de cinquième ronde Dominique Robinson a commencé sur les chapeaux de roue, enregistrant 1,5 sacs lors de ses débuts dans la NFL. Depuis lors, il n’a pas touché le quart-arrière.

Robinson allait toujours être un projet. C’est pourquoi ce fut une telle surprise de le voir ramasser son premier sac lors de la semaine 1. Il s’est présenté à Miami-Ohio en tant que quart-arrière et est passé au receveur avant de passer au rusher. En tant qu’ailier défensif, il reste incroyablement brut selon les normes de la NFL.

Robinson a commencé les quatre derniers matchs et sera impliqué tout au long de la saison. Il doit montrer qu’il peut être un perturbateur. Il n’a même pas nécessairement besoin de plus de sacs, mais il doit montrer qu’il peut se rapprocher du quart-arrière.

4. Le demi de coin Jaylon Jones

La recrue non repêchée Jaylon Jones a disputé les 13 matchs cette saison pour les Bears, dont deux départs au poste de demi de coin. Il a commencé la semaine dernière contre Green Bay avec Kyler Gordon et Kindle Vildor mis à l’écart par des blessures.

Jones a été un ajout précieux à la fois en tant que demi de coin de secours et dans les équipes spéciales. Le natif du Texas, âgé de 25 ans, a signé avec les Bears après avoir été repêché le printemps dernier par Ole Miss.

Jones n’est pas susceptible de supplanter Gordon ou Vildor sur le tableau des profondeurs, donc son temps de jeu en défense diminuera probablement lorsque ces deux joueurs seront en bonne santé. Mais il peut prouver qu’il est un élément précieux pour les Bears à l’avenir.