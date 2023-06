Voici 4 façons dont Trump pourrait marcher librement

La comparution de Trump devant le tribunal attire les foules en colère

La mise en accusation historique de Donald Trump pour des accusations fédérales a attiré des foules de partisans et transformé Miami en un chaudron bouillonnant d’indignation et de défi. Cela a également donné à Trump un autre tremplin pour se faire connaître dans la course présidentielle de 2024.