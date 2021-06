Voici 3 surprises Medicare qui peuvent vous coûter des milliers de dollars chaque année

Chorégraphe | iStock | Getty Images

Pour certains bénéficiaires de Medicare, la couverture des soins de santé finit par coûter plus cher que pour la plupart de leurs pairs – et ce n’est pas par choix. Bien qu’il y ait des coûts dont les individus sont souvent conscients – c’est-à-dire qu’ils achètent une police supplémentaire ou choisissent un plan plus cher – certaines dépenses liées aux primes se faufilent sur les inscrits. Et selon la personne, ils pourraient ajouter jusqu’à des milliers de dollars supplémentaires par an. Environ 62,6 millions de personnes – dont la majorité ont 65 ans ou plus – sont inscrites à Medicare. La plupart ne paient aucune prime pour la partie A (couverture hospitalière) parce qu’ils ont au moins 10 ans d’expérience professionnelle de cotisation au système par le biais de charges sociales.

En ce qui concerne la partie B (soins ambulatoires) et la partie D (couverture des médicaments sur ordonnance), cependant, vous pouvez rencontrer des coûts de prime inattendus. Et cela peut arriver que vous vous en teniez à l’assurance-maladie d’origine (parties A et B) ou que vous choisissiez d’obtenir vos prestations via un plan Advantage (partie C). Voici ce qu’il faut savoir.

1. Des primes plus élevées pour un revenu plus élevé

Selon les Centers for Medicare et Medicaid Services, environ 7% (4,3 millions) des inscrits à Medicare paient plus que les primes standard pour les parties B et D en raison des montants d’ajustement mensuels liés au revenu, ou IRMAA. Ces montants entrent en jeu à un revenu brut ajusté modifié de plus de 88 000 $ et augmentent à des seuils de revenu plus élevés. Par exemple, un contribuable célibataire dont le revenu se situe entre 88 000 $ et 111 000 $ paierait 59,40 $ de plus par mois pour la partie B en plus de la prime standard de 148,50 $, soit 207,90 $ au total. (Voir les tableaux ci-dessous.)

Et les IRMAA n’entrent pas progressivement dans chaque tranche de revenu : gagnez un dollar au-dessus des seuils de revenu, et la surtaxe s’applique pleinement. « De nombreux bénéficiaires ne savent même pas que l’assurance-maladie coûte quoi que ce soit », a déclaré Danielle Roberts, cofondatrice de la société d’assurance Boomer Benefits. « Cela ajoute donc l’insulte à la blessure lorsqu’ils découvrent que non seulement ils doivent payer pour les parties B et D de Medicare, mais aussi qu’ils doivent payer plus que les autres », a déclaré Roberts. De manière générale, les montants supplémentaires sont déterminés par votre déclaration de revenus de deux ans plus tôt.

Beaucoup de mes clients ont pu faire baisser leur IRMAA en raison d’un changement de revenu. Elisabeth Gavino Fondateur de Lewin & Gavino

Vous pouvez demander à l'Administration de la sécurité sociale de reconsidérer les surtaxes si vos revenus ont baissé depuis que vous avez déposé cette déclaration de revenus. Vous devez remplir un formulaire et fournir des pièces justificatives. Bien que cela dépende de votre situation, une preuve appropriée peut inclure une déclaration de revenus plus récente, une lettre de votre ancien employeur indiquant que vous avez pris votre retraite, des talons de paie plus récents ou quelque chose de similaire montrant que vos revenus ont baissé. Le formulaire requis comprend une liste d'événements « qui changent la vie » qui constituent des raisons de réduire ou d'éliminer les IRMAA, y compris le mariage, le décès d'un conjoint, le divorce, la perte de pension ou le fait que vous ayez cessé de travailler ou réduit vos heures.

« Beaucoup de mes clients ont pu obtenir une baisse de leur IRMAA en raison d'un changement de revenu car ils ont pris leur retraite et ne reçoivent plus de chèque de paie », a déclaré Elizabeth Gavino, fondatrice de Lewin & Gavino et courtier indépendant et agent général pour les régimes Medicare . Si votre demande ne fonctionne pas, vous pouvez faire appel de la décision auprès d'un juge administratif, bien que le processus puisse prendre du temps et que vous continueriez à payer ces surtaxes entre-temps.

2. Le revenu du conjoint compte pour vous

Ces IRMAA ne sont pas non plus basées uniquement sur votre propre revenu. Par exemple, si vous avez pris votre retraite mais que votre conjoint travaille toujours et que votre déclaration de revenus conjointe indique un revenu brut ajusté modifié de 176 000 $ ou plus, vous seriez soumis aux IRMAA. « C’est pourquoi il est si important que les gens commencent à se renseigner sur l’assurance-maladie quelques années avant d’y avoir droit à 65 ans », a déclaré Roberts. « Réfléchissez-y – si vous le saviez à 60 ans, vous pourrez peut-être consulter votre conseiller financier et planifier pour essayer de maintenir votre revenu brut ajusté modifié en dessous de ces seuils », a-t-elle déclaré.

3. Inscrivez-vous en retard, payez une pénalité

De manière générale, vous êtes censé vous inscrire à Medicare pendant une période de sept mois qui commence trois mois avant votre 65e anniversaire et se termine trois mois après. Cependant, si vous rencontrez une exception, c’est-à-dire que vous ou votre conjoint avez une assurance collective admissible dans une entreprise comptant 20 employés ou plus, vous pouvez reporter l’adhésion. Les travailleurs de ces grands employeurs souscrivent souvent à la partie A et retardent la partie B jusqu’à ce qu’ils perdent leur autre couverture. Ensuite, ils ont généralement huit mois pour s’inscrire. Les règles sont cependant différentes pour les entreprises de moins de 20 employés : ces travailleurs sont censés s’inscrire lorsqu’ils sont éligibles pour la première fois. « Arrêtez de suivre les conseils d’amis et parlez avec les transporteurs ou les services des ressources humaines pour obtenir une confirmation des exigences de la partie B », a conseillé Gavino.