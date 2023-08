Voici 3 façons dont Trump pourrait essayer de battre le rap

Les détracteurs et les défenseurs de Donald Trump ne sont peut-être pas d’accord sur grand-chose, mais ils peuvent s’entendre sur une chose concernant l’une des affaires criminelles les plus importantes de l’histoire des États-Unis.

Cela pourrait facilement aller jusqu’à la Cour suprême.

« Bien sûr que ce sera le cas », a déclaré Bennett Gershman, ancien procureur de New York et actuel professeur de droit à l’Université Pace de New York.

« Il n’y a aucun doute… C’est inévitable s’il y a une condamnation. »

L’affaire historique contre Trump concernant l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain est solide comme le roc, a-t-il déclaré à CBC News.

Sur Fox News, les juristes Alan Dershowitz et Jonathan Turley a rétorqué que l’acte d’accusation est plein de trous, mais convient qu’une condamnation de Trump serait finalement décidée par la Haute Cour.

L’accusé, le 45e président des États-Unis, plaidé non coupable sur des accusations, il a comploté pour annuler les élections de 2020 et semble prêt à combattre les accusations pour plusieurs motifs. Voici trois affirmations qu’il pourrait faire :

Quelques manifestants pro et anti-Trump se sont rassemblés devant le palais de justice de Washington, au milieu d’une sécurité renforcée. (Sarah Silbiger/Reuters)

1. Le parquet a élargi la définition de certains crimes

Trump est accusé de trois crimes liés à la fraude (complot en vue de frauder les États-Unis et une paire liée à l’obstruction officielle affaires du gouvernement ) et un quatrième impliquant des atteintes aux droits civils ( complot contre les droits ).

Un ancien procureur fédéral affirme que l’affaire repose sur des définitions larges de la fraude et des violations des droits civils.

« L’affaire nécessite un étirement des lois », a déclaré Joseph Moreno.

« Je pense que les procureurs ont dû faire preuve de créativité ici car, sans surprise, il n’y a pas de lois conçues pour faire face à ce type de scénario car ce type de scénario est vraiment sans précédent. »

Il a dit que l’interprétation la plus stricte de la fraude implique le vol financier. Et les tribunaux pénaux, dit-il, ne réagissent généralement pas bien lorsque les lois sont largement appliquées.

Trump fait signe à son arrivée à l’aéroport national Reagan près de Washington jeudi. (Reuters)

Quant à l’accusation de droits civils, la loi en question a été conçue pour combattre le Ku Klux Klan après la guerre civile – pour punir les foules terroristes blanches qui blessé, opprimé et intimidé Les Afro-Américains ne votent pas pour que le Sud puisse promulguer les lois Jim Crow.

« Cela n’a jamais été testé », dans un cas comme celui-ci, a déclaré Moreno, mais « cela pourrait fonctionner ».

Il y a plus de deux mois, un autre ancien procureur, aujourd’hui analyste juridique conservateur, a correctement prédit trois des quatre chefs d’accusation.

Il a également prédit qu’ils ne colleraient pas.

Andrew McCarthy écrit que le comportement de Trump avant le 6 janvier était irréprochable et moralement répugnant.

Mais il a déclaré que de telles accusations reposent sur une compréhension de la fraude qui est à l’opposé de la direction dans laquelle les tribunaux fédéraux, y compris la Cour suprême, se dirigent.

Le soutien de Trump n’a pas souffert au sein du Parti républicain. Il mène la première course à l’investiture présidentielle du parti et les sondages aux élections générales le montrent à égalité avec le président Joe Biden. (Elizabeth Frantz/Reuters)

Dans un certain nombre d’affaires récentes, les tribunaux ont rappelé ce qui compte comme une fraude, plus proche de ce que McCarthy appelle sa signification originelle : le vol manifeste d’un bien tangible.

Récemment, la Cour suprême jeté des condamnations à ce sujet, contre deux assistants de l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo.

Quant à la loi du KKK, McCarthy écrit séparément il a du mal à croire que la Cour suprême actuelle la jugerait applicable aux actes de Trump – d’autant plus qu’ils se sont produits après une élection.

Gershman convient que l’acte d’accusation innove. Mais à ses yeux, c’est du solide.

L’affaire décrit les tactiques trompeuses que Trump a prises même après avoir appris qu’il mentait – afin de faire asseoir un collège électoral alternatif.

« C’est la définition de la fraude ! Vous essayez de vendre un produit qui est déficient », a déclaré Gershman. « Vous escroquez le peuple américain d’une élection. »

2. Trump exerçait la liberté d’expression

C’est l’affirmation la plus répétée de l’équipe juridique de l’ancien président. De l’avis d’un avocat de Trump, tout ce que Trump a fait a été de contester, devant les tribunaux et par le biais de la procédure judiciaire, une élection qu’il jugeait injuste ; il n’a jamais explicitement appelé à la violence et a dit à ses partisans de se rendre « pacifiquement » au Capitole.

La réaction de l’ancien procureur général de Trump, Bill Barr ? De la foutaise.

Il note que l’acte d’accusation commence par reconnaître explicitement que chaque Américain a le droit de se plaindre, et même de mentir, au sujet des élections.

Mais « la liberté d’expression ne vous donne pas le droit de vous engager dans un complot frauduleux », a déclaré Barr à CNN. « Je ne pense vraiment pas que ce soit un argument valable. »

L’acte d’accusation indique que Trump a fait bien plus que se plaindre.

Il dit qu’il a fait pression sur le ministère de la Justice pour qu’il mente aux gouvernements des États et qu’il ait approuvé une lettre contenant une affirmation qu’il savait être fausse : que le ministère avait découvert une fraude et voulait que des électeurs suppléants soient assis.

Il n’est pas clair que cette affaire sera tranchée, y compris tout appel, d’ici le 20 janvier 2025, le jour de la prochaine investiture présidentielle. (Kevin Wurm/Reuters)

Lorsque le procureur général par intérim a repoussé, Trump aurait répondu: « Dites simplement que l’élection était corrompue. Et laissez le reste à moi et aux membres du Congrès républicains. »

Encore une fois, Trump n’a pas simplement exprimé une opinion lors de son appel téléphonique avec le secrétaire d’État géorgien, ou simplement menti.

Il l’a menacé de poursuites, indique l’acte d’accusation, s’il ne parvenait pas à « trouver » la fraude électorale qu’il réclamait : « C’est une infraction pénale », a déclaré Trump à Brad Raffensperger de Géorgie. « C’est un gros risque pour toi. »

Les procureurs affirment que Trump a également déposé à plusieurs reprises de fausses déclarations devant les tribunaux au sujet des machines à voter, tout en sachant qu’elles étaient fausses.

Sur Fox News, Dershowitz a repoussé Barr: « Je pense qu’il a tout simplement tort à ce sujet. Bien sûr, c’est une affaire de liberté d’expression », a-t-il déclaré.

« Tout passe par son exercice de la liberté d’expression. »

3. Trump croyait vraiment ce qu’il disait

Cela nous amène à l’une des parcelles immobilières les plus fascinantes de la politique américaine : dans l’esprit de Donald Trump.

L’affaire soulèvera inévitablement une question souvent répétée : Trump croyait-il vraiment qu’il avait gagné et poussait, dans son esprit, une cause juste ? Ou tentait-il sciemment de priver de son droit de vote près de 81,3 millions de personnes qui ont voté contre lui ?

Demandons à Mike Pence.

Acteur clé de l’affaire, l’ancien vice-président a partagé ses notes avec les procureurs.

À maintes reprises, a déclaré Pence aux journalistes cette semaine, le président a écarté les conseils raisonnés de tous les meilleurs experts juridiques – du Parti républicain, de la Maison Blanche, des agences gouvernementales et des gouvernements des États.

Trump a trouvé des gens qui ont fourni ce qu’il voulait : l’affirmation qu’il était, en effet, un gagnant.

REGARDER | Les défenses potentielles de Trump : Comment Donald Trump va-t-il se défendre contre les dernières accusations ? Chuck Rosenberg, un ancien avocat américain, décompose les défenses potentielles que l’ancien président Donald Trump pourrait faire face à des accusations liées à l’insurrection du 6 janvier.

« Le président était entouré d’un groupe d’avocats cinglés », a déclaré Pence.

« [Lawyers] qui n’arrêtait pas de lui dire ce que ses oreilles qui démangeaient voulaient entendre. »

L’acte d’accusation comprend quelques extraits de citations potentiellement accablants où Trump donne l’impression qu’il sait réellement qu’il pousse un mensonge.

Mais il existe une montagne de preuves du contraire – un volume encyclopédique de citations où Trump, en privé et en public, a insisté avec détermination sur le fait qu’il avait vraiment remporté les élections.

L’avocat de Trump, John Lauro, s’exprimant sur Fox News, a fait allusion à ce défi pour l’accusation : Bonne chance pour prouver au jury – au-delà de tout doute raisonnable – que Trump croit vraiment qu’il a vraiment perdu les élections.

« C’est une barre haute », a reconnu Barr sur CNN.

Barr a fait une remarque énigmatique selon laquelle l’accusation dispose de beaucoup plus de preuves, mais n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé s’il en avait personnellement fourni.

L’acte d’accusation de 45 pages comprend quelques références à des courriels et des commentaires lorsque Trump semble admettre que ses affirmations étaient fausses.

Lors d’une conversation avec l’armée, le 3 janvier, il a déclaré qu’il laisserait un problème particulier au président élu Joe Biden.

Les procureurs disent qu’il a également continué à déposer des plaintes auprès des tribunaux faisant référence à des machines à voter frauduleuses, bien qu’il ait mis en doute la santé mentale du co-conspirateur non inculpé derrière la théorie.

L’avis de Gershman : rien de tout cela n’a d’importance. Que Trump ait cru à la justesse de sa cause est, à son avis, un faux-fuyant.

« C’est n’importe quoi », a-t-il dit, suggérant que quiconque commet des crimes politiques est convaincu qu’il agit pour une cause juste.

Gershman dit que pour qu’une accusation de complot soit maintenue, il suffit de prouver que Trump a commis des actes avec d’autres personnes pour poursuivre un objectif illégal.

« C’est la charge la plus difficile à battre », a-t-il déclaré. « Je ne vois aucun défaut [in this case]. … Il me semble être extrêmement solide. »