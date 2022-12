Voici 3 façons dont les travailleurs de la génération Z peuvent commencer à épargner dès maintenant pour leur retraite

“Non seulement cela vous récompensera, mais il est nécessaire de réussir à naviguer dans votre vie”, a-t-il déclaré. “Plus vous pouvez travailler aujourd’hui pour créer cette fondation, plus les choses seront faciles quand cela deviendra plus complexe sur la route.”

“Faire cet investissement est quelque chose qui vous récompensera toute votre vie”, a déclaré Douglas Boneparth, planificateur financier agréé et président de Bone Fide Wealth à New York. Il est également membre du conseil consultatif de la CNBC.

Commencer avec un plan de retraite dans la vingtaine peut vous aider à éviter ce regret, à rester sur la bonne voie et à vous sentir plus confiant.

De plus, le regret le plus courant chez les employés âgés et les retraités est de ne pas avoir commencé à planifier ou à épargner suffisamment tôt pour leur retraite.

L’inflation peut rendre le démarrage plus difficile. Au milieu des prix plus élevés, 60 % des Américains vivent de chèque de paie en chèque de paie, selon un récent rapport de LendingClub.

Malgré ces défis, les jeunes adultes peuvent créer un plan d’épargne-retraite qui correspond à leur mode de vie, a déclaré Boneparth. Même commencer avec un petit montant peut faire une différence au fil du temps en raison de la puissance des intérêts composés. Et cela vous donne un pied pour augmenter vos contributions au fil du temps.

Lazetta Braxton, CFP et co-PDG de la société de planification virtuelle 2050 Wealth Partners, suggère d’essayer d’aligner vos dépenses sur ce qu’on appelle la stratégie budgétaire 50/30/20. Cela vous oblige à ne pas dépenser plus de la moitié de votre revenu en dépenses essentielles et à allouer 30 % aux dépenses discrétionnaires et 20 % à « vous payer » en épargnant et en investissant.