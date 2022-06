Voici 3 façons de faire face à l’inflation, à la hausse des taux et à votre crédit

De plus, plus de 25 % déclarent avoir dépensé plus qu’ils n’ont gagné au cours des six derniers mois.

Alors que de nombreux consommateurs ont du mal à joindre les deux bouts et à couvrir les coûts croissants de l’épicerie, de l’essence et de presque tout le reste, environ trois consommateurs américains sur cinq admettent qu’ils vivent d’un chèque de paie à l’autre, selon un nouvelle enquête .

Vous voulez éviter les frais de retard qui vous coûteront jusqu’à 30 $ la première fois que vous êtes en retard et 41 $ pour les incidents suivants . Et, si vous le pouvez, essayez de payer le solde en entier chaque mois pour éviter d’accumuler des intérêts.

Créez ensuite des rappels et des alertes de calendrier sur votre téléphone ou votre ordinateur portable – ou utilisez un calendrier réel – pour marquer les dates auxquelles le paiement sera effectué, ainsi que la date à laquelle le paiement est dû. Vérifiez aux deux dates que la transaction et le paiement ont été effectués.

Pour vous assurer de payer vos factures de carte de crédit à temps, configurez des paiements automatiques afin qu’au moins le montant minimum dû (ou mieux encore, un peu plus d’argent) soit prélevé sur votre compte bancaire et envoyé directement à l’émetteur de la carte chaque mois. .

Cependant, les taux des prêts personnels sont variables et augmenteront à mesure que la Fed augmentera les taux d’intérêt. Effectuer des paiements réguliers et ponctuels sur votre prêt personnel peut être une contribution positive à votre historique de crédit.

Certains consommateurs peuvent choisir de consolider leur dette de carte de crédit avec un prêt personnel. Le taux d’intérêt sur un prêt personnel peut être inférieur au taux de votre carte de crédit actuelle, selon votre pointage de crédit. Généralement, plus votre score est élevé, plus le taux est bas. Les taux des prêts personnels varient actuellement de 3% à 36%, selon Bankrate .

Pourtant, certains experts en crédit craignent qu’une fois que les consommateurs ont transféré des soldes vers un prêt personnel, certains recommencent à accumuler des dettes sur leurs cartes. Pour ceux d’entre vous qui pourraient être tentés de le faire, vous voudrez peut-être demander à quelqu’un de cacher ces cartes.

Pendant ce temps, comme acheter maintenant, payer plus tard, les produits deviennent plus populaires, une étude Experian a constaté que quatre consommateurs sur cinq ont déclaré utiliser BNPL pour éviter les dettes de carte de crédit. Avec BNPL, la possibilité d’acheter des articles avec ce qui est essentiellement des prêts à court terme, de verser un acompte, puis de payer en trois versements supplémentaires sur six semaines peut être attrayante.

Cependant, les produits BNPL ne communiquent généralement pas vos informations de paiement aux principaux bureaux de crédit (Equifax, Experian et TransUnion). Cependant, ils peuvent signaler lorsque vous manquez un paiement et devenez en souffrance. Ainsi, vous n’obtenez pas d’augmentation de crédit grâce à un historique de paiement positif et des informations négatives pourraient figurer sur votre dossier de crédit et nuire à votre pointage de crédit.

