Voici 3 éléments à considérer avant de procéder à une conversion Roth

« Faire une conversion Roth est une décision financière importante qui comporte des implications à la fois à court et à long terme », a déclaré Ashton Lawrence, planificateur financier agréé, directeur de Mariner Wealth Advisors à Greenville, en Caroline du Sud.

La stratégie transfère vos fonds IRA avant impôts ou non déductibles vers un Roth IRA, qui relance la croissance future en franchise d’impôt. Mais vous devez planifier la facture fiscale initiale.

Voici un aperçu d’autres histoires sur la façon de gérer, de faire fructifier et de protéger votre argent pour les années à venir.

Même si une conversion de Roth peut offrir des avantages fiscaux à long terme, elle peut avoir des conséquences à court terme, a prévenu Lawrence.

En fonction de l’ampleur de la conversion, vous pourriez avoir à payer d’avance une lourde facture fiscale fédérale et étatique, ce qui pourrait épuiser vos économies ou déclencher une Pénalités de l’IRS sans planification appropriée, a-t-il déclaré.

De plus, l’augmentation de votre revenu brut ajusté peut créer d’autres problèmes, tels que des primes Medicare Part B et Part D plus élevées, ou la perte d’éligibilité à d’autres allégements fiscaux.