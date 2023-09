Voici 3 choses que les investisseurs en actions devraient surveiller sur le marché au cours de la semaine à venir

Ce fut une semaine de baisse pour les principaux indices boursiers, car les rumeurs d’une interdiction de l’iPhone pour les employés du gouvernement en Chine ont suscité des inquiétudes quant aux tensions croissantes entre Washington et Pékin. Tout en se redressant un peu vendredi, les actions du nom du Club Apple (AAPL) ont perdu plus de 5% cette semaine, emportant avec elles le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq. Les investisseurs se demandent si la chute de Wall Street en septembre se poursuivra la semaine prochaine, lorsque trois événements majeurs – les événements majeurs, les données sur l’inflation et les entreprises publiant leurs résultats trimestriels en fin de cycle – occuperont le devant de la scène. Malgré le rebond d’Apple vendredi, cette forte baisse a effacé environ 190 milliards de dollars de valeur marchande. Même si Jim Cramer pense que toute restriction sur l’iPhone en Chine pourrait bien s’avérer être plus un « aboiement qu’une morsure », nous comprenons les préoccupations plus larges. En effet, la Chine constitue un marché de croissance clé pour Apple – à hauteur d’environ 19 % du chiffre d’affaires total – et pour de nombreuses entreprises de divers secteurs. Dans un commentaire de vendredi, nous avons examiné comment les noms du club Broadcom (AVGO) et DuPont (DD) pourraient être affectés par des relations plus froides entre les États-Unis et la Chine. Les deux pays ont pris des mesures pour réduire leur dépendance mutuelle à l’égard de la technologie de l’autre. Par exemple, le géant chinois de la technologie Huawei, qui vient de lancer un nouveau smartphone, a fait l’objet de restrictions commerciales américaines. Le gouvernement américain a également interdit la vente en Chine de certains types de puces d’intelligence artificielle fabriquées par des sociétés américaines telles que Nvidia (NVDA), invoquant des problèmes de sécurité nationale. Le régime chinois a clairement indiqué que même s’il s’intéresse au capitalisme, il reste fondamentalement communiste. En conséquence, nous devons garder à l’esprit que ce qui est dans le meilleur intérêt de leur économie, de notre économie ou de l’économie mondiale passera toujours au second plan par rapport aux intérêts de la République populaire de Chine. Mais en fin de compte, les deux pays ont absolument besoin l’un de l’autre pour prospérer. Après tout, Apple ne réalise peut-être qu’environ un cinquième de ses ventes en Chine, mais l’entreprise emploie également des millions de citoyens chinois dans des usines qui assemblent ses produits en Chine. 1. Semaine chargée en événements : Peut-être que les inquiétudes concernant la Chine passeront au second plan la semaine prochaine par rapport au salon de lancement de produits Apple en septembre, prévu pour mardi prochain – une journée très chargée avec deux autres événements majeurs (nous en parlerons plus dans un instant). Surnommé « Wonderlust », l’événement d’Apple est l’endroit où l’iPhone 15 devrait être dévoilé. Nous pourrions également constater quelques augmentations de prix, du moins sur les modèles haut de gamme, ainsi que des mises à jour de l’Apple Watch, des AirPods et des systèmes d’exploitation des différents produits Apple. Notamment, il pourrait bien s’agir des dernières mises à jour de l’iPhone et de la Watch avant le lancement du casque de réalité mixte Vision Pro, annoncé plus tôt cette année. Jim l’a fait faire un essai routier et l’a adoré. Nous serons donc intéressés de voir si Apple envisage d’améliorer l’intégration entre le prochain Vision Pro et l’iPhone 15 ou la montre de nouvelle génération, un facteur qui pourrait certainement justifier un prix plus élevé sur les modèles d’iPhone les plus haut de gamme. Quiconque envisage l’idée de 3 500 $ pour le casque Vision Pro n’est probablement pas trop préoccupé par une augmentation de 100 $ pour un smartphone qui peut durer des années. Mardi également, c’est le début de la conférence Dreamforce de Salesforce (CRM). Jim se rendra à San Francisco pour l’événement afin d’examiner de plus près les capacités de la nouvelle offre Einstein GPT de Club Holding. Le club holding Alphabet (GOOGL) doit également comparaître devant le tribunal mardi pour défendre Google contre les accusations antitrust portées par le ministère de la Justice concernant la recherche. Google fait face à un autre procès gouvernemental concernant ses pratiques de publicité en ligne. Aucune date de procès n’a été fixée à ce sujet. Le contrat United Auto Workers, qui touche environ 150 000 travailleurs syndiqués de General Motors (GM), du propriétaire de Chrysler, Stellantis (STLA), et du Club holding Ford (F), devrait expirer juste avant minuit jeudi à 23 h 59. autorisation de grève déjà en place et les deux parties très en désaccord, nous suivrons de près la situation dans l’espoir qu’un accord puisse être trouvé avant la date limite. S’il y a un débrayage de l’UAW, la grande question est de savoir si cela concernera un ou deux constructeurs automobiles, ou les trois. 2. Surveillance de l’inflation et autres données : nous aurons un autre aperçu de l’inflation au détail et de l’inflation en gros – lorsque l’indice des prix à la consommation d’août sera publié mercredi et que l’indice des prix à la production d’août sera publié jeudi. Comme cela a été le cas, nous espérons observer des signes d’une décélération continue de la hausse des prix. Les ventes au détail du mois d’août seront également publiées jeudi, avec les données sur la production industrielle vendredi. Les attentes actuelles en matière d’inflation tablent sur une légère réaccélération de l’IPC global à un taux annuel de 3,6 % en août, contre une hausse de 3,2 % en juillet. Cela n’est pas surprenant compte tenu de la vigueur récente que nous avons constatée dans le secteur de l’énergie. L’IPC de base, qui exclut les produits alimentaires et l’énergie en raison de la volatilité naturelle de leurs prix, devrait afficher une augmentation annuelle plus faible de 4,3 % en août, contre une hausse de 4,7 % en juillet. Mercredi, nous nous concentrerons également sur le nombre de logements de l’IPC, qui représente environ un tiers de l’indice total. N’oubliez pas que les coûts du logement ont été une véritable épine dans le pied de la Fed, car le manque d’offre a contribué à maintenir les prix à un niveau élevé. Les attentes de l’IPP pour jeudi sont moins optimistes, les économistes s’attendant à une accélération d’une année sur l’autre à la fois du chiffre global à 1,2 % en août contre 0,8 % en juillet et de l’indice de base de 3 % en août contre 2,4 % en juillet. Heureusement, l’IPP global et l’IPP de base sont beaucoup plus proches du taux d’inflation cible de 2 % de la Réserve fédérale. La Fed, qui se réunit plus tard ce mois-ci, est beaucoup plus préoccupée par le coût pour les consommateurs, qui est mesuré par l’IPC, que par le coût pour les consommateurs. coût pour les producteurs, tel que mesuré par le PPI. Cependant, en tant qu’investisseurs en actions, nous nous soucions probablement plus que la Fed de l’indice des prix à la production, car pour protéger leurs marges bénéficiaires, les entreprises doivent soit réduire leurs coûts, soit augmenter leurs prix de vente. Ainsi, toute réaccélération significative de l’inflation des coûts des intrants peut faire craindre que de nouvelles hausses de prix, ce qui signifie des pressions inflationnistes, ne se profilent à l’horizon, ce qui pourrait nuire aux actions des entreprises concernées. En ce qui concerne les ventes au détail jeudi, nous examinerons la répartition des chiffres principaux pour obtenir d’autres indications sur les secteurs du commerce de détail qui gagnent et ceux qui perdent, alors que les consommateurs, la cohorte à revenu intermédiaire en particulier, subissent de plus en plus la pression de l’inflation, des taux élevés. les taux d’intérêt et la perspective de reprise des remboursements des prêts étudiants dans les semaines à venir. N’oubliez pas que les dépenses de consommation sont le moteur de 68 % de l’économie américaine. Vendredi apporte des chiffres sur la production industrielle et l’utilisation des capacités, nous aidant à mieux comprendre l’état des secteurs manufacturier, minier, ainsi que des services publics d’électricité et de gaz, qui représentent ensemble environ 14 % de l’économie. 3. Gains : le nom du club Oracle (ORCL) publie son trimestre après la cloche de clôture lundi. Le sentiment dans la rue est généralement positif à l’approche de la publication, l’accent étant mis en grande partie sur la demande pour les offres cloud de l’entreprise et la migration de l’informatique sur site vers Oracle Cloud Infrastructure (OCI). L’adoption croissante des charges de travail d’IA est un autre facteur qui devrait stimuler la demande d’OCI, notamment grâce aux liens désormais étroits d’Oracle avec le leader de l’informatique accélérée Nvidia, comme nous l’avons souligné dans notre article d’aperçu de vendredi. ORCL YTD montagne Performance d’Oracle YTD En plus de l’élan positif que les analystes s’attendent à voir, sur la base d’enquêtes récentes, de nombreuses notes d’Oracle que nous avons examinées avant les bénéfices ont rapidement souligné la valorisation peu exigeante du titre par rapport à ses pairs du cloud. Une réduction par rapport aux pairs, ainsi qu’une marge de croissance des revenus de l’IA et une part de marché du cloud plus petite par rapport à Amazon, Microsoft (MSFT) et Google, se traduisent par une configuration risque/récompense favorable à l’approche des chiffres. Toute gestion de confiance peut inspirer aux investisseurs dans la mesure où elle leur permet de gagner davantage de parts en se positionnant comme un autre catalyseur de l’IA et peut certainement contribuer à soutenir une certaine expansion des multiples à mesure que les bénéfices augmentent. Ce serait la cerise sur le gâteau pour les investisseurs. Trente-trois noms du Club ont publié leurs derniers résultats. Comme nous le faisons chaque trimestre, nous les avons classés comme bons, moins bons, mauvais et laids. Oracle lundi et Costco (COST) le 26 septembre seront nos deux derniers bénéfices pour compléter notre portefeuille de 35 actions. Voici un aperçu complet de tous les rapports sur les bénéfices nationaux et des données économiques importants pour la semaine à venir. Lundi 11 septembre Avant la cloche : Bowlero (BOWL) Après la cloche : Oracle, Caseys General Stores (CASY) Mardi 12 septembre Aucune donnée Mercredi 13 septembre 8 h 30 HE : Indice des prix à la consommation Avant la cloche : Cracker Barrel (CRBL), REV Group (REVG) Après la cloche : Semtech (SMTC) Jeudi 14 septembre 8 h 30 HE : Indice des prix à la production 8 h 30 HE : Ventes au détail Après la cloche : Adobe (ADB), Copart (CPRT), Lennar (LEN) Vendredi 15 septembre à 9 h 15 HE : Production industrielle et utilisation des capacités (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Les modèles d’iPhone 14 Pro sont promus devant le magasin phare d’Apple Inc. à Shanghai, le 13 octobre 2022. CFOTO | Publications futures | Getty Images